Gedigen V75-fest mellom de syv fjell

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Bergen Travpark byr på en svært fin V75-omgang lørdag, og siden dette er en bane vi pleier å gjøre det skarpt på så har vi naturligvis ambisjoner å være med i jakten etter de store V75-kronene på lørdag. Det finnes en rekke spillbare objekter, og du vil like infoen vi serverer på dem. Når det gjelder lørdagens beste banker så dukker den opp i V75-1, og kan ikke spekulere mot 6 Odd Herakles. Har sett helt utrolig bra ut i 2020, og den viser rett og slett ikke svakhetstegn. Burde få tidlig tet, og den taper ikke sitt løp om den bare er frisk for dagen. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Odd Herakles – Odd Herakles har vist seg å være helt uslagbar over en lengre periode nå, og vi blir overrasket om ikke Tom Erik Solberg setter dette straffesparket. Det er trossalt 60 000 i andrepremie, og de får man neppe om man ønsker å svare kanonen til Odd Paulsen. På Färjestad sist jogget den 20,9/2140m med krefter igjen, og den så rett og slett veldig bra ut for dagen. Er brennkvikk fra start, og går nok en 18-tid fra dødens om nødvendig. Dog tror vi på tidlig tet, og kan ikke spekulere. DETTE ER LØRDAGENS BESTE BANKER. Velger man å spekulere så er det naturligvis 2 Ulsrud Tea i mot, men den må normalt nøye seg med en andrepremie.

Vår rangering : A : 6 B : 2 C : 1-5-3-7-8-4

V75-2 : 12 Calypso Coffee – Ser ut til å gå veldig under radaren på lørdag, og det er helt feil. Dette er nemlig en knallgod hest når den leverer på sitt beste. Det gjorde den riktignok ikke sist, men da var den syk. Var enorm når den vant på Axevalla tredje sist, og leverer den slik her, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Prøves som en helfrekk tipsener. 5 Z. Boko – Blir TUNGT betrodd, og den har vært god til seier to ganger på rappen. Imponerte veldig sist, og har tydeligvis funnet toppformen. Vær dog litt OBS på at den i vinter også vant to løp på rad, og var kolossalt bra. Så bare forsvant formen, og vi stoler enda ikke helt på Z. Boko. Skal dog i a-gruppen.



10 Mama’s Real Deal – Har Knut Arne Ødegaard gjort en fin jobb med, og den virker stadig å bli bedre. Gikk en sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 12,3 s 500m. Duger i omgivelser som dette, og er selvskreven på bongen. 7 Jeffrey B.R. – Ble grovt forstyrret til galopp på startsiden sist, og dermed var det løpet over før det egentlig var begynt. Avsluttet gedigent i 10-fart når den vant nest sist, mens den feilet fra seg en plass helt der fremme tredje sist. Hadde da vært hakk i hel på bedre hester enn dette, og travet på 14-tallet. Må med på gardering. 6 Mia Vince – Ligger stadig i skorpen, og ble sittende bom fast som fulltanket sist. Er en av de som kan vinne dette om det bare klaffer litt på veien.



4 Jon Snow – Ble grovt hindret sist, og var uheldig da. Har ellers radet opp med bra innsatser, og skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 12-5 B : 10-7-6-4 C : 2-1-8-11-3-9

V75-3 : 7 Kinge Svarten – Har vært med på mye i år, og den har stadig gjort det bedre. Var meget god i nederlaget mot storkanonen Grisle Odin G.L. sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Ble dog veldig sliten, og det sammen med en lang sesong begynner normalt å sette sine spor. Grei tipsener, men ingen banker for oss. 8 Sambo Ø.K. – Står ikke tilbake for favoritten på ren kapasitet, og vi dobler opp a-gruppen. Ble bortkjørt av Øksnevad sist, og fakta er at hesten var utrolig tapper i nederlaget. Er normalt sikret et bedre opplegg nå, og feilfritt er den med å gjør opp om det. Disse to skiller seg klart ut.



2 Grude Elling – Var OK uten å være helt på topp sist. Djøseland mente den ble sårbeint, og håper den skal være forbedret på lørdag. Er trippelaktuell sammen med 1 Kolnes Brage som fort kan lede dette lenge.

Vår rangering : A : 7-8 B : 2-1 C : 5-6-4-3

V75-4 : 11 Explosive Flory – Har imponert VELDIG, og jakter stolpe i programmet. Gunnar Austevoll gav den en drømmløp sist, og dermed ble det utrolig enkelt med masse krefter igjen. Med bare litt tempo er den TUNG til slutt, og vi plasserer den knepent foran 5 Almond Paste. Dette er også en ordentlig bra hoppe som var god etter galopp på Solvalla sist. Kan muligens komme seg tidlig foran her, og takler den bare reise/overnatting som den skal så blir den ikke enkel å plukke ned. DOBBELT A-VALG!



12 Corona – Plukket ned Almond Paste nest sist, mens den fullførte solid til en sterk seier på knallgod tid sist. Har for alvor funnet høstformen, og dukker normalt opp helt der fremme igjen. 10 Dancing Queen – Fullførte bra sist, men var naturligvis sjanseløs mot Explosive Flory som hadde fått en langt bedre reise. Denne gangen kan rollene være byttet om, og Dancing Queen er aktuell for dem som bruker noen hester.



7 Esperanza Trunoise – Galopperte seg bort fra start sist, men kom enormt tilbake, og vi hadde 14,9/1900m på klokken. Er ikke noe dårligere enn de beste i dette feltet, men den må skikke seg, og her trekker dessuten sporet ned. Vi ranker den derfor litt ut. 9 Vittoria B. – Fikk et noe upassende opplegg sist, og da svarte hun med å galoppere fra seg en andreplass på oppløpet. Er bedre når hun får gå med i rygger, og trenger ikke å være helt borte med maks klaff.

Vår rangering : A : 11-5 B : 12-10-7-9 C : 3-4-6-1-2-8

V75-5 : 3 Åsasvarten – Et vanlig grunnlagsløp med 15 000 til vinneren er altså plassert inn i ukens V75-omgang, og dette løpet er absolutt ikke helt lettløst. Noe som er bra da vanskelighetsgraden øker MYE i V75-spillet. Vår ide blir garantert ikke av de mest betrodde, og selv om Åsasvarten er tøffere ute nå, ja, så har den kapasitet til å skrelle. Var noe tung etter et lengre avbrekk sist, men gikk uansett bra etter tidlig galopp. Vi hadde faktisk 30,0/1600m på klokken. Ventes ytterligere forbedret på lørdag, og prøves som en skrell fra et perfekt spor.



9 Lisabella – Er MILEVIS bedre enn raden, og fortjener en seier. Har vært knallgod etter galopper to ganger på rappen nå, og ligger virkelig i skorpen. Baksporet passer perfekt, og den må tidlig på bongen. 12 Bjørketora – Ble det feil for sist, men vi syntes uansett den var god til fjerde da. Møter dønn riktig motstand, og med bedre klaff enn sist så duger den. 5 Hoppestuss Pila R.S. – Er bedre enn raden, og fakta er at den har hevet seg på slutten. Svein Ove Wassberg opp er naturligvis spennende, og den MÅ med på gardering. 7 Suksess Med Bless – Tapte hårfint sist, og nettopp det er problemet. Den rader nemlig ikke opp, og er vrien å vinne med. Sporet nå trekker ned, og hvor havner den egentlig fra start? Kan vinne, men er ikke veldig het fra et dårlig spor.



2 Tore Tang – Har vi jaktet litt, og nesten som vanlig er den noe bedre enn raden. Kan skrelle om den skikker seg for Dalen. 1 Jippi – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var forbedret sist. Ved ytterligere fremgang så trenger den ikke å være helt borte fra et nydelig spor.

Vår rangering : A : 3-9 B : 12-5-7-2-1 C : 11-8-10-4-6

V75-6 : 5 Gigant Invalley – Ble det rett og slett for tøft for sist, men glem ikke at den ble trykket ned til 4x flesket da, og det mot betydelig bedre hester enn dette. Var helt rå når den bare dundret unna nest sist, avsluttet i 09-fart, og jogget altså 12,0/2140ma. Feelingen vår er at neppe noen tør å svare når Gunnar sitter full fart på sin springer, og at den normalt er i tet på første langside. Den som svarer får langt til mål. Favoritten er dermed veldig motivert, og vi også tror den vinner.



Velger man å spekulere så er det 6 Hickothepooh vi frykter mest. Gjør stadig fine løp, og spurtet bra på Sørlandet sist. 1 Always On Time – Er betydelig bedre enn raden, og ble sittende fast sist. Må kjøres i rygg over denne distansen, men kan opplagt bli nummer to fra rygg leder på Gigant Invalley. 3 Max Brady – Er en hest vi aldri har blitt veldig imponert av, men har likevel tjent over tre millioner, og da kan man ikke klage. Har dog floppet i år, og selv om den spurtet bra sist så blir vi overrasket om den vinner dette.

Vår rangering : A : 5 B : 6-1-3 C : 9-4-2-7-10

V75-7 : 14 Lykkje May – Har motstandsmessig et gaveløp foran seg i finalen, men kommer altså ut etter pause, og det er dessuten aldri enkelt å runde såpass store felt som dette fra lange tillegg. Rapportene på den etter oppholdet er fine, den pleier å levere etter pause, og er en soleklar tipsener i et løp som dette.



1 G.G. Anna – Er en spennende strekhest, og en hest som gikk solid i kulissene etter en veldig dårlig start sist. Må komme bedre i gang skal den vinne her, men gjør den det så er den alt annet enn ueffen. 9 Lome Perla – Er behandlet før denne oppgaven, og kommer til start med fine rapporter i ryggen. Galopperte sist, men ble sittende fast med krefter igjen nest sist. Dukker opp der fremme om den har en av sine bedre dager. 11 Valle Tiril – Hadde en feil oppgave sist, og vi velger bare å se bort fra den innsatsen. Gikk bra fra omtrent tilsvarende betingelser i et hoppeløp i V75’en tredje sist, og trenger ikke å være helt borte om favoritten skulle være under pari.



6 Kleppe Elfina – Er ikke enkel å regne på, og den svinger i prestasjonene. Er dog ikke så verst på sitt beste, den er helt riktig ute nå, og må med om løpet garderes. 10 Finnskog Oda – Rader ikke akkurat opp, men er på vei mot formen, og leverte en veldig bra avslutning sist. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 14 B : 1-9-11-6-10-7-5 C : 3-12-13-4-2-8