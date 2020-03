Gigajackpot med 18 millioner ekstra i V75

Bankeren blir neppe servert av veldig mange andre! Storfavoritt blir overspilt - den finnes ikke på vår bong! Flere lekre objekter! Fyldig V75-tekst til samtlige løp! Se løpene gratis! Du blir vel med oss i jakten på jackpotcashen lørdag?

KJEMPESUKSESS I V75 PÅ MANTORP SØNDAG 1. MARS

Nettavisens svenske samarbeidspartner, Snoken, fikk gedigen klaff med sine V75-bonger til Mantorp 1. mars. Hele ni andelslag på Eksperten suste inn, med mektige gevinster. De fordelte seg slik:

2 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 84 909

3 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 84 909

2 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 86 522

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 90 204

1 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 90 204

Totalt ble det omsatt for kr 10 600 på Snoken sine andelslag til Mantorp denne søndagen. INNSPILT FORMIDABLE kr 777 887

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

En riktig PANGOMGANG venter i V75-spillet, og det er altså JACKPOT med svimlende 18 millioner ekstra i sjuerpotten! Løpene går på Färjestad, og det betyr at vi har en internasjonal superomgang å se frem mot. Vi var lenge i tenkeboksen på hvem vi skulle banke, og endte tilslutt opp med å spekulere mot dagens tyngste favoritter. 6 Milord (V75-6) er hesten vi skal spille banker, og vi håper at den steger seg tidlig til tet. Da skal nemlig det løpet være over... Ellers kapper vi favoritten i finalen, og byr på MYE snadder, så her er det bare å lese teksten nøye :

V75-1 : 5 Kick Off Classic – Er det opplagte spillet i en VIDÅPEN V75-INNLEDNING. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den var OK med sko på beina sist. Til denne starten rykker man skoene, og det vil gi Kick Off Classic et betydelig løft. Kan fort skli med i rundt tredje utvendig her, det lukter stor fart, og vi blir alt annet enn overrasket om denne kommer på lette bein tilslutt. Vi liker også skarpt at det er Björn Goop som får sjansen. Slår til som en frekkis?



4 Highspirit – Feilet med alt igjen når lukene kom sist, og det er ingen fare med formen. Blir laddet hardt for tet, og skulle Troels Andersen greie å komme seg foran med denne brennkvikke traveren, ja, da vil den lede lenge. Er dog ikke veldig hard i skallen sin om det blir for mye trykk underveis. 8 Man At Work – Rader opp med sterke løp, men sporet trekker igjen veldig ned. Her lukter det nemlig en drøy reise før den eventuelt havner i dødens. Favoritten er derfor kun en liten outsider for oss. Skorykket her er mindre interessant enn hva for eksempel sporet er. 11 Floris Baldwin – Er ganske jevngod med Kick Off Classic, og rankes derfor et stykke bak vår tipsener. Fullførte fint sist, mens den var gnistrende opplagt når den travet 11,2 nest sist. Med tempo er Floris Baldwin en av de som kan vinne dette.



10 Southwind Hydro – Rader ikke akkurat opp, og vi er litt usikre på skallen til denne. Tapte kun for to knallgode sist, mens den også var helt OK nest sist. Tredje sist spurtet den solid. Skoene rykkes nå, men den har slitt med å vinne skoløs tidligere også. Er kun en liten outsider for oss. 6 Sir Q.C. – Burde kanskje ha vært litt bedre enn hva den var sist, mens den var god bak Linus Boy nest sist. Slo da enkelt en smygkjørt 1 Valur. Må ha tur på startsiden her for å vinne dette løpet, og hadde nok normalt hatt fordel av et litt lengre løp.

Vår rangering : A : 5 B : 4-8-11-10 C : 6-2-3-1-9-7

V75-2 : 12 Loser On Loser – Blir vårt deilige objekt her. Dette er en 5-åring som var tett under de beste i årgangen i fjor, og den gikk flere sterke løp mot betydelig tøffere motstand enn dette. Kommer nå ut med svært sterke rapporter i ryggen, den er meget kjapp i beina, og her blir det nok laddet ordentlig til direkte. Har en flott mulighet om det bare klaffer på startsiden!



11 Ofelia O.E. – Fullførte bra etter pause sist, og den varslet form direkte etter oppholdet. Har nå fått denne blåseren i kroppen, den står i et perfekt spor på tillegget, og her vil garantert Untersteiner være offensiv nedover startsiden. Er dønn riktig ute i grunnlaget, og den skal helt klart passes. 8 Green Mamba – Har vært imponerende god i sin nye regi, og var igjen kolossalt god sist. Feilet da på startsiden, men rundet siden alt og alle på et mektig sett. Det man skal være litt OBS på er at den har tjent over halve grunnlaget sitt i løpet av svært kort tid, den har hatt en liten pause, og vi er langt fra sikker på om den bare er mye bedre enn flere av disse. Vi plasserer derfor storfavoritten ut på outsiderplassen. 9 Valborg Marje – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den spurtet sylvasst sist (11,7 s 800m). Var da hakk i hel på Velegance, og hadde nok slått den med litt tempo. Var enormt bra i 2018, og på ren kapasitet er den god nok i massevis. Plukkes med som en spennende skrell!



1 Frozen Queen – Er uggen på startsiden, og det er galoppfare. Feilet kort flere ganger sist, og selv om den gikk OK etterpå så var den nok ikke like fin som tidligere. Slet bitvis med aksjonen sin, og det gjør oss usikker. På sitt beste er denne veldig bra, og blir den bare ikke fast så gjør den seg ikke bort. Er dog ikke mer enn en bitteliten outsider her. 6 Shutter Island – Var en knallgod toer bak Green Mamba sist, og den holder flott form. Er kjapp i vei, kan sitte fint på det, og skal med om man jakter litt på dypet.

Vår rangering : A : 12 B : 11-8-9-1 C : 6-4-15-5-3-14-10-2

V75-3 : 2 Sir Ratzeputz – Så helt ekstremt bra ut i comebacket, og hadde altså blitt kastrert i oppholdet. Det er sjeldent på såpass gamle hester. I det nevnte løpet sist jogget den 10,3 s 1000m, og WOW hvor bra den var. Spor to bak bilen over mellomdistanse på Färjestad er et dårlig spor, og man får ikke akkurat en veldig fart fra dette sporet. Vi er derfor noe usikker på hvor den vil havne fra start selv om den egentlig er ganske kjapp ut. Til dette løpet blir det skorykk, bike, og trolig helstengt. Motivert favoritt.



5 Gareth Boko – Virker å være på vei mot sitt beste igjen, og den avgjorde på et solid sett sist. Da hadde vi 10,9 s 800m. Normalt spinner 4 Västerboonthenews til tet, og skulle Marc Elias tørre å være med på startsiden her så er det ikke utenkelig med tet. Motbudet. 10 On Track Piraten – Havnet feil på det etter pause sist, og fikk rett og slett et rent prepareløp i køen. Draskylappene ble ikke nappet, og den gamle kjempen så ikke videre plaget ut i målgangen. Vant dette løpet på et imponerende sett i fjor, og den elsker dessuten Färjestad hvor den har fire seire på seks starter. I fjor stod den til 1,38 i odds… Pleier å finne superformen på denne tiden, det blir skorykk, og ved en eventuell kjøring mellom favorittene, ja, da er fakta On Track Piraten litt spennende…



9 Super Nice – Strålte det av etter pause sist, og den var tilbake i god gammel form. Gikk da 11,3 s 800m som helt fulltanket over mål. Er en grunnkapabel hest, og det kan være en skrell her om man velger å spekulere. 7 Baron Gift – Er egentlig god nok, men var svak sist, og kusken er usikker på formen. Han varsler et defensivt opplegg, og vi ranker den derfor litt ut. 4 Västerboonthenews – Spinner til tet, slipper, og kan smyge med til en tvilling/trippelplass.

Vår rangering : A : 2 B : 5-10 C : 9-7-4-1-12-8-3-6-11

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-4 : 1 Osen Prinsessa – Er fort helt klink her om den har en av sine bedre dager. Ble felt av en knallhard bane sist, og det løpet vektlegger ikke vi for hardt. Gangen før feilet den fra seg en trolig seier mot oppløpet, og husk også løpet som den gjorde 13. november 2019 hvor ikke Åsrud Vilja greide å hente 20m tillegg på den. Det finnes ingen med et kaliber som Åsrud Vilja i hele dette feltet… Her er det kun galopp i mot, og når den står alene på strek så skal sjansene for galopp være mindre. Her er det bare for Østre å kjøre etter klokken, og vi tror altså han vinner. Bak Osen Prinsessa er det spennende hester for dem som vil spekulere.



4 Viking Faks – Er grunnkapabel, den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den spurtet solid sist. Var da hakk i hel på formbomben Sprett Odin og elitehesten Finnskog Sjefen. Har en svært fin oppgave foran seg nå, og som omtrent uspilt velger vi å varsle. 2 Mine – Holder noe usikker form, men her «STINKER» det rygg leder på Osen Prinsessa, og den kan altså få det aldeles sydd opp. På sitt beste er denne god nok, og med dyktige Dagfinn Aarum opp i jolla er også dette en hest man skal se litt opp for.



7 Kos Odin – Var solid på Leangen nest sist, mens den nok ikke kom helt til sin rett under de ufyselige forholdene på Sørlandet sist. Gikk da kun OK. Står i et perfekt spor på tillegget, og tilbake på sitt beste så kan det gå veien. 6 Bossum Faksen – Har gjort fine løp de siste gangene, og er på riktig vei etter pause. Har en passende oppgave foran seg nå, og er en av mange som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. 5 Fröyu Pelle – Fikk maks etter pause sist, men er behandlet i et kne etter det løpet, og den forventes forbedret til lørdagens løp. Er jevn/travsikker, og med helt der fremme på en god dag. Husk også på at den er 20m billigere ute kontra 13 Grislefaksen G.L.

Nevnte 13 Grislefaksen G.L. ranker vi bak der. Den blir nok mye spilt, og det er også en veldig bra hest. Denne oppgaven er dog svært tøff, og på en kjapp bane skal den virkelig være bra for å runde dette store feltet. Kunne ha vunnet fra 20m tillegg, men herfra er vi fakta skeptiske. 9 Reime Kongen – Ble sjenert til galopp med mye krefter igjen sist. Er tøft ute nå, men denne er bra på sitt beste, og derfor trippelaktuell. Det vi ikke likte med den i fjor var at den fra tid til annen viste en noe dårlig skalle. En pisk ved sin side hjelper på, og den skal med om man går bredt ut.

Vår rangering : A : 1 B : 4-2-7-6-5 C : 13-9-15-11-12-3-14-10

V75-5 : 3 L.L. Royal – Ser ut til å bli MYE mindre spilt enn 4 King Of Everything, men hvorfor blir den egentlig det? Stod i spor åtte tredje sist, mens King Of Everything stod i spor tre. L.L. Royal bare dundret til tidlig tet, og holdt lekestue med det som blir favoritten her. Nest sist ble den sjenert til galopp, mens den sist vant enkelt. Her stinker det tet, og siden skal denne hesten bli plukket ned fra utsiden. Vi nekter å tro at det blir veldig enkelt, og kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på L.L. Royal. 4 King Of Everything – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var enorm til seier etter en åpning i 08-fart sist. Det løpet tror vi kan ha kostet litt mer enn det smakte, og vi er spent på den før dette løpet. Må trolig vinne fra dødens på vår ide, og det tror vi altså ikke at den greier. Andrevalget.



11 Go Around – Kan være sjokket i løpet, og en hest som skal med om man spekulerer. Vant enkelt med krefter igjen sist, og formen virker å være veldig bra. Glem ikke det løpet den gjorde etter galopp tredje sist, for da var den RÅ, og det mot tøff motstand. Skulle det bli kraftig kjøring mellom favorittene så er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… 10 My First Offspring – Utvikler seg veldig fint, og den har i det hele tatt litt inne. Til denne starten rykker man skoene, og det vil normalt heve den ytterligere. Er selvskreven på bongen om man først begynner å spekulere.



12 Un Mec’D or – Var ikke tom etter sene luker sist, og den varslet form etter pause. Trenger litt flyt fra et dårlig spor, men på ren kapasitet er den ikke så verst, og er skrellaktuell.

Vår rangering : A : 3 B : 4-11-10 C : 12-1-8-2-7-6-9-5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-6 : 6 Milord – Har en smellfin oppgave foran seg her, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Har løst helt OK fra dårlige spor i volten tidligere, men fra dette sporet løser den normalt MYE bedre. Jepson er dessuten rå på å prikke starten, og vi tror på tidlig tet. Avgjorde relativt enkelt sist etter en avslutning i 12-fart, og det var krefter igjen. Husk også på at den tredje sist enkelt plukket ned 8 Orlando Classic fra dødens. Lar seg rett og slett ikke stoppe? Vi tror hardt!



9 Corleone D.K. – Hestene til Veijo virker å være pågang nå, og Corleone D.K. skal bli spennende å se når man nå skal rykke skoene på den. Var riktignok ikke som best sist, mens den nest sist satt bom fast med alt igjen. Motstanden skremmer egentlig ikke, og det er denne vi frykter mest. 8 Orlando Classic – Er best uten sko på alle fire, og nå velger man å rykke skoene foran. Er nybehandlet siden det siste løpet, og rapporteres å trene bra. Er egentlig veldig bra på sitt beste, og den får stå som en klar outsider som skal med om man først begynner å gardere dette løpet. 3 Betting Rebel – Var strålende opplagt til seier fra dødens sist, og vi hadde litt over 12 s 700m på klokken. Er bare middels fra start, og vi tror derfor ikke at den greier å svare Milord. Vi liker at det blir skorykk på alle fire, og Betting Rebel er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. 2 Simb Triumph – Er god under sal, men den er også god med vogn. Er behandlet i oppholdet, og har trent ordentlig bra før årsdebuten. Har virket stabil med volte, og vi tror/håper at den takler dette sporet. Skal med om løpet garderes.



5 Högstenastalldräng – Får mye spill på seg, men ble altså kjørt dønn ned i kjelleren sist, og det løpet må ha kostet. Kusken er dessuten svak, og sporet ikke det beste. Er i våre øyne mer trippel enn seiersaktuell. 4 Indy D. – Har ikke vist form på slutten, og sporet også trekker ned. Kan vinne, men da må den heve seg MYE igjen. 1 Personal Goals – Er tøft meldt, men kan være på trippelen fra ryggen til Milord. Prøver den å svare Milord så er den neppe på trippelen.

Vår rangering : A : 6 B : 9-8-3-2 C : 5-4-1-11-12-10-7

V75-7 : 9 Guillaume Boko – Ser faktisk ut til å bli litt undervurdert i finalen, og akkurat det synes vi er veldig merkelig, spesielt når man ser på hvem som kjører den. Guillaume Boko fullførte solid på Vincennes sist, og var god i nederlaget da. Det løpet gjorde nok også godt etter pausen. Gangen før ble den sittende fast med krefter igjen. Står i en nydelig rygg fra start nå, den er sikret et bra opplegg, og med tempo må den være HET i et ikke så altfor tøft løp. 7 Allaway G.T. – Er nok feltes beste hest, og den kan vinne dette selv om den skulle havne utvendig leder. Har vunnet sprettlett to ganger på rappen, og den blir trolig bare bedre og bedre i tiden fremover. Har møtt BETYDELIG bedre hester enn dette før, og den står billig inne i klassen. DOBBELT A-VALG!



4 Star Costashorta – Vi har respekt for den lynraske banen på Färjestad, og den kan kanskje «redde» frontrunneren Star Costashorta. Har fått to løp i kroppen etter pause, og var OK i nederlaget sist. Nå blir det skorykk, og husk på at den gikk 12,6/2100ma som vinner fra tet på denne balansen 12. september 2019. På en lynrask bane vil den lede dette løpet lenge. 10 Princess S.W. – Skal nå ut mot hingster/vallaker, og det er betydelig tøffere enn de billige hoppeløpene som denne har vunnet. Holder dog toppform, og den er derfor aktuell på gardering. 5 Il Duce Boko – Ser ut til å bli kraftig overspilt i finalen. Har nesten tjent hele sitt grunnlag på de fire siste løpene, og møter nå betydelig tøffere hester enn tidligere. Er kun middels fra start, og det er vingerisk fra dette sporet. Vi tviler sterkt på at den blir sluppet til tet, og nå skal den få kjørt seg. Vi ranker derfor den klare favoritten litt ut. 3 Joe Martini – Er bedre enn raden, og spurtet bra i et løp hvor det ikke klaffet helt sist. Møtte da gode hester som Thriller NP og Religious. Har fått to løp i kroppen etter pause, den står i et bra spor, og er skrellaktuell med Jepson som kusk.



2 Mellby Frodo – Slet altså med halsen sist, og det er fakta ikke mange dagene siden. Har sikkert blitt satt på en liten kur etter det løpet, og er derfor mer trippel enn seiersaktuell. Blir 3-5 fra ryggen til Star Costashorta?

Vår rangering : A : 9-7 B : 4-10-5-3 C : 2-1-11-6-8