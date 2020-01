Gedigen V64-jackpot med 1,4 millioner ekstra

Superjackpot med 1,4 millioner ekstra! Bankeren går en lys fremtid i møte! Supersjokk får det sydd opp? Strykninger gjør at vi må varsle skarpt! Du blir vel med på moroa fra Åby Travbane i kveld?

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

Leirvåg bankerspilte både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 på forslagene på Nettavisen, og Alm Randers galopperte i seierskampen.

På Eksperten laget Leirvåg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte Leirvåg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte Leirvåg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Det ligger altså over 1,4 millioner ekstra i dagens sekserpott, og vi har intet annet enn en superpott å spille om. Når det gjelder kveldens V64-omgang på Åby så er den spennende, og det finnes flere bortglemte godbiter som vi gjerne vil dele med deg. Dagens beste banker er 10 Carmencita (V64-2) som virker å være en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har normalt en topp mulighet uansett hvordan løpet blir kjørt. Ta rygg på følgende:

V64-1 : 1 Jimpeto Joy – Har hele tiden vært omgitt av et solid rykte, og det er også snakk om en bra hest. Var fullt godkjent i nederlaget sist, og formen skal være bra. Løste veldig godt ut fra spor fire i volten tredje sist, og det kan bli tet fra et langt bedre spor nå. Er en veldig motivert favoritt, og det blir jo også spennende å se hva gjestekusk Jepson får ut av denne. Velger man å spekulere så er det 2 Livi Nam Nam man skal passe. Vare strålende direkte etter pause i fjor, og det er en hest som Bo Falsig holder høyt. Distansen er intet minus, og det er denne vi frykter mest.

V64-2 : 10 Carmencita – Dette er et dårlig løp, og det er her vi går til på dagens beste banker. Vi har nemlig latt oss imponere av hesten til Peter Untersteiner som virker å ha veldig mye inne i forhold til det grunnlaget den har på konto. Bare forsvant i fra til en lekende lett seier fra dødens sist, og vi likte den skarpt! På klokken stod det 13,6 s 800m, og det så den nesten ukjørt ut på. Har en stor sjanse uansett hvordan dette løpet blir kjørt, og vi går altså til. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

V64-3 : 14 Okaloosa Bell – Innledet året i fjor med tre strake seire, og tok seg også av finalen på Åby 2. februar. Slo der betydelig bedre hester enn hva den møter nå. Fikk så problemer, og har vært lenge borte. Lars Järpedal pleier dog å ha hestene siden i orden når han først starter, og i fjor tok denne dyktige trener 25% seire (21 seire). Nå kommer Okaloosa Bell ut mot en overkommelig gjeng hvor ingen skiller seg noe spesielt ut, og det er liten tvil om at denne kan duge direkte. PASSES!

V64-4 : 8 Crank – Kommer ut etter pause, og det skal bli spennende å se den igjen i banen. Har møtt bedre hester enn dette tidligere, og løser den som tredje sist (spor åtte bak bilen), ja, da skal ingen bli overrasket om den fyker til tet. At den har blitt strøket inn to spor hjelper nemlig enormt på. Fra tet/eventuelt rygg leder skal den være HET om det bare er litt form der etter pause, og vi roper et stort varsko! 5 Acredula R.L. – Gikk helt svett etter galopp sist, og er kanskje den beste hesten i feltet på ren kapasitet. Skal naturligvis tidlig på bongen. 2 Big Jim Pellini – Var OK i V75’en sist, og fra drømmesporet på hestens beste distanse er den en som plukkes med på alt.

V64-5 : 6 Hobby De L’iton – Er steingod, og en motivert favoritt. Denne kommer til å gjøre det skarpt i Sølvdivisjonen når den kommer så langt, og har en lys fremtid. Det vi ikke liker er at den har vært strøket for en syk hals, og kommer ut fra en stall som sliter med litt sykdom. Vinner om den er frisk for dagen, men vi tør ikke å gå ALL IN på den. 1 Noble Boy – Er det opplagte objektet bak den store favoritten. Debuterer for Jerry Riordan, den er grunnkapabel, og dessuten hyggelig fra start. Plukkes med direkte, neste gang kan den nemlig være oppbrukt…

V64-6 : 3 Symphonic Lincoln – Var bra etter pause sist, og spurtet fint via siste indre uten at det klaffet helt. Har trolig gått frem med det løpet i kroppen, her fyker den normalt til tet, og siden burde det bli rygg leder. Da kan altså dette bli aldeles sydd opp, og da er den mer enn god nok til å skrelle i et løp som dette. Blir ikke tatt på alvor, og når vi lå ut dette tipset hadde den 1,3% av innsatsene på seg. Noe som naturligvis er helt galskap… SKAL MED PÅ ALT!