Glem ikke Kontio i lunsjen

Banker med superform! Skrellobjekter som du neppe får servert andre steder! Frekkis som får på seg en BIKE for første gang! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte lunsjtips?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Vår store bong på Eksperten (fire andeler a Kr.300) satt som den skulle i lunsjen på mandag, og her kunne man hente ut Kr.6 520 om man hadde tatt rygg. Når det gjelder dagens lunsjomgang på Romme så går vi for et bankerspill på 2 Klara Zonett (V4-3) som har sett utrolig bra ut på slutten. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 3 Månskens Pärla – Har ikke hatt skikkelige kusker bak seg på svært lenge, og den skal bli svært spennende å se i hendene til Jorma Kontio. Var god i nederlaget fra tet nest sist, og den trenger ikke å bli veldig enkel å plukke ned om den skulle komme seg tidlig foran. Jorma er nemlig betydelig bedre å holde hestene i gang enn hva for eksempel Fredrik Sikberg er. Prøves som en frekkis i et ellers jevnt løp.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V4-bonger/systemer til Romme på Eksperten



V4-2 : 10 Voila’ Buio – Har ikke fått ut sitt fulle potensial i Sverige, men man skal være klar over at den har sett veldig fin ut i oppvarmingene, og viser den bare sitt beste i løpene, ja, da skal denne ha MYE å gå på i grunnlaget. Kommer her ut etter en liten pause, motstanden er den riktige, og den skal passes. Vi dobler dog opp A-GRUPPEN med 14 Missing Tooma som har fått et løp i kroppen etter en liten pause/ny regi, og som man rykker skoene på nå.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 2 Klara Zonett – Har sett utrolig bra ut på slutten, og fortjener virkelig en seier. Satt fast i et forsøk til Derbystoet nest sist, mens den ble fanget på streken av knallgode Tullibardine Boe sist. Da viste klokken 12,2 s 800m. Har løftet seg enormt med BIKE + SKOLØS, og den går også slikt utstyrt nå. Lar seg rett og slett ikke slå i overkommelige omgivelser som dette?

V4-4 : 2 Rocky Tilly – Har en riktig oppgave foran seg i finalen, og dette kan naturligvis dreie seg om tidlig tet og slutt. Fra tet er denne hesten «seig», og på 12 løp i den posisjonen har den åtte seire, og aldri vært dårligere enn nummer tre. Motivert favoritt. Vi vil også varsle litt for 9 Marrakesh som kan «alt» på en god dag, og som nå får på seg en BIKE for første gang i karrieren. Viser den bare litt form etter pause så er denne god nok til å utfordre favoritten.