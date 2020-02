Gjentar bedriften - og fikser cash i lunsjen!

Seks år gamle Bear Man imponerte stort da han vant fra dødens i årsdebuten på Bjerke for to uker siden og samtidig innfridde som vårt beste spill for dagen. Vi tror han gjentar bedriften torsdag og blir dermed vårt holdepunkt i V4-spillet.

Det er Momarken som arrangerer lunsjtrav fra Norge denne torsdagen. Her er noe av det vi har å by på til folket:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

1 Bear Man (V4-1) hadde vi knalltro på første gang ut etter pause på Bjerke etter noen måneders pause sist. Selv om 6-åringen ikke fikk overta teten i det løpet, tok han en råsterk seier fra dødens og imponerte stort. Nå står han perfekt til i førstespor bak bilen, startrask som han er, og møter faktisk ikke noe verre selskap i dag kontra i seeiersløpet sist. Feilfritt tror vi han legger på til to strake. Dagens banker er klar!

3 Helacs Theluji (V4-2) har fortsatt tilgode å vinne løp på ti starter, men svenskegjesten er jevn og flink i prestasjonene og kusk Marcus Hultman varsler offensiv satsing denne gang. Nest sist var han tapper toer i løpet Golden Vici vant. Den startraske 4-åringen rapporteres veldig fin i trening og skulle han komme seg foran uten at det koster for mye, tror vi karrierens første fulltreffer er et faktum på Momarken i dag. Et opplagt kryss på kupongen!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

6 S.M.K. Smashing (V4-3) har ikke startet siden NM i montè på nå nedlagte Drammen Travbane i midten av august i fjor og kommer således ut etter halsoperasjon og lang løpspause. Revenue-sønnen har egentlig en veldig fin oppgave på papiret og må regnes på direkten, selv om det forståelig nok kan ventes et litt passivt opplegg etter så lang pause fra løpene. Treningsrapportene er fine og motstanden er ikke verre enn at han kan vinne dette dersom det klaffer litt med opplegget underveis.

5 Mira Prawo (V4-4) har en nydelig oppgave foran seg i V4-finalen og blir vår klare favoritt i løpet. Hoppa ble bortkjørt i V75 på Åby i sin siste start for snart tre uker siden, så det løpet kan bare glemmes. Formen er nok uforandret fin og langt bedre enn det resultatraden bærer preg av. Vi tror hun sitter tidlig foran her, og da skal konkurrentene få slite. Oppgaven er nemlig dønn riktig og med unntak av 9 Fairyman, så synes vi heller ikke motstanden skremmer nevneverdig. Tet fra start til mål? Kan fort være løsningen på løpet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under