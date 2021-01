Gedigen V86-jackpot med over 7,8 millioner ekstra

Vi klemmer til med to bankere i kveldens V86-omgang! Dagens tyngste favoritt blir gardert! Du blir vel med oss i jakten på store V86-kroner i kveld klokken 20.30?

Stor V86-jackpot med 7 868 343 ekstra i potten for 8-rette. Løpene blir kjørt på Solvalla og Jägersro onsdag, og moroa er i gang klokken 20.30. Ved å klikke på denne lenken kan du kjøpe deg inn på våre V86-andelslag.



Sendingen begynner klokken 18.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30







Solvalla og Jägersro står for kveldens V86-omgang, og det er altså JACKPOT med knappe åtte millioner ekstra! På de flate bongene spiller vi med to bankere, og der står 2 Valeria Wareco (V86-3) og 1 Coogan (V86-6) alene. Vi er klart inne på at begge de leder sine løp rundt om... Ellers finnes det flere godbiter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende V86-tekst til løpene i kveld:



V86-1 : 3 Kung Edward – Innledningsløpet er jevnt, og ingen er fakta 100% sjanseløse her. Vår ide virker å gå litt under radaren, men med perfekte betingelser foran seg så er i hvertfall vi på vakt. Joakim Lövgren vant løp med Kung Edward på denne tiden av året i både 2020 og 2019, og det er litt ekstra spennende at han får prøve den i kveld. Fikk det for tøft mot gode hester sist, mens den var OK til fjerde nest sist (11,7 s 800m). Er veldig kjapp fra start, den har fordel av sprint, og kan muligens lede hele veien? SPILLES! 5 Toddler – Fikk maks etter pause sist, men gikk trossalt 13,5/2140mv, og det må være godkjent etter oppholdet. Har fordel av distansen, den er kjapp i vei, og skulle Joakim Lövgren slippe med vår favoritt så kan det bli tet. Da tror vi fort at Toddler vinner løpet, og dobler derfor opp a-gruppen.



1 Apapmand – Er en ekstremt bra spurter, og en hest vi liker. Vær dog litt OBS på at den har startet over sprint 8 ganger i Sverige, og aldri vært på trippelen. Er dessuten ikke spesielt startkjapp, og innersporet blir fort en felle. Er derfor kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 3-5 B : 1-6-4 C : 8-7-2

Stor V86-jackpot med 7 868 343 ekstra i potten for 8-rette. Løpene blir kjørt på Solvalla og Jägersro onsdag, og moroa er i gang klokken 20.30. Ved å klikke på denne lenken kan du kjøpe deg inn på våre V86-andelslag.

V86-2 : 6 Mellby Good – Er en lillesøster til tøffingen Mellby Viking, og har altså litt å slekte på. Mellby Good er også veldig sterk, og den tåler å bli brukt underveis i løpene. Ble felt av banen sist, men imponerte stort i løpene før det. Feilet bak bilen når Mika Forss kjørte sjette sist, men når Jorma kjørte den bak bilen tredje sist gikk det fint. Tok den bare rolig ut, og det gjør han nok igjen. Er blitt vaksinert i oppholdet, men rapportene på den er fine. Lar seg rett og slett ikke slå om den bare kommer seg avgårde uten noe tull? Er en veldig motivert storfavoritt.



2 Ale’ Pride Gar – Dukker opp etter pause, og med tanke på at den mister alle poengene sine om den ikke presterer direkte så er den garantert satt litt opp for dette løpet. Jogget altså 13,5/2140ma femte sist, og besitter fin kapasitet. Motbudet. 1 Another Lucky Day – Er en «lus», men det er en speedig «lus». Kan få løpet i rygg leder bak stallvenninnen Ale’ Pride Gar nå, og med luker på oppløpet er den sylvass. Outsideren. 9 Pim Pim Joli – Var tapper fra dødens på kanonen Marion Fouty Bon sist, mens den avsluttet sterkt nest sist. Har toppform, og må med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 6 B : 2-1-9-8-3 C : 7-5-12-10-11

Stor V86-jackpot med 7 868 343 ekstra i potten for 8-rette. Løpene blir kjørt på Solvalla og Jägersro onsdag, og moroa er i gang klokken 20.30. Ved å klikke på denne lenken kan du kjøpe deg inn på våre V86-andelslag.

V86-3 : 2 Valeria Wareco – Har feilet i to av sine fem siste starter, men ved begge anledninger har det vært med voltestart. Følger bilen fra start, og nest sist åpnet den altså på 09/13,5. Solgte seg dyrt, men ble plukket ned oppunder mål. Femte sist dundret den også til tet, avsluttet i 10-fart, men greide likevel ikke å svare knallgode Flirting Diamond. Her er det med veldig få unntak i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på tet og slutt.



11 Restless Heart – Er en grunnkapabel hoppe som dukker opp etter et lengre avbrekk. Conrad Lugauer har form på stallen, og med klaff er denne god nok til å overraske. 8 M.T. One Wish – Feilet med krefter igjen sist, mens den var tapper nest sist. Har mye inne, men fra et «kaldt» spor så lukter det en drøy reise, og dermed nøyer vel denne seg med en trippelplass?

Vår rangering : A : 2 B : 11-8-4-5-6 C : 7-1-9-10

Stor V86-jackpot med 7 868 343 ekstra i potten for 8-rette. Løpene blir kjørt på Solvalla og Jägersro onsdag, og moroa er i gang klokken 20.30. Ved å klikke på denne lenken kan du kjøpe deg inn på våre V86-andelslag.

V86-4 : 2 Ingesson – Blir kjørt av en kusk som hadde et «skrekkår» i fjor, og vant altså kun 2 av 83 løp da. Har dessuten ikke vunnet løp siden september i fjor, og selvtilliten er nok ikke helt på topp. Får her kjøre en hest som har vært bra på slutten, men vær litt OBS på at den ikke alltid har vært like stabil som dette. Vi hadde nok banket den med toppkusk, men med Lukas Svedin nøyer vi oss med å kun sette den først på ranken. Motivert, men… 11 Come Together – Er egentlig en bra hest i grunnlaget, og den har gjort gode løp mot vel så gode hester som dette tidligere. Klaffer det bare litt underveis så kan denne slå til som en godbit direkte etter en liten pause.



9 Llama Tooma – Fullførte meget fint sist, og holder sin flotte form. Trives på distansen, og får stå som en klar outsider fra et interessant smygspor. 4 Fleur Mearas – Viste 14 s 800m sist, og den fullførte meget fint bak gode No Doubt. Har en riktig oppgave foran seg nå, og den må med på gardering. Ellers er dette løpet helskummelt om favoritten skulle «floppe», og en bred gardering kan vise seg å være smart.

Vår rangering : A : 2-11 B : 9-4-12-3-10-5-1 C : 6-7-8

V86-5 : 7 Falm – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og det har nok kun gjort veldig godt. Kommer ut fra formstallen til Juul, det er med få unntak billig i mot, og den tåler å bli brukt underveis. Skal stå først på ranken.



1 Vasco De Gama – Fullførte bra etter pause sist, og på klokken stod det 14,5 s 1000m. Nå har den fått det løpet i kroppen, den er kjapp fra start, og vi er klart inne på at dette kan være skrellhesten fra for eksempel rygg leder. Motbudet! 4 Laradja Vrijthout – Har omtrent ikke startet de siste årene, og debuterer for Lugauer. Skal ha bra grunnkapasitet, men vi vil gjerne se denne i noen løp på svenske baner før vi går hardere til på den. Løpets outsider.



11 Escape A.P. – Gikk fint i kulissene etter galopp sist, og kommer til Sverige med flott form. Trenger tempo, men da duger den i et løp som dette. Har gått bra med sko, og den balansen er ikke et problem.

Vår rangering : A : 7 B : 1-4-11-5-9 C : 8-6-2-3-10

V86-6 : 1 Coogan – Dette er kveldens BESTE banker, og en hest vi går ALL IN på. Kommer ut fra «monsterstallen» til Reden, og i år har det blitt 7 seire på 12 starter. Coogan pleier å levere direkte etter opphold, den er veldig kjapp fra start, og Reden mener fakta at den vil bli enda kjappere når den nå må gå med sko på alle fire. Har dessuten trent meget sterkt, og Reden er veldig opp på sin springer. Greier bare Kihlström å svare ut Jansson med 5 Dom Perignon så skal det ikke være snakk om saken. ALL IN!



Nevnte 5 Dom Perignion kommer ut etter en liten pause, og har muligens ikke toppform direkte. Kan løse veldig fra start, men vi er uansett usikre om den henter en lengde på vår banker. Vårt andrevalg. 3 Jaguar Dream – Var svært lovende, men ble så alvorlig skadet, og har vært lenge borte. Trenger trolig løp før den duger mot en gjeng som dette?

Vår rangering : A : 1 B : 5-3-7 C : 4-6-2-8

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-7 : 10 Unstoppable D.E. – Et VIDÅPENT LØP venter, og her kan vi fakta se alle komme minus 5 Esteban Boko. Vår tipsener gjør nesten bare gode løp, og sist blåste den inn til en enkel seier. Trenger naturligvis litt tempo på forestillingen for å rekke frem, men Morten Juul er veldig opp på sin springer, og vi er klart inne på at dette kan gå veien. 3 Victory Lee – Har egentlig en smellfin oppgave foran seg i kveld, men fra stallen melder de at den trenger et løp i kroppen etter pause, og at man er HAPPY med en premie. Vi kjøper dog ikke det snakket helt, og spesielt ikke når den kommer ut fra en stall som har toppform på hestene sine. VI DOBLER OPP A-GRUPPEN!



9 Zaffiro Jet – Er egentlig best skoløs, men var uansett bunnsolid med sko på alle fire sist. Er en traver med riktig innstilling, smygsporet burde passe, og for oss er dette løpets outsider. 8 Galantis – Er feltes beste hest, og den er SYLVASS om den får smyge med i rygger. Har vært ute mot vel så gode hester som dette tidligere, og med klaff er den alt annet enn ueffen.

Vår rangering : A : 10-3 B : 9-8-4-6-7-1-2 C : 5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-8 : 2 Happy Romeo – Har en svært passende oppgave foran seg i finalen, den er normalt flink med volte, og vi tror derfor at sporet går bra. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og viste altså 10,5 s 800m på et bra sett sist. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, motstanden er billig, og nå kommer seieren? SPILLES! 10 L.L. Royal – Hadde reist dårlig sist, og var derfor under pari. Gangen før var den GOD med punktert hjul… Er altså bedre enn raden, nå skal den ut på hjemmebanen, og mot en motstand som ikke skremmer er den tidlig på vår bong. Motbudet. 3 Amigo Racer – Avsluttet sterkt med nettopp Adielsson nest sist, mens den fikk maks mot tøff motstand sist. Er ingen stjerne, men jevn og flink. Kan vinne om det klaffer underveis, og vi plasserer den på outsiderplassen.

Vår rangering : A : 2 B : 10-3-1-9-5-7-6 C : 4-8-11



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.