Gnistrende jackpotomgang med 1,8 millioner ekstra

Hele 1 838 116 ekstra i sekserpotten! Vår banker er på vei mot eliten! Storfavoritten har viktigere oppgaver i tankene, og kan ikke stå alene! Solänget disker opp med en herlig jackpotomgang klokken 19.30! Du tar vel rygg på våre tips?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Solänget byr på en gnistrende JACKPOTOMGANG, og det ligger altså over 1,8 millioner ekstra i kveldens sekserpott. Spesielt V64-3 og V64-4 er VIDÅPNE løp hvor det meste kan skje, og det trenger ikke å være feil å gardere de løpene bredt. Når det gjelder dagens beste banker så stod valget mellom 2 Otroligosåfin (V64-2) og 2 Esprit Sisu (V64-6). Vi landet da på den beste kusken, og går dermed ALL IN på Esprit Sisu i finalen. Ellers finnes det flere spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Tekno Lynet – Ble med 9 Gorm i sporene sist, fullførte sterkt, og var ikke veldig langt bak i mål. På klokken stod det 23,3 s 800m, og den virket ikke å være tom på det. I kveld blir det tet/dårligst rygg leder, og vi er litt inne på at rollene kan være byttet om nå. Tekno Lynet kan vel vi dessuten ikke huske å ha sett finere enn sist, og normalt skal det være MYE å gå på i tiden fremover. Får bare Krister Söderholm til styringen så kan vi garantere at denne er på foto. OBS!

V64-2 : 2 Otroligosåfin – Har smellfine betingelser foran seg i kveld, og dette må da dreie seg om tidlig tet og slutt? Har utviklet seg enormt sterkt i 2020, og fakta blitt ordentlig bra. Var stor i nederlaget sist, og gikk da 13,5/2140ma fra den posisjonen. Med såpass få hester i feltet så kan det fort bli et «lureløp», og da med Otroligosåfin som dirigenten i tet. Hadde distansen vært 2100 så hadde denne vært klink, men nå nøyer vi oss med å si at sjansene uansett er store. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 3 Ronja N.N. – Småskummelt løp for kaldinger, og her kan det fort skrelle til. Vår ide fungerte ikke som best når skoene ble rykket rundt sist, og det løpet setter vi bare en strek over. Gangen før feilet den som helt klink, og hadde da travet ca 30,9/2140mv uten galoppen. Er ikke stabil, men er bra for klassen, og med fine rapporter i ryggen gir vi den et forsøk i det som ellers er et veldig jevnt løp.

V64-4 : 4 Empereur D’Inverne – Helskummelt løp av ELENDIG klasse, og her er det fakta vrient å være ekspert da ingen av disse har vist noe av betydning. Den ene er dårligere enn den andre, og en bred gardering kan vise seg å være særdeles smart. Vår ide er god nok i massevis på ren kapasitet, og nest sist dundret den på utvendig en såpass god hest som Hombre D., og virket ikke helt slått når den feilet i den siste svingen. Er behandlet før dette løpet, og feilfritt er neppe noen bedre. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 3 Järvsöodin – Her blir naturligvis 7 Tangen Haap hardt betrodd, men man må ikke glemme at denne matches mot Elitkampen som ikke er mange dagene unna, og da ønsker nok ikke forsiktige Björn Karlsson å kjøre denne tom over 2640ma. Vi velger derfor å spekulere, og Järvsöodin er en hest man virkelig skal se opp for. Er 20m tøffere ute kontra favoritten fra løpet nest sist, men vi føler at distansen er en såpass stor fordel for vår ide at disse 20m betyr mindre. Järvsöodin gikk dessuten en svært solid sluttrunde sist, og på klokken stod det 20,7 s 800m. Har fått to løp i kroppen etter pause, skal normalt bare bli bedre og bedre, og distansen liker den bedre enn samtlige i feltet. OBS!

V64-6 : 2 Esprit Sisu – Ble sur i muskulaturen sist, og da kom galoppen som tredje kort før mål. Hadde travet ned mot 10,1-10,2 uten galoppen. Gangen før fullførte den fint mot eliten. Har en særdeles passende oppgave foran seg her, den tåler å bli brukt underveis i løpene, og har vunnet det ene løpet den har gått på denne banen. Svante Båth har også meldt den med en BIKE for første gang, så får vi da se hvilken vogn den starter med. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.