Gedigen V64-jackpot med 1,6 millioner ekstra

Spillstopp klokken 19.30! Enorm omgang! Siste kjøring på isen før neste vinter! Vi vet hvem som elsker isbane, og hvem som ikke gjør det! Du blir vel med oss i jakten på jackpotcashen i kveld?

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Boden kjører på IS også i kveld, men så blir det et opphold til vinteren igjen er over oss. Når det gjelder kveldens kjøring så er det altså en gedigen V64-JACKPOT med knappe 1,6 millioner ekstra i sekserpotten! Vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-2, og der er vi veldig inne på at 5 Torrent D'Inverne leder fra start til mål. Er MYE bedre enn grunnlaget den har på konto, og den må ha en stor sjanse i kveld. ALL IN!

V64-1 : 5 Helix – Hadde vi litt feeling for sist, og det ble enkelt fra tet da. Hadde uansett godt av det løpet i kroppen, og er fort ytterligere forbedret til denne starten. Er kjapp fra start, og her vil nok Magnus Djuse gjøre alt for å svare ut 8 Maxi på startsiden. Lykkes han med det, ja, da kan fort dette løpet være over. SPILLES!

V64-2 : 5 Torrent D’Inverne – Dette er en kanon i grunnlaget, og den har utrolig mye inne. Debuterte for Särkiniva sist, og jogget 15,2/1640ma med masse krefter igjen. Gikk 15,3/2100m fra dødens på isbane nest sist, og er altså ordentlig bra. Her får den gratis tet, og er den ikke syk, ja, da tror vi ikke den taper dette fra tet. Stayerdistanse har den normalt ingen problemer med. VI TROR HARDT!

V64-3 : 1 Serious Sam – Er merkelig nok ikke favoritt her, og var faktisk seks ganger mindre spilt enn 7 Fox Star (10,2% kontra 62,4%) når vi la ut våre tips. Det kan vise seg å være en skikkelig gavepakke. Det ble delvis feil for den sist, og da huket den også hjul ca 100m fra mål. Gangen før satt den i femte utvendig, gikk en råsterk sluttrunde, og kom likt i mål med en såpass god hest som Nuclear Håleryd. Travet da 16,2/2140ma etter å ha blitt brukt i sluttrunden. Jogger nok 16,0 fra tet, og da taper vel den ikke dette? SPILLES!

V64-4 : 12 Guli Castor – Et interessant kaldblodsløp venter, og her trenger det ikke være feil å plukke med seg litt hester. Vår ide er egentlig en skikkelig bra «kalding», men den har slitt de siste årene, og ikke fått vise hvor bra den kan være. Etter en lengre pause sist gikk den solid i kulissene etter galopp, og den innsatsen varsler om bedre tider. Kan skrelle med flyt på veien!

V64-5 : 15 Hesiod – Så smellfin ut i banen sist, og endelig er denne litt skikkelig på riktig vei igjen? Varmet opp i en fantastisk fin stil før løpene, og var nyklippet og fin. I selve løpet ble den passivt kjørt, og spurtet enormt etter sene luker. Gikk HELPIGG i mål, og vi gav den et stort pluss i kanten. Magnus Djuse er ekstremt flink å få fart på litt slitne travere, og burde passe perfekt på Hesiod. PASSES! PS. Vi er fullt klar over at den er 20m tøffere ute nå, men forminntrykket var såpass bra at vi bare må prøve oss.

V64-6 : 6 Atlas Eagra – Kan være skrellen i finalen. Vær OBS på at det er samme eier på 4 Ava og Atlas Eagra, og begge disse er dessuten LYNRASKE fra start. Vi tror bestemt at Ava med Hanna Olofsson ikke svarer når hun får Atlas Eagra over seg fra start, og dermed kan det bli gratis tet for vårt drag. Med tet/rygg leder på hestene til Stall Hanna Olofsson kan det fort bli slik at en av disse vinner. Atlas Eagra er i veldig bra form, og spurtet bra etter et passivt opplegg sist. MÅ PASSES!

