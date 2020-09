Gaveløp for V65-bankeren på Forus

Høykapable Neslands Faksen møter "ingenting" i V65-4 på Forus i kveld og feilfritt skal det være snakk om en vinner.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik tirsdag. Som har sitt spillemessige høydepunkt i kveldens V64-omgang på Axevalla. Her er det DOBBEL JACKPOT og hele 1 827 022 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det en kanoninteressant V65-omgang på Forus i kveld. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om kveldens V65-omgang på Forus. Her er det veldig fine spilleløp i kveld og det vil overraske om omgangen blir favorittpreget. Jeg lanserer min banker i V65-4.

Gaveløp for favoritten

Det handler om høykapable 4 Neslands Faksen som har en særdeles billig oppgave foran seg i V65-4/V5-1. Den Kåre Refsland-trente sjuåringen har galoppert flittig i år, men feilfritt er han sine konkurrenter totalt overlegen i dette løpet. Kun sju hester på startstreken er en klar fordel og unngår Neslands Faksen galopp i sisterunden, bør dette ende med seier. Det er naturligvis alltid litt risiko med å lene seg på en slik hest, men det er mitt klart beste bankerbud i kveld. 4 Neslands Faksen blir min V65-banker på Forus og bankerspilles også i V5-spillet.



Får ingenting gratis fra åttendespor

8 Outstanding O. blir klar favoritt i V65-1 og det er også den beste hesten. Men åttendespor på sprint er alltid sjanseartet og Øyvind Hegdal kommer uansett ikke gratis til tet. I tillegg står 2 Conquestador B.R. endelig i et bra spor for sin del og på en rask sprint, er det ikke umulig at Geir Gudmestad kan lede løpet hele veien. Heller ikke konstant formsterke 4 Jailhouse Banker er sjanseløs. Jeg spiller tre hester på samtlige V65-forslag i V65-1.

Skrekkelig utfordring

V65-2 har kun åtte hester bak startbilen, men er likevel blant V65-omgangens mest åpne løp. Erlend Rennesvik lyktes ikke med å få sving på 1 Morecreditforme og i kveld dukker fireårshoppa opp i regi Ronny Lauritsen. Hun blir trolig favoritt og det må være en favoritt i fare. Jeg har egentlig ingen gode objekter i V65-2 og tar med fem hester på de to største V65-forslagene.

Stall Djøseland gjør opp

V65-3 er et løp i DNT's unghestserie for kaldblodshester og som vanlig er Kjetil Djøseland godt forspent i slike løp. Han har tre hester med i løpet, alle starter fra lengste tillegg. Han velger selv å kuske 9 Kavaleren som helt sikkert er den beste i trioen. Men galopprisikoen er stor på dene og jeg tar derfor med både 10 Grude Elling og 11 Tysvær Mikkel på gardering.

Fin oppgave for Yankee'n

V65-5/V5-2/DD-1 er et løp over 2550 meter, åtte hester stiller til start. På strek står 5 Grand Yankee som har en spennende oppgave foran seg. Fireåringen årsdebuterte med et helsvett løp på Sørlandets travpark 1. mai. Galopperte da grovt fra start, men gjorde en ellevill opphenting til tredje. Klarte ikke helt å følge opp den innsatsen og havnet etterhvert i ny regi. Solid toer bak en opplagt Welcome Malcolm i et V75-løp på Forus i sin siste start. Øyvind Hegdal er nok på tetjakt i kveld og i DD-spillet bruker jeg 5 Grand Yankee som min banker.



Vrien poengjakt i V65-finalen

V65-6/V5-3/DD-2 er stengt på maks 360 startpoeng og da sier det seg selv at det ikke er formhester med i løpet. De mest betrodde står på 40 meter tillegg og skal altså hente tillegg på en rekke formløse strekhester. 12 Sober Sam har vist litt og er kanskje en motivert spillefavoritt. Jeg velger uansett å helgardere løpet på det aller største V65-forslaget.