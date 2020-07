Gedigen V75-omgang med Gulljackpot på Biri

Biri byr på årets beste V75-omgang fra Norge, og dette er en omgang som ser fantastisk spennende ut på forhånd! Vi jakter storcashen med flere spenstige ideer, og her skal vi virkelig til lukene! Husk også på at du kan se samtlige løp GRATIS hos oss!

Lerum tømte V65-lukene på Momarken 21. juli!

Alt av V65-bonger satt på Momarken denne tirsdagen, og det ble nok en herlig opptur for ALLE som tok rygg på undertegnedes V65-bonger. Stasline (2-valg) ble banket på den minste bongen, og holdt altså unna etter et sterkt løp. Den LILLE BONGEN på Kr.216 betalte ut meget fine Kr.3 447,-. På Eksperten ble det levert inn 31 bonger, og naturligvis satt samtlige som de skulle.



Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 begynner klokken 15.00

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Årets BESTE V75-omgang i Norge kjøres på lørdag, og WOW for en omgang dette er. Løpene er spekket med knallgode hester, og det er ikke mange som reiser til Biri uten at de tror på hesten sin lørdag. At vi også har GULLJACKPOT I V75-SPILLET gjør oss ikke akkurat mindre spillsugen. Lørdagens beste banker slet vi veldig med å finne, men etter å ha vært i tenkeboksen gjennom uken så landet vi fredag ettermiddag på at 4 Lucky Queen Soa (V75-5) er det beste valget. Sitter normalt tidlig i tet, nå blir det et åpent hodelag, og da burde den være regulerbar og fin i tet. Lar seg rett og slett ikke fange på en lynrask bane? Ellers vrimler det med godbiter i denne omgangen, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V75-1 : 3 Madelen L.T.C. – Blir TUNGT betrodd i årets NM for hopper, og leverer den på sitt beste så vinner den trolig dette løpet. Vi liker dog ikke at den har feilet seg bort i to av de tre siste løpene, for det gjør ikke hester som er 100% i orden. Her kan det bli full bøtt inn på den første svingen da det er kjappe hester både innvendig og utvendig. Grei tipsener, men vi går ikke ALL IN på den nå. 9 Calina – Stall Hamre er best i Norge å sette hestene sine opp for storløp, og vær trygg på at Calina vil vise seg frem på en solid måte lørdag. Var tung i kroppen etter litt sykdom i Sverige sist, og den hadde garantert godt av det løpet i kroppen. I fjorårets NM var den heroisk fra dødens, og den står ikke tilbake for noen her. Motbudet!



1 Thankful – Er brennkvikk fra start, og Tom Erik Solberg vil garantert teste den foran om han greier å svare ut de andre. Så enorm ut på Sørlandet sist, og tok en fortjent seier på en knallgod tid da. Fra tet/eventuelt rygg leder er den helaktuell, og skal passes. 12 I Love Paris – Er svært grunnkapabel, men kommer til Norge med en noe usikker form. Skulle det bli et høyt oppdrevet tempo kan hun likevel komme på lette bein tilslutt om hun bare viser litt form. Er nemlig herdet i knalltøffe omgivelser. Får stå som en klar outsider. 6 Rebella Matters – Spurtet bra i Sverige sist, og var ordentlig positiv der. Har ikke samme kapasitet som de beste, og vi føler derfor den er mer trippel enn seiersaktuell. Kan dog vinne om det skulle bli feil for favorittene.

Vår rangering : A : 3-9 B : 1-12-6 C : 2-4-5-10-7-11-8

V75-1 : 4 Tuxi Temi – Skummelt hoppeløp med alt annet enn stabile hopper. Vår tipsener lanserer vi pga den virker veldig stabil/fin, og den har dessuten funnet toppformen. Var ikke helt tom i mål nest sist, mens den var meget god i nederlaget fra tet sist. Er kjapp fra start, og her kommer Hop fykende direkte? PASSES! 3 Malala – Gikk tidsmessig et OK løp sist, men burde ha vært litt nærmere vinneren for å få fullt godkjent. Har tidligere vært variabel på voltestart, men havner den bare ikke for langt bak så duger den her. 6 Makita – Er utrolig spesiell, men veldig god når den først har dagen. Det hadde den sist, og da blåste den inn til en overlegen seier etter en sisterunde i 24-fart. Er den slik her så vinner den trolig igjen, men vær altså OBS på at den er variabel, og ikke akkurat like stabil hver gang.



2 Madde – Øystein Simonsen uttaler i ukens TGN at dette ikke er noen antivinner, men den har altså kun 1 seier på 45 starter, og har ikke vunnet løp de to siste årene. Var meget god bak Grisleprinsen GL sist, men har vært litt småsyk etter det løpet. Får stå som en liten outsider fra drømmebetingelser. 8 Valle Gulla – Feilet sist, men har ellers gjort fine løp. Er god nok i et løp som dette, og med flyt kan den vinne. 5 Myr Tøtta – Har fått to løp i kroppen etter pause, og fullførte fint i tøffere omgivelser sist. Vant fire løp i fjor, og her kan årets tredje komme om det bare klaffer litt på veien.



9 Rive Ruska – Er egentlig god nok, men hvordan er det med formen? 1 Aarbakks Evelyn – Var svak i monte sist, men klart bra med vogn nest sist, og er en tenkbar storskrell fra strek.

Vår rangering : A : 4-3-6 B : 2-8-5-9-1-7 C : 12-13-10-14-11

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 6 Devious – Et fantastisk løp med våre beste 3-åringer på hoppesiden, og i denne årgangen finnes det mye talent. Hesten vi plasserer først flyr fort til tet, og på en brennkvikk bane blir den ikke enkel å plukke ned. Suste til tet fra brikke åtte bak bilen sist, vant sikkert, og gjorde det mot en såpass god hest som Fabulous Pellini. Her kan den fjerde strake komme, og vi setter den frekt først. 4 Thai Sansa – Er en av de store snakkhestene i årgangen, og den har også vist frem sitt store talent. Var syk sist, og det løpet kan man bare glemme. Vant på lave 14-tider uten å fungere som best nest/tredje sist, og den kan trolig en 13-tid på lørdag. Er naturligvis helaktuell fra et bra spor.



12 Global Bred To Win – Vant enkelt sist, og la da inn en avslutning i 11-fart. Imponerte ikke nest sist, men det kan ha vært en dårlig dag selv om det ble seier også da. Løpets outsider. 7 Jolene B.R. – Er Frode sitt valg i løpet, men det er veldig jevnt mellom Hamres to beste i dette løpet. Jolene B.R. har ikke gjort mange feil, og var overlegen til seier sist. Sporet trekker ned, men på kapasitet står ikke denne tilbake for noen. Må med på gardering.



5 Supercute – Ble ekstremt hardt betrodd på Bjerke sist, og fikk bløffe hjem det løpet til seier. Er behandlet før denne oppgaven, men her blir det tøffere, og den må fungere bedre enn hva den har gjort for å bli ropt opp. 8 Jodie B.R. – Er også en veldig fin hoppe, men fra dette sporet er den trolig mer trippel enn seiersaktuell. 9 Chandelles – Ble det veldig feil for i Sverige sist, men avslutningen i 11-fart via drøye spor likte vi. Er trippelaktuell fra et spennende smygspor.

Vår rangering : A : 6 B : 4-12-7-5 C : 8-9-1-11-3-2-10

V75-4 : 7 Jonathan Bank A.B. – Kan fort gå litt under radaren her siden den kun har startet i Sverige, men vær OBS på at dette er en knallgod 3-åring som ikke gjør seg bort i dette storløpet. Viste ekstrem starthurtighet når den fløy til tet nest sist, og løser den slik ut her så kjemper den om føringen. I løpet sist satt den langt bak, men avsluttet BLYTUNGT, og vi hadde faktisk 11,6 s 800m på klokken. Da gikk siste 400m i 10-fart. Har mye inne, og må regnes selv fra dette sporet. 5 Cicero T.G. – Imponerte når den vant sist, og den knep seieren da. Må trolig gjøre grovjobben på utsiden selv, og da er den sårbar i et løp som dette. Skulle den dog få litt hjelp på veien så har den såpass fine kvaliteter at det kan bli en ny storløpstriumf for Stall Gundersen.



6 Magic Talisman – Gikk helt OK i Sverige etter litt sykdom sist. Er normalt MYE forbedret inn mot denne oppgaven, og Hamre har klare ambisjoner. Løpets outsider. 9 High Flyer – Er ny i omgivelser som dette, men denne 3-åringen liker vi, og er klart inne på at den vil senke seg MYE tidsmessig. Hadde full spenst over mål etter en sisterunde i 14-fart sist, og fra et interessant smygspor er vi på vakt. 4 I.D. Dig Deeper – Er kjapp fra start, og hesten i mot på startsiden for vår favoritt. Viste 12-fart en 1000m etter galopp sist, men da kom den også «merket» til mål. Blir solid kuskeplusset på lørdag, og er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. Gikk uten sko bak sist, mens det blir sko på alle fire nå.



8 Custom Cheval – Gikk et greit løp i Sverige sist, og holder sin fine form. Vinner ikke dette løpet fra dødens, og trenger hjelp på veien. 1 Thai Targaryan – Avgjorde sikkert sist, og blir gradvis bedre. Innersporet kan bli en felle, men løser det seg så er heller ikke denne helt ueffen.

Vår rangering : A : 7-5 B : 6-9-4-8-1 C : 2-3-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 4 Lucky Queen Soa – Vant utrolig enkelt fra tet i forsøket, mens den trakk seg fra tet i finalen. I finalen sist tror vi bestemt at Kolle dro luften ut av henne, og det var grunnen til at den presterte under pari. Nå åpner man opp hodelaget, og da roer den seg normalt ned. Rapportene er meget fine, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. Det man bør tenke litt på er at mange matches mot Derby om ikke lenge, og vi blir overrasket om noen presser opp en veldig fart på utsiden her.



12 Another Cration – Hadde tur som fikk vinne finalen på Jarlsberg sist, og det var veldig små marginer mot oppløpet da. Malmin varsler at tankene hans er rettet mot Derby, og at han vil kjøre deretter… 6 Fidanza – Har tatt STORE STEG, og var utrolig bra i finalen på Jarlsberg sist. Er ikke langt bak de beste, og med flyt har denne form til å overraske. 9 Isabell B.R. – Gikk en råsterk sisterunde på Sørlandet sist, og i sølen viste den 12,1 s 800m. Er for alvor på vei mot storformen, den har trukket et ypperlig smygspor, og må med om man først begynner å spekulere. 3 H.M. Lovely Comers – Gikk bra i finalen på Jarlsberg sist, og virker til å ha funnet formen. Sporet passer, og den kan åpne. Er en tenkbar skrell for de som spekulerer.



2 Sofies Case – Er MYE tøffere ute nå, og vi er veldig inne på at Frode Hamre er «HAPPY» med rygg leder samt en plass på trippelen. 11 Deep Sea Candy – Gjorde comeback i Bergen sist, og var tung i kroppen sin. Svein Ove Wassberg tenker Derby med denne hoppen, og vil nok ikke tømme den i et løp som dette.

Vår rangering : A : 4 B : 12-6-9-3-2-11-1-8-7 C : 10-5

V75-6 : 5 Hickothepooh – Har gjort tre løp etter et lengre avbrekk, og helsemessig har den sett bedre ut enn på svært lenge. Er også blitt behandlet før årets NM, og den skal være på topp på lørdag. Ble toer i NM i 2018, og distansen takler den bedre enn de fleste. Fullførte meget bra sist, og fra et bra spor bak bilen er vi på vakt. OBS! 3 Ferrari B.R. – Vant fjorårets NM etter en dose med flaks/skikkelighet fra Oleg. Ble nemlig kjørt på en veldig sjanse, men knep likevel seieren på streken. Gikk bra på Jarlsberg sist, og rapportene før denne oppgaven er oppløftende. DOBBELT A-VALG!



12 The Last Ticket – Kan være supersjokket i NM. Veldig mange av disse er nemlig «slitne», og med tempo kan det bli langt til mål for noen og enhver. The Last Ticket har ingen problemer med distansen, den kommer med superform, og er ikke ueffen selv fra et elendig spor. Gikk OK i kulissene i NM i fjor, mens den feilet som HELPIGG i stengt posisjon i 2018. Alle gode ting er tre? 4 Gretzky B.R. – Ble grovt hindret på Jarlsberg sist, men imponerte uansett ikke noe veldig etter uhellet, og hadde ikke sin beste dag. Var meget god både nest sist, og når den ble disket tredje sist. Tilbake på sitt beste duger den, og fra et fint spor er den selvskreven. 1 Noble Superb – Har ikke levert på topp de siste gangene, men er garantert solid satt opp av Stall Gundersen til årets NM. Kan fort få det fine innvendige smygløpet nå, og med luker er den god nok.



2 Gigant Invalley – Var meget god i Gulldivisjonen sist, og har i det hele tatt funnet en fantastisk bra form. Vær dog OBS på at den har vært svak i NM tre år på rad, og det er mulig at distansen ikke er et pluss. Vi ranker den derfor litt ut. 7 Kick Off Classic – Holder superform, men hvor havner den fra dette sporet? Her er det vingelrisk, og da blir det naturligvis tøft å vinne mot eliten. 8 Lionel – Var svak sist, og hvor mye orker denne gamle kjempen å gjøre etter alt det den har vært med på i sin fantastiske karriere?

Vår rangering : A : 5-3 B : 12-4-1-2-7-6 C : 8-11-9-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 1 Nårje – Blir kolossalt hardt betrodd i finalen, og kan naturligvis vinne et løp som dette. Vær dog litt OBS på at den nå møter tøffere motstand, og normalt ikke kan forsvare sitt innerspor. Er svært grunnkapabel, og den strålte i seiersløpet sist. Er den som best for dagen så er sjansene for hjemmeseier gode.



4 Sylv Odin – Matches garantert mot Derby, og storformen er neppe veldig langt unna. Feilet i en slags strid på oppløpet mot Sambo Ø.K. sist, og hadde travet rundt 27 uten den galoppen. Blir kraftig kuskeplusset med «MESTER» Høitomt nå, og fra tredje omvendt bør den også komme seg fint avgårde. Motbudet. 2 Gikling Leodin – Ble kjørt som om det var en klink vinner etter et lengre avbrekk sist, og innledningen på løpet ble tøff. Imponerte ved å svare opp tilslutt, og da viste klokken 25,7 s 1000m. Er trolig forbedret med det løpet i kroppen, den er ganske bra fra start, og vi blir ikke overrasket om Fremstad gasser for tet. Lar seg ikke fange på en kjapp bane?



6 Drivjerven – Burde holdt bedre enn hva den gjorde sist, og var kun OK i nederlaget da. Blir kjørt i rygger nå? Mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 1 B : 4-2 C : 6-12-7-11-3-13-5-9-8-14-10