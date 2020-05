Gedigen V75-jackpot med 42 millioner ekstra i sjuerpotten

Spill før klokken 16.20! Ca 42 millioner ekstra i sjuerpotten! Topp banker som du ikke får servert mange andre steder! Helfrekke objekter som gjør livet surt for favorittene! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V75-vurderinger lørdag?

Sendingen begynner klokken 14.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:



En helt fantastisk V75-JACKPOTOMGANG venter lørdag, og det ligger altså ca 42 millioner ekstra i sjuerpotten! Løpene kommer fra Örebo, og dette er en bane med et kort oppløp på kun 175m. V75-omgangen som venter er svært åpen, og alt annet enn lettløst. Her "STINKER" det store kroner til de med riktig V75-rekke, og dette gleder vi oss stort til. Vi var lenge i tenkeboksen på dagens BESTE BANKER, men endte tilslutt opp med 3 T.Rex Face (V75-1). Beste kusken, toppform, den får normalt tet, og siden er vel dette løpet over? Hadde faktisk kun 26% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset (15 millioner i omsetning). Ellers vrimler det med herlige objekter, og her er det bare å lese all vår tekst nøye før du stempler bongene før klokken 16.20 lørdag.

Her er vår komplette tekst:



V75-1 : 3 T.Rex Face – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Den vant ganske enkelt på 13,9/2140ma tredje sist, og da var den med på en luftig åpning i 09-fart før den fikk tet. Så skuffet den oss nest sist når den ble kjørt i rygger, og var under pari da. Ble solgt etter det løpet, og vant sprettlett i debuten for sin nye trener sist. Jogget da 12,2 s 800m i tet, og vi likte det vi fikk se. Blir lørdag SOLID kuskeplusset med Goop, det blir normalt tet, og siden skal denne hesten plukkes ned på en bane med et oppløp på 175m. Det tror vi ikke blir helt enkelt, og må bare tro hardt på denne!



11 Mr Marvelous – Har fått to løp i kroppen etter pause, og fullførte fint på en knallgod tid sist. Har bra kapasitet, men trenger litt flyt fra sitt bakspor om den skal rekke frem. 9 Mellby Hurricane – Hadde en billig oppgave sist, men avgjorde på en fin måte. Gangen før holdt den OK fra tet. Er ingen stjerne, men en ganske bra hest i grunnlaget. Skal med om T.Rex Face garderes. 10 Lemon Brodde – Var med på en beintøff åpning i 10-fart sist. Bakket seg så ned innvendig, før den feilet i en trang situasjon i den siste svingen. Tapte en del, men kom råsterkt tilbake. Er under utvikling, og skal ikke undervurderes visst man først begynner å gardere.



6 Cherry Oh Baby – Er det ganske fin kapasitet i, men nå har den feilet to ganger på rappen, og det liker vi ikke. Trenger ikke å være helt borte i en feilfri utgave. Ellers er ingen helt sjanseløs i dette løpet, og velger man først å gardere vår deilige ide, ja, da trenger det ikke å være feil å plukke med seg en hel del hester.

Vår rangering : A : 3 B : 11-9-10-6-1-5-4 C : 7-2-12-8

V75-2 : 3 Very Kronos – Kommer ut etter pause, og er behandlet i oppholdet. Rapportene på den er meget fine, og på ren kapasitet snakker vi om feltes beste hest. Har startet to ganger på denne banen tidligere, og vunnet begge. Bør egentlig bli mer og mer stabil med alderen, og den er fakta såpass bra at den kan vinne et løp som dette fra dødens. SPILLES!



1 Thrust Control – Var ikke slått når den plutselig feilet i den siste svingen sist, og da kunne den altså ha slått Attriversiamo uten galoppen. Hadde travet rundt 12,2-12,3/2140ma uten galoppen- Det løpet i kroppen har nok gjort godt etter pause, den kan åpne, og blir den bare ikke fast så duger den i et løp som dette. Motbudet. 7 Dom Perignon – Er uhyre startrask, og har altså sust til tet fra nettopp dette sporet i to av sine tre siste løp. Nest sist lekte den for eksempel med 6 Man At Work fra tet, og vi kjøper derfor ikke helt at Dom Perignon skal være såpass lite spilt nå. Formen er nemlig ordentlig fin, og fra eventuelt tet på en bane med et kort oppløp (175m) så skal man være litt på vakt. Outsideren. 10 Rushmore Face – Så ordentlig løpssugen ut etter pause sist, og endte opp med å bli sittende bom fast som fulltanket. WOW, hvor bra den så ut for dagen. Rader ikke opp i samme stil som før, men det er snakk om en solid sølvdivisjonshest, og med flyt kan den overraske. Legg dessuten merke til at den står i flotte rygger fra start.



6 Man At Work – Gjør bare solide innsatser, og var igjen meget god i nederlaget sist. Det er dog ikke enkelt å vinne løp i denne klassen, og spesielt ikke når man stortsett må gjøre all jobb selv. Dukker nok opp på foto, men blir kun 2-3? 4 Religious – Er relativt ny i sølvdivisjonen, men er bra, kjapp fra start, og skal med om man går utover noen av de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 3 B : 1-7-10-6-4 C : 2-8-12-5-9-11

V75-3 : 1 Esprit Sisu – Tet, og slutt? Fullførte positivt mot eliten på en elendig bane sist. Så hel og fresh ut etter oppholdet, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er LYNRASK fra start, og her er det kun 3 Test Drive som kan hente en lengde om den løser noe helt enormt ut. Feelingen vår er dog tet på Esprit Sisu. Fra den posisjonen skal det en utrolig bra hest til for å plukke den ned, og vi må bare sette den frekt først.



9 Ghazi B.R. – Avsluttet i 05-06-fart nest sist, mens den også sist spurtet gedigent bra. Er trolig ytterligere forbedret, det blir racerbalanse (skoløs), og med tempo blir den skummel. 2 Tae Kwon Deo – Blir en hest som mange går til på, og den kan naturligvis vinne. Var god i årsdebuten, og fullførte da fint. Nå blir det skorykk, og den vil normalt være ytterligere forbedret. Har dog aldri vært «LYNRASK» fra start, og vi tror ikke at den plukker ned vår ide fra dødens. Outsider. 10 Perfect Spirit – Så bedre ut enn på lenge når den feilet i angrep sist. Så ekstremt fulltanket ut, og det er mulig at denne for alvor er på vei mot superformen. Er best når den får gå foran, men etter å ha sett den sist så tør vi ikke å avskrive den.



Vår rangering : A : 1 B : 9-2-10-5-3-4-6 C : 8-7

V75-4 : 3 Unique Juni – Dette er en hest som Jörgen Westholm har fått i en helt fantastisk skikk. Den var strålende i Frankrike, og har fulgt opp for fullt etter den kom hjem. Den var helt RÅ fra dødens på 10,7 nest sist, og da åpnet den faktisk 09,3 f 300m bak bilen… Sist bare blåste den rundt en overkommelig gjeng, men på en imponerende måte, og på klokken stod det 10,2 s 800m. Her vil nok Jörgen Westholm være offensiv fra start, og greier han å svare 5 Willow Pride, ja, da skal dette løpet være over om Unique Juni er som de siste gangene. Motivert favoritt.



5 Willow Pride – Er kjapp fra start, men vi er usikker på om den henter en lengde på favoritten. Spesielt nest sist var den utrolig bra på en knallgod tid. Skulle den greie å komme seg foran så blir den neppe enkel å ha med å gjøre. 7 Hevin Boko – Smøg med bak Unique Juni sist, men greide likevel ikke å ta seg forbi. Var da noe under pari. Skal være forbedret til denne starten, rapportene er fine, og Hevin Boko er normalt god nok i et løp som dette. Sporet trekker dog mye ned. 12 Tessy D’ete – Er det gode rapporter på, den er herdet mot tøff motstand i Frankrike, og dette er en av de store outsiderne i feltet.



9 I Love Paris – Har funnet formen, og på lørdag blir den rigget til (skoløs rundt). Skulle det bli en veldig kjøring her så kan det bli dønn riktig, og da pleier ikke Goop å være vond å be. Skal med om man først begynner å gardere dette løpet. 2 Electra Jet – Er man veldig opp på fra stallen til Kolgjini, og det skal bli spennende å se hva den kan i Sverige. Får regnes som en aldri så liten outsider fra et fint spor.

Vår rangering : A : 3 B : 5-7-12-9-2 C : 11-10-1-8-4-6

V75-5 : 5 Global Aventure - Dette er en KANON i grunnlaget, og den skal bli utrolig spennende å se igjen etter pause. Femte sist fikk den en tøff reise i dødens, og var enorm på 12,8/2140ma. Rapportene på den etter pause er GODE, og nå blir det på med en BIKE for første gang i karrieren. Når Untersteiner spenner på en BIKE så skal man alltid være på vakt, for da går hestene hans noe helt enormt. Er lynrask fra start, og skulle den komme seg foran så er sjansene store. 3 Roofparty – Er brennkvikk fra start, og flyr til tet? Har sett veldig tung ut etter pause, men den har kommet til mål med krefter igjen, og formen er ikke så verst. Nå spenner man på en BIKE, så får vi se om Kevin Oscarsson velger å kjøre den foran. Motbudet.



1 Valiant Dream – Satt fast med vinnerkrefter sist, og er på riktig vei. Har trengt disse løpene, og skal normalt bare bli bedre og bedre i tiden fremover. Er dessuten kjapp fra start, den skal gå skoløs, og fra tet/rygg leder er den ikke borte i et løp som dette. Outsideren. 10 Strong Heartbeat – Feilet i et skummelt angrep sist, og det er ingen fare med formen. Står i en bra rygg fra start, den duger på kapasitet, og er selvskreven om man garderer dette løpet. 12 Fighter Mearas – Virker det å ha løsnet for, og spesielt tredje sist hvor den blåste rundt en såpass god hest som Radetzky (12,5 s 1300m), ja, da ble vi fryktelig imponert. Går en lys fremtid i møte om den fortsetter å skikke seg.



7 Zarina Bi – Skal være en kanon, men hestene til Gocciadoro har hittil gått med bremsene på etter de har kommet til Sverige. Nå sier man dog rett ut at hadde denne vært i full form så hadde den vært helt klink i et løp som dette. Det må vi lytte på, og plukker den med helt ute på kanten.

Vår rangering : A : 5-3 B : 1-10-12-7 C : 6-2-4-11-9-8

V75-6 : 9 Seismic Wave – I fjor begynte man altså å snakke om Elitloppet i 2020 for denne 08-traveren, og det er klart at dette er en hest man forventer seg enormt mye av. Kan fort være helt klink i årsdebuten, og det blir på med et maksimalt utstyr direkte. Dvs skorykk på alle fire, helstengt hodelag, og BIKE. Står i en perfekt rygg fra start, og blir det bare litt tempo skal denne bli utrolig vrien å stå i mot. SPILLES! 2 Mr Southwind – Var meget tapper etter et upassende opplegg sist, og falt med flagget til topps da. Nå flyr den trolig til tet, og da vil den lede et løp som dette lenge. Kan fort renne unna, og spesielt med tanke på at oppløpet er veldig kort. Man setter på et helstengt hodelag, og her laddes det altså mot tet. Motbudet!



3 Randemar R.D. – Ble smågal i tet sist, og bare dundret unna med mange lengder. Falt sammen i aksjonen tilslutt, og det så ut som galopp over mål, men fikk altså beholde seieren. Nå blir det sko på alle fire, og vi er fakta litt spent på hvordan den vil fungere aksjonsmessig etter at den falt såpass sammen som den gjorde sist. Er kun en liten outsider nå. 7 Zap Di Girifalco – Har vært litt småsyk, men det er gode rapporter på den, og dette skal dreie seg om en meget god hest. Står dog i et skummelt spor, og det er vingelrisk herfra. Vi vil gjerne se denne i et løp i Sverige før vi heiser den høyere opp.



1 Neelix – Er KJAPP ut, men vi tviler på at den greier å svare brennkvikke 2 Mr Southwind. Da er vi i hvertfall veldig inne på at den galopperer på den første svingen. Er kapabel, men aldri enkel å regne på. Skal med om man går litt ut i dette løpet.

Vår rangering : A : 9 B : 2-3-7 C : 1-5-8-4-6-11-10-12

V75-7 : 10 Super Nice – Et fantastisk stayerløp med hele 200 000 i førstepremie avrunder lørdagens jackpotomgang. Ingen er faktisk helt sjanseløse, og det er slike finaler vi alle drømmer om i en V75-omgang. Vår soleklare ide virker til å gå helt under radaren, men her skal man være på vakt. Super Nice ble det delvis feil for sist, og så heller ikke ut å like seg på en elendig subbebane. Bare glem det løpet. Gangen før satt den bom fast med masse krefter igjen, og var da hakk i hel på blant andre Disco Volante. Her er Super Nice helt riktig ute når det gjelder motstand, distansen har den null problemer med, og klaffer det bare litt underveis så må den være HET. Slår til som en praktfull godbit?

3 Mcgarret – Er en svært spennende strekhest som har fått to løp i kroppen etter pause, og som er på vei mot formen. Gikk pigg i mål sist, og på klokken stod det 13,1 s 1000m. Til denne starten rykker man også bakskoene, og det er et pluss. Husk på at den 19. oktober i 2019 stod likt med 7 Figaro Vici, og var faktisk mer spilt enn sistnevnte hest da. På lørdag er altså Figaro Vici betydelig mer spilt, og skal hente tillegg på Mcgarret… Det trenger ikke å gå! 8 Hard Times – Er vi inne på kan få en formoppsving etter en periode hos Bazire, og den så smellfin ut med krefter igjen nedover oppløpet sist. Ventes ytterligere forbedret, og får stå som en stor outsider.



7 Figaro Vici – Imponerte ikke veldig sist, og møtte da langt billigere motstand. Nå er det opp med Goop, man har skjerpet den i jobbene, og plukkes derfor med på gardering. 12 Rajesh Face – Ble aldri den stjernen mange trodde, men den er bra, og duger i et løp som dette om den ikke blir for hissig. Spennende kusk på lørdag er Erik Adielsson. 1 Tengil Face – Rykker man skoene på, den var bra til seier sist, og selv om vi ikke er noen stor tilhenger av kusken så er den en av flere aktuelle som skal med om man først garderer. 13 Ferrari Sisu – Feilet som mulig vinner sist, og man skylder på utstyret. Var dog ikke optimal aksjonsmessig, og vi er usikre på hvor bra denne er for dagen. Sist møtte den ikke noe, nå møter den tøff motstand.

Vår rangering : A : 10 B : 3-8-7-12-1-13-4-6 C : 5-2-9-14-15