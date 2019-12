Gedigen V75-fest med Propulsion i hovedrollen

Bankeren er bare best! Norsk seier? Du vil like infoen! Ellers vrimler det av godsaker til lørdagens V75-omgang, og her er det bare å sjekke ut all vår info nøye. Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Romme står for lørdagens V75-omgang, og dette er en utrolig fin omgang hvor det vrimler av spillbare objekter. Vi har jobbet frem MYE snadder, og er inne på at vi også kan få en norsk seier... Når det gjelder lørdagens beste V75-banker så kommer den ut i V75-3, og vi spekulerer ikke mot kanonen 6 Propulsion. Er en av verdens beste hester, og den skal bare ta seg av et stayerløp når den møter en sliten elite. ALL IN!

V75-1 : 11 Actual Star – Er an av de klart beste hestene i feltet på ren kapasitet, og den er litt spennende direkte etter sitt opphold. Var ikke som best i sine siste løp før pausen, men den viste både tredje sist og fjerde sist hvor bra den kan være. Spesielt tredje sist møtte den MYE bedre hester enn dette. Trenger nok et løp eller to i kroppen før storformen er på plass, men når Westholm velger å dra den rett ut i V75, ja, da må den ha fungert fint i jobbene. Har vunnet løp med sko på alle fire før, og den balansen går fint. KAN SKRELLE! 7 Electrical Storm – Ble egentlig bortkjørt sist, men da reddet hesten Mattias Djuse. Spurtet voldsomt, og var først på streken (09,6 s 600m). Er solid kuskeplusset med Ohlsson, sporet passer perfekt, og den må i A-gruppen!

2 Rocky Tilly – Avgjorde enkelt med krefter igjen sist, mens den også var meget god til seier nest sist (11 s 800m). Takler sporet, og er igjen aktuell. 5 Radjah D’Inverne – Er i OK form, og fikk vinne sist. Er bra på sitt beste, og står ganske fint inne i dette løpet. Er ikke helt ueffen med klaff. 3 Athos Race – Hadde vi ranket høyere opp om det ikke var for at den fungerte dårlig sist. Skulle den fungere bedre her så er den selvskreven. 9 Divine – Spurtet knallbra sist, og er i en meget bra form. Distansen er dog neppe et pluss, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 11-7 B : 2-5-3-9 C : 1-10-4-12-8

V75-2 : 4 The Noble One – Interessant løp hvor det er veldig jevnt. Vår ide ser ut til å gå litt under radaren her, men ikke la deg lure av det. Var veldig tapper etter et tøft opplegg i dødens på 5 Thunder Rick sist, og falt virkelig med flagget til topps. Gangen før ble det gratis tet, og en enkel seier med samme kusk. Kommer den seg foran nå så er dette hesten å slå. OBS! 2 Lennart Sjöhammer – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og de to siste gangene har den spurtet meget bra. Har toppform, og fra et nydelig spor skal den passes.



6 Enriko Ha – Kommer ut fra Björn Goop sin formløse stall, men blir likevel HARDT betrodd. Har gjort fine løp på slutten, og formen virker å være bra. Sporet er dog sjansebetont, og med en svak stallform så er denne kun en liten outsider for oss. 9 Jackpot Band – Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, og var oppløftende direkte. Var ikke helt tom over mål, og vi gav den et pluss i kanten. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor nå, og den skal med om løpet garderes. 10 Jamaica Boko – Utvikler seg fantastisk fint, og sist var den fakta utrolig bra. Gikk da 14,0/2140ma etter en reise i dødens i deler av løpet. Duger her om den leverer noe tilsvarende. 1 G.R.J.’S Wolverine – Vant etter en avslutning i 12-fart nest sist, og skikker den seg så er den slett ikke verst. Kihlström passer nok perfekt på denne, og fra et fint spor er den aktuell for dem som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 4-2 B : 6-9-10-1 C : 5-7-12-11-8-3

V75-3 : 6 Propulsion – Har gjennomført nok et helt fantastisk år, og dette er en av verdens aller beste hester når den står på fire friske bein. Har en fantastisk skalle, og gjør sjeldent eller aldri dårlige løp. Kommer nå ut etter pause, og hadde aldri i verden dukket opp i banen om ikke Reden var fornøyd med den i jobbene. Har normalt ikke motstand i et vanlig gulldivisjonsløp i Sverige, og spesielt ikke over 2600m. Hadde det vært en oppjaget sprint så kunne man kanskje ha spekulert, men vi gjør det ikke over denne distansen. Her må det et uhell til for at den skal tape, og slikt kan ikke vi spekulere i. ALL IN!

Vår rangering : A : 6 B : 10 C : 1-2-5-8-9-4-7-3

V75-4 : 7 Steinfaks – Dukker opp i banen etter et lengre avbrekk, men dette kan fakta være en «sikker vinner» direkte. Stian Eilefsen hadde aldri dradd denne til Sverige direkte etter det lange oppholdet om han ikke hadde vært strålende fornøyd med den i jobbene. Vi så den i prøveløpet på Bjerke sist, og den så utrolig fin ut for dagen. La inn 22 s 300m, og det gjorde den enkelt. Er svært grunnkapabel, og på ren kapasitet er ingen bedre. Må bare prøves direkte! 1 Tripsson Ö.K. – Er den vi frykter mest. Fikk aldri fritt frem i tåken på Bjerke sist, og hadde mye krefter igjen i målgangen. Har det med å smelle til med et pangløp på denne tiden hvert år, og ingen skal bli overrasket om Tripsson Ö.K. leder hele veien. Motbudet. VI LÅSER DETTE LØPET PÅ KUN DISSE TO FREKKISENE!



3 Guli Rubin – Gikk et OK løp etter pause sist, men den hadde nok også godt av den blåseren i kroppen etter oppholdet. Ventes forbedret til starten her, og den får stå som en klar outsider. 6 Björs Frej – Var svak etter pause sist, og vi er noe usikker på formen. På sitt beste duger den, og den skal naturligvis med om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 7 B : 1-3-6 C : 2-10-11-8-9-4-5

V75-5 : 2 Got To Dash – Ble for pigg sist, og ble dermed spurtet ned oppunder mål. Banen var nok heller ikke noe pluss den dagen. Er veldig kjapp fra start når den løser, og her burde sjansene for tet være gode. Er ordentlig bra på sitt beste, og fra drømmebetingelser iler vi til med tipsnikken. 12 Cavalier Brodde – Dette er en 6-åring med bra kapasitet i, men som likevel ikke blir mye spilt? Var riktignok ikke helt på topp sist, men da ble det for tøft, og det over en upassende distanse. Nå er motstanden den riktige, distansen passer langt bedre, og med tempo er denne mer enn god nok til å skrelle. PASSES! 7 Karissa Bo – Var strålende opplagt til en bunnsolid seier sist. Er en tøffing som tåler å bli brukt underveis, og den burde passe i hendene til Kihlström. Outsideren.



6 El Gumpert – Hestene til Nurmos ser alt annet enn bra ut for tiden, og den stallen sliter veldig med formen. El Gumpert er god nok, men etter å ha stett hestene til Nurmos de siste ukene så ranker vi denne litt ut. 1 Whelk – Var helt OK sist, mens den var god til seier nest sist. Innersporet kan bli en felle, men løser det seg så duger den, og den skal med om løpet garderes. 3 Ti Amo Face – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den virket forbedret sist. Er ikke så verst på ren kapasitet, og er en av flere som kan vinne dette med litt flyt på veien.

Vår rangering : A : 2 B : 12-7-6-1-3-9-10 C : 8-4-11-5

V75-6 : 6 Sideslip – Her er det EKSTREMT åpent, og ingen skal bli overrasket om skreller til i nettopp dette løpet. Vår ide har løftet seg på slutten, og den skal passes. Satt bom fast som fulltanket nest sist, mens den sist ble spurtet ned av en smygkjørt konkurrent. Var uansett strålende god i nederlaget. Kan muligens komme seg foran nå, og da trenger den ikke å bli enkel å ha med å gjøre. OBS! 11 Cactus – Ble bortkjørt av Kihlström sist, men avslutningen, etter sene luker, ja, den var helt spinnvill. Lar seg trolig ikke stoppe om den leverer slik her, men så var det dette med stallformen til Nurmos…



9 Sweet On You – Var positiv etter pause sist, og gikk PIGG i mål uten å få sjansen. Er kjapp i vei, den kan få seg en fin posisjon lagt der fremme direkte, og skal passes. Løpets klare outsider. 13 Xanthis Delicious – Har avsluttet i 10-fart to ganger på rappen, og er i sitt livsform. Er naturligvis tidlig aktuell igjen. 12 Lyx Håleryd – Avgjorde enkelt nest sist (11,2 s 800m), mens den holdt klart bra sist. Er i toppform, og aktuell for en tidlig gardering. 1 Greta Sisu – Har ikke imponert oss, men den står fint til, og trenger ikke å være helt borte med klaff. Vi ranker den dog litt ut. 4 Cobbys Yeaah – Spurtet meget sterkt sist, og kom til mål med krefter igjen. Er slett ikke verst på sitt beste, og er en av mange som kan vinne dette.

Vår rangering : A : 6-11 B : 9-13-12-1-4-7 C : 15-14-10-2-8-3-5

V75-7 : 9 Pascha Tilly – Imponerte noe KOLOSSALT sist den var i Sverige (tredje sist i raden), og det var en litt uvirkelig prestasjon etter startgalopp. Leverte da et løp som nesten ikke skal være mulig. Har vunnet to løp etter det, og sist på en isbane. Baksporet er perfekt, og er den som sist den var i Sverige, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg her. 6 Doctor Doxey Zenz – Var klink overlegen sist, men det var i billige omgivelser. Er uansett ordentlig bra, og nest sist satt den bom fast som fulltanket mot eliten. Motbudet. 3 Dom Perignon – Gikk 10,5 s 800m sist, og var helt OK i nederlaget. Gangen før var den strålende fra tet. Skulle den komme seg foran så er den naturligvis helaktuell.

2 Global Wise Guy – Er god nok, men holder svært usikker form. Er derfor kun en i mengden. 7 Global Undecided – Er en annen fra samme stall som er god nok, men også her er det usikker form, og den er derfor kun en gardering der ute. 12 Sign Me Up To – Fikk vinne sist, men det var et billig løp. Har ellers vist litt dårligere skalle når den har møtt de beste i år, og det gjør oss usikker. Er i bunn og grunn en veldig bra hest som duger om den leverer på topp.

Vår rangering : A : 9 B : 6-3-2-7-12 C : 4-8-5-10-11-1