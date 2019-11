Geir Mikkelsen har V65-bankeren på Forus

Bankeren er bedre enn grunnlaget sitt! Flere toppobjekter som du vil elske infoen på! Går det kanskje mot en saftig V65-opptur på Forus tirsdag?

Vi har jobbet frem flere meget spennende objekter i kveldens V65-omgang på Forus, og dette er en omgang som vi liker skarpt. Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til V65-5, og der må vi bare tro HARDT på 6 Blues Photo. Står med stolpe i programmet, og feelingen er at denne hører hjemme på V75'en om lørdagen. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 10 Moi Elden – Ble HARDT meldt direkte etter et lengre oppholdet sist, og er billigere ute nå. Debuterte altså for Tjomsland sist, ble passivt kjørt, og kom til mål med litt krefter igjen. Vi hadde 26,6 s 1000m på klokken, og den fikk et pluss i kanten. Er fort en god del forbedret til denne starten, og mot en overkommelig motstand må vi bare være på vakt. Slår til som en herlig frekkis?

V65-2 : 9 Real Cash – Beste hesten, men blir likevel ikke veldig mye spilt? Husk på at denne var meget god når den vant tredje sist. Åpnet da i 12-fart på en noe krevende bane, men vant likevel enkelt. Ble hardt spilt i totoen etter pause sist, men da reiste den i galopp, og det var game over før moroa var begynt. Så veldig fin ut i kroppen sin, og formen er nok SOLID. Møter en «skrotgjeng» her, og sjansene skal være store. SPILLES!

V65-3 : 6 Karl Gustav ØK – Var helt «umulig» før, men har blitt noe mer stabil, og gått flere fine løp. Nå sist feilet den fra seg en mulig trippelplass, og en tid på 28-tallet i den siste svingen. Har fått seg en pause etter det siste løpet, dukker opp i helt riktige omgivelser, og burde komme på foto mot en såpass syltynn motstand som dette. Settes frekt først!

V65-4 : 3 Xante – Strekhestene har det ofte med å overraske litt i slike løp, og Xante er god nok om den leverer på topp. Den har vært positiv to ganger på rappen, og den virker å være på vei mot «goformen». Står spennende til på strek nå, og mot en motstand uten de helt store kanonene så kan det være duket. PASSES!

V65-5 : 6 Blues Photo – Lanserte vi naturligvis sist, og den var steingod til en enkel seier da. Har MYE inne, den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og det vil overraske oss om noen tør å svare denne når Geir Mikkelsen setter full fart. 4 Muito Obrigada og Pål Buer kan muligens gjøre det, men etter et lengre opphold så vil vel man ikke kjøre den i bunn direkte? Det tror vi ikke, og dermed ser dette perfekt ut for dagens beste banker.

V65-6 : 10 Kleppe Slauren – Drar STOR fordel av et lite felt, og vi kan ikke skjønne annet enn at Kjetil Djøseland er veldig revansjesugen etter fadesen i Bergen sist. Kjørte da bort hesten, men den kom altså gnistrende tilbake etter galoppen, og vi hadde 19,5 s 300m på klokken. Er egentlig ikke veldig mye bedre enn 8 G. Jerken, men med tanke på at man ligger litt lavt på den etter pause så er Kleppe Slauren en soleklar utgangshest.