Gedigen V64-jackpot med over 1,5 millioner ekstra

Enorme 1 580 582 ligger ekstra i kveldens sekserpotten! Svært spennende omgang, og her går det fort mot flotte kroner! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

Kalmar byr på en ordentlig TOPPOMGANG I V64-SPILLET denne kvelden, og husk også på at det er JACKPOT med knappe 1,6 millioner ekstra i sekserpotten! Bankeren som vi landet på hadde 29% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og var faktisk ingen favoritt, men det blir den normalt når alt spillet er levert. Vi tror nemlig knallhardt på tidlig tet og slutt for 4 Västerbo Lexington i V64-5. Gikk sterkt etter galopp sist, og kan ikke få bedre betingelser enn dette. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 I’m a Beliver – Ble det feil for sist, og det kunne ikke gå. Var klart bra i løpene før der, og formen skal ikke være så verst. Er veldig speedig når den får gå med i rygger, og sporet passer helt perfekt. Er herdet i tøffe hoppeløp, og duger godt her om den leverer på sitt beste. PASSES!

V64-2 : 6 Gigant Coger – Var meget god i sin montedebut sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Gikk deler av løpet i dødens, og fullførte altså knallbra på en god tid. Nå har den fått det løpet i kroppen under sal, og det kan fort ta den ytterligere frem mot denne oppgaven. Motstanden er ikke veldig hard, og vi må bare tro MYE på denne favoritten.

V64-3 : 12 Typhoon Face – Er et spennende langskudd mot den klare favoritten. Dette er nemlig ingen dum traver, og i fjor (30. juli) viste den 12,5/1900m etter galopp. Debuterte for sin nye trener sist, var litt tung i kroppen, men satt uansett fast over mål. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, den er solid kuskeplusset med Peter Untersteiner, og vi roper et klart varsko for en hest som neppe blir mye spilt.

V64-4 : 15 Romero – Hadde vi litt tro på etter et lengre avbrekk sist, og den hadde nok vunnet det løpet om den ikke hadde feilet seg bort kort etter start. Kom nemlig helt ellevilt tilbake før den igjen feilet mot oppløpet. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, og på ren kapasitet er den best. Er meldt med sko på alle fire, men det er også balansen den har fungert best på. Lar seg ikke slå?

V64-5 : 4 Västerbo Lexington – Tok Robert Bergh i ned mot den første svingen sist, og da kom galoppen. Tapte mye, men gjorde et sterkt løp etter galoppen. Er kjapp fra start, og i kveld burde det bli gratis tet. Fra den posisjonen taper ikke Västerbo Lexington sitt løp, og dette er en hest vi tror MYE på i kveld. Velger man å spekulere, så frykter vi mest 3 Galantis som er sylvass når den får smyge med.

V64-6 : 6 Kurri Jari Boko – Er oppkalt etter den finske hockeyspilleren Jari Pekka Kurri, og et talent med fremtiden foran seg. Strålte på Åby sist, og bare forsvant i fra nedover oppløpet. Var ukjørt i mål, og vi gav den et klart pluss i kanten. Laddes nok for tet her, og fra den posisjonen er fort dette løpet over. SPILLES!