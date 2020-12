Gedigen V86-jackpot med over 8,1 millioner ekstra

Bankeren har stolpe i programmet! Stjernesmell er best med sko på alle fire! Bortglemt luring fra Norge... En gnistrende V86-jackpotomgang venter klokken 20.30 i kveld! Du blir vel med oss i jakten på de store jackpotkronene?

Sendingen starter klokken 17.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Solvalla og Åby står for kveldens V86-omgang, og det er som vanlig litt ekstra spennende når nettopp de to banene har ansvaret. At man også har en saftig JACKPOT på over 8,1 millioner ekstra gjør oss ikke akkurat mindre sugen på denne omgangen. 11 Global Appearance står med stolpe i programmet i V86-4, og i kveld kommer det en ny seier om alt går riktig for seg. Den banker vi på de flate bongene.

Her er kveldens V86-tekst:

V86-1 : 10 Billi Time – Har vunnet 19 av 32 løp, og de to siste gangene har den vunnet enkelt fra dødens. Har MYE inne, den vant med sko sist, og går alt riktig for seg så kan det komme en ny seier her. Er en veldig motivert favoritt i innledningsløpet. 1 Romantico – Var med på en tøff åpning sist før det ble rygg leder. Fullførte klart bra, og vi likte den etter pause med sko på alle fire. Er kjapp fra start, Jepson er kjapp fra start, og dette ser spennende ut. Det opplagte motbudet, og hesten vi frykter. 11 Oxidizer – Imponerte veldig i flere løp uten sko på beina, men var under pari sist. Gikk da med sko på alle fire, og det må den også gjøre nå. Blir kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 10 B : 1-11 C : 2-7-9-13-4-3-12-5-8-14

V86-2 : 1 Custom Cheval – Var helt OK i nederlaget etter en liten pause sist, og fikk maks da. Var nyklippet, og så fin ut i banen. Vi har en mistanke om at Rorgemoen har siktet mot denne oppgaven, og at han kun ville ha et løp i kroppen på sin springer sist. Er veldig kjapp når den løser, og fra eventuelt tet kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre her. MÅ MED PÅ ALT! 6 Bandido Gar – Er veldig bra, og på ren kapasitet er nok den best. Ble klemt mellom to hester på startsiden sist, og da kom galoppen. Tapte mye, men kom enormt tilbake. Har utrolig mye inne, og vi kan ikke gjøre annet enn å doble opp a-gruppen. 5 Boston Wise L. – Står med to strake, og den har vært bra. Vær dog litt OBS på at den kun har gått skoløs for Nurmos, og det er neppe uten grunn…

Vår rangering : A : 1-6 B : 5-4-7-3-2 C : -

V86-3 : 1 Lovely O.O. – Tet og slutt? Er med garanti en av få hester i dette løpet som har STOR fordel av distansen, og den må ha en solid mulighet å lede dette rundt om. Slugget seg inn til seier via en råsterk sluttrunde sist, og var ikke tom over mål (12 s 800m). Har aldri vunnet med sko på alle fire, men vært på pallen ved et par anledninger, og balansen går derfor helt greit. Jepson er en ordentlig «VEPS» når han har slike utgangsposisjoner, og er vrien å komme forbi til slutt. SPILLES! 8 La Plus Belle – Er nok feltes beste hest, og den kommer altså ut i ny regi. Har trent 15/2000m, og rapportene går i dur. Hvordan takler denne volte? Har nemlig aldri startet med den startmetoden før, og det er neppe uten grunn… Er den vi frykter, og den som skal først med om Lovely O.O. garderes. 3 Miss Silver – Er jevn og flink, og igjen trippelaktuell om det bare løser seg litt på veien.

Vår rangering : A : 1 B : 8-3 C : 9-7-4-2-5

V86-4 : 11 Global Appearance – Har gjort seks løp, og tre for sin nye trener. Galopperte i sine tre første løp, men har skikket seg etter den kom inn på stallen til Anders Eriksson. Avgjorde på et bunnsolid sett sist, og var ikke tom over mål. Er enda litt «klumpete», og var heller ikke helt optimal sist. Er veldig sterk, MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og distansen er kun et pluss. Vinner om den skikker seg, og det er klart at storfavoritten er motivert. Begynner man først å spekulere her så er dette løpet veldig jevnt.

Vår rangering : A : 11 B : 2-4-3-7-8-5 C : 1-6-10-9

V86-5 : 2 First One In – Spurtet strålende etter et passivt opplegg sist (11 s 700m), og kom til mål med krefter igjen. Er en knallgod hest i grunnlaget når den først finner formen, og her har den en passende oppgave foran seg. Sko på alle fire er en balanse den liker, og vi må bare varsle skarpt for denne godbiten! SKAL MED PÅ ALT! 10 Vagabond Bi – Gjør nesten ikke dårlige løp, og den har tjent MYE penger i høst. Har ingen optimal oppgave foran seg nå med trangt spor i volten, og det er dessuten aldri enkelt å vinne disse løpene bakfra. Vi ranker derfor favoritten ut som et 2-valg. 11 Husse Boko – Var svært lovende som unghest, men ble alvorlig skadet, og fikk seg et LANGT AVBREKK. Var oppløftende i comebacket sist, men vær litt OBS på at hester som kommer ut etter så lange avbrekk pleier å overprestere for så å være litt dårligere igjen. Vi nøyer oss derfor med outsiderplassen.

Vår rangering : A : 2 B : 10-11-1-8 C : 5-9-7-3-4-6

V86-6 : 3 Sharp Dream – Er en knallgod hoppe som gjør en spennende start i regi Johan Untersteiner. Er blitt behandlet, og rapportene er ganske så fine. Kan åpne bak bilen, og her klemmer nok gjestekusk Adielsson til direkte. Sko på alle fire går fint, og vi plasserer den knepent først. Vi dobler dog opp a-gruppen med 7 Vichy Grif som ikke taper dette løpet om den kommer seg foran, men vil man virkelig gasse på startsiden med raske hester innvendig? Fullførte fint mot StoEliten sist, og kom til mål på en knallgod tid. Går ned flere klasser når det gjelder motstand nå, og den er selvskreven på bongen. Sko på alle fire trives den med. Disse to høyer seg MYE over de øvrige. DOBBELTBANKER!

Vår rangering : A : 3-7 B : - C : 6-2-1-4-5

V86-7 : 9 Emoji – Er en av de beste i årgangen, og den har rett og slett vært fantastisk god på slutten. Kommer her ut etter en pause, og Flemming ligger fakta noe lavt med sitt stortalent. Mener kanskje at toppformen ikke er der lengre, og over denne distansen blir vi da litt skeptisk til favoritten. 10 Nero Maximus – Holder vi SVÆRT HØYT på ren kapasitet, og den kom dessuten solid tilbake etter galopp sist. Elsker å gå med sko på beina, distansen er kun et pluss, og med tre løp i kroppen etter pause så burde ikke storformen være langt unna. Slår til som en godbit? 8 Indra’s Secret – Mange vil nok gjøre et nummer av at denne er BEST skoløs, men er den virkelig det? Har vunnet 11 løp med sko, og kun 5 uten… Var solid i nederlaget med sko på alle fore sist, distansen liker den skarpt, og Indra’s Secret får stå som en klar outsider fra et trist spor.

Vår rangering : A : 9-10 B : 8-3-11-1 C : 2-7-4-5-6

V86-8 : 5 Disco Volante – Hadde vært helt klink med toppform, og selv med en noe usikker form skal den stå klart først. Den var helt rå når den jogget en 10-tid nest sist, mens den var svak fra tet sist. Har ingen fordel av distansen, men fakta er likevel at den har vunnet like mange løp over denne distansen som den har gjort over sprint… Suser til tet, og vinner om den har dagen! 12 Racing Brodda – Er ekstremt spurtsterk, og kan fort blåse ned en ikke så altfor tøff elite om favoritten ikke er på topp. Gikk 09,5 s 800m mot StoEliten sist, og var OK. Kanskje ikke i toppform, men god nok til å kjempe om det her. 10 Super Nice – Blir trolig sistevalget i dette løpet, og den har ikke slått til for Westholm. Gikk også kun på det jevne igjen sist. Er imidlertid en meget god hest om den bare finner litt form, og vi liker det at den skal gå med sko på alle fire da dette er hestens beste balanse. Har fakta kun vunnet ett løp i Sverige skoløs, mens resten av seirene er kommet med sko på alle fire… Plukkes tidlig på som et mulig supersjokk!

Vår rangering : A : 5 B : 12-10-11-7-3 C : 9-1-2-6