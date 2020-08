Gedigen V64-jackpot klokken 19.30

Nesten 1,8 millioner ekstra i sekserpotten! Vår banker er ekstremt lovende! Knallspennende objekter som vil gjøre livet surt for favorittene! Går det kanskje mot en praktfull opptur i V64-spillet denne kvelden?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Det ligger altså nesten 1,8 millioner ekstra i sekserpotten denne kvelden, og det er penger som vi skal være med å kjempe om. Når det gjelder kveldens beste banker så kommer den ut allerede i V64-1, og vi spekulerer ikke mot 1 Hail Mary. Er en av de klart beste i årgangen, og støter på en gjeng som den bare skal slå i kveld. ALL IN!

V64-1 : 1 Hail Mary – Har et gaveløp foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot denne favoritten. Var ikke på topp nest sist, men klart forbedret igjen sist. Fullførte da fint, og på klokken stod det 09,1 s 800m. Er veldig kjapp fra start, og det vil overraske oss mye om ikke denne sitter i tet på et tidlig tidspunkt. Matches mot Derby, og tar seg naturligvis av dette om alt går riktig for seg.

V64-2 : 9 Robloxia – Kan være storskrellen i dette åpne hoppeløpet. Den ble kjørt i tet sist, men den går rett og slett ikke i tet, og det løpet kan man glemme. Gangen før spurtet den voldsomt etter at den brøt ut tre til fire spor mot oppløpet, og gikk helpigg i mål. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor nå, og vi velger å rope et varsko.

V64-3 : 12 Komnes Omer – Skal ha en SOLID mulighet mot en overkommelig gjeng som dette. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og virker å være veldig på riktig vei. Var bunnsolid etter et tøft opplegg sist, og falt da med flagget til topps. Har møtt bedre hester enn dette, den tåler å bli brukt underveis, og det skal bli spennende å se den i hendene til Kihlström. Runder fort et felt som dette, og den er en banker for de frekke.

V64-4 : 2 Raoel Attack – Er i superform, og nå kommer seieren? Den spurtet råsterkt sist, og på klokken stod det faktisk 10,9 s 800m med krefter igjen. Så leverte kusken nest sist en av de verste bortkjøringer som er skjedd gjennom hele 2020, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Tredje sist avsluttet den også meget sterkt. Ligger veldig i skorpen, den har nydelige betingelser foran seg, og må med på alt.

V64-5 : 1 Kiro Bia Balderina – Er VELDIG bra på sitt beste, har dog ikke vist superform hittil i år, men var likevel helt OK på 24,0 nest sist. Var klink overlegen på 23,5/1640mv i et løp på Bjerke i fjor, og leverer den noe slikt her, ja, da vinner den. Kan åpne, og vi setter den frekt først. 11 Kaksen – Det er mulig at denne trenger løp, men den gjør en veldig spennende start i ny regi i kveld, og må ikke glemmes. Er kanskje den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og vi har klokket denne tidligere til 22,8/2000m etter galopp. Er kjapp fra start, prøveløpet var fint, og den må trossalt ikke dømmes bort i debuten for Alf Jonsson.

V64-6 : 1 Brothers N. Arms – Var veldig bra på vårparten i fjor, og den ble faktisk toer bak Campo Bahia på Åby 25. april, og da travet den altså 12,2/2140ma. Galopperte i debuten for Reden sist, men feelingen vår er at den vil levere i kveld. Kihlström opp er aldri et minus, den kan åpne, og er sikret et bra løp fra innersporet. Må med på alt av seriøse bonger.