Gnistrende millionomgang i V75 - du kan vinne 24 millioner

Det nye året starter med et ordentlig SMELL, og vi gleder oss voldsomt til lørdagens svært spennende V75-omgang fra Kalmar. Her blir det som vanlig gedigen omsetning, og du kan vinne enorme 24 millioner!

Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 er i gang klokken 16.20



Kalmar sparker i gang det nye året med en SVÆRT SPENNENDE V75-omgang, og her kan man altså vinne hele 24 millioner. Under den enorme V75-omgangen på torsdag så betalte det ut 4,4 millioner, og da kunne et par av hestene betalt ut over 83 millioner! Det var ikke veldig enkelt å finne en klink banker i lørdagens omgang, og vi banker småfrekt i eliteløpet. 2 Sevilla (V75-3) er vi litt inne på at kan komme seg ganske tidlig foran, den har vunnet 4 av 4 på denne banen, og kan nesten ikke få en bedre oppgave. ALL IN!



Ellers vrimler det med spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 6 L.L. Royal – Et spennende innledningsløp venter, og her er det flere BRA hester i grunnlaget som dukker opp. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter pause, og er på vei mot storformen. Den fullførte fint sist, og var god toer da. Er normalt VELDIG KJAPP ut med volte, og fra dette sporet er nok Kaj Widell på tetjakt. Skulle han greie å komme seg foran så er dette hesten å slå. OBS!



1 Bravo Santana – Ble spurtet ned av en smygkjørt 7 Cruise sist, men var uansett OK i nederlaget. Så litt tung ut, og hadde nok veldig godt av det løpet etter pause. Ventes forbedret, den er kjapp ut, og skulle Stefan Persson greie å forsvare innersporet så skal det en god hest til for å plukke den ned. 4 Jaxon V.S. – Havnet på vingel sist, og etter hvert satt den sist med LANGT frem til Cruise/Bravo Santana. Kom via sporene ca 700m fra mål, gikk 12 s 1000m, og avsluttet tungt ute i banen. Havner den bare litt bedre på det nå så er den med helt der fremme.



7 Cruise – Knep seieren fra rygg leder sist, og kan fort få et tilsvarende opplegg nå. Må med på gardering. 12 First One In – Er MYE bedre enn raden, og har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen. Kan overraske om det klaffer fra en «kald utgangsposisjon».

Vår rangering : A : 6 B : 1-4-7-12-11 C : 8-2-10-3-9-5

V75-2 : 1 Lorlei Marie – Dette er et ganske dårlig hoppeløp, og vi er klart inne på at vår ide tauer dette rundt. I Danmark sist så gikk kusken «amok» i dødens, og bare bøttet på. Første 1000m ble passert på 14,6. Trykket seg så til tet i den siste svingen, og var stor i nederlaget. Gangen før satt den i tet, og feilet på siste bortre når proppene ble dradd ut. Fullførte siden OK, og da skal man huske på at det var Devs Daffodil som vant foran Valetta. Møter ingen i nærheten med et slikt kaliber her. Går 15 fra tet, og da taper vel den ikke?



7 Ies Juvel – Ble kolossalt hardt betrodd sist, men da var den ikke i orden, og det var grunnen til galoppene. Var meget fin nest sist, og er den slik her, ja, da er den alt annet enn ueffen. Er behandlet siden sist, og man forventer en god innsats. Motbudet. 3 Minnucci Zon – Vant enkelt sist, og dette er en fersk hoppe under utvikling. Får normalt svar innvendig her, og da blir dette sjansebetont. Settes derfor kun som en liten outsider. 2 Spinofhope L.B. – Blir stadig bedre, og avsluttet meget fint med krefter igjen sist. Står riktig til på strek, og med et innvendig løp kan den skrelle om vår favoritt skulle være under pari.

Vår rangering : A : 1 B : 7-3-2 C : 10-13-14-5-9-4-15-6-11-12-8

V75-3 : 2 Sevilla – Feilet seg bort på Solvalla sist, og hadde ikke helt dagen da. Møtte bedre hester enn dette, og det er liten tvil om at Sevilla har en smellfin oppgave foran seg her. Viste toppform før denne galoppen sist, den ELSKER Kalmar, og har fakta aldri tapt på den banen (4 av 4). Blir kjørt offensivt nå, Pastore Bob ønsker vel en rygg på denne distansen, og da kan det faktisk bli gratis tet for Sevilla. SPILLES!



9 Gareth Boko – Er den vi frykter, og den må med om Sevilla garderes. Var bunnsolid i nederlaget etter et lengre avbrekk sist, og god direkte da. Var knallgod på samme tid i fjor, og med en blåser i kroppen så er neppe storformen langt unna. Blir skummel fra dette smygsporet om det bare blir kjørt litt.



1 Dragster – Har en veldig pen rad, og vil bli hardt betrodd nå. Vi er dog skeptiske til om den greier å svare ut Pastore Bob, og om man greier det, vil man da kjøre den i tet? Er nemlig klart best når den får gå med i rygger… Har gått i rygger hver gang på slutten, og avgjort sikkert i løp hvor det har klaffet 100%. Vi tror at favoritten skal få slite betydelig mer på lørdag. 3 Pastore Bob – Dundrer til tet, velger rygg, og smyger med til en trippelplass?

Vår rangering : A : 2 B : 9-1-3-8 C : 4-5-6-10-7

V75-4 : 7 Demon Ima – Har kommet strålende tilbake etter skade, og vært knallgod to ganger på rappen. Sist jogget den faktisk 10 s 800m fra dødens, og vant enkelt på 13,9/2140ma… Leverer den en tilsvarende innsats her så har den naturligvis en meget god sjanse.



Vi vil dog advare litt for 2 Claw som gikk en bra sluttrunde i betydelig tøffere omgivelser enn dette sist. Gangen før var den veldig fin til seier, og holder altså superform. Kan fort sitte tidlig i tet her, og da skal det en ordentlig bra hest til for å plukke den ned. VI DOBLER OPP A-GRUPPEN! 10 Silver Bullit – Var veldig tapper etter en tøff reise sist, og den holder sin meget solide form. På lørdag fester man på en BIKE for andre gang i karrieren, og normalt vil det løfte den videre. Må med om man går utover de to vi tror mest på.

Vår rangering : A : 7-2 B : 10-4-11-12-1 C : 5-6-3-9-8

V75-5 : 1 Sir Henry P. Hill – Feilet fra seg en mulig seier sist, og det er ingen fare med formen. Er noe variabel fra start, men kjapp ut når den først tramper ordentlig avgårde, Vi regner derfor ikke med at innersporet blir en felle. Distansen er kun et pluss, motstanden er den helt riktige, og sko på alle fire går veldig fint. SPILLES!



9 Staro Leonardo – Ble feildisponert nest sist, og det løpet kan man bare sett en tykk strek over. Spurtet fint sist, og da viste klokken 11,2 s 800m. Sporet er noe sjansebetont, men løser det seg litt på veien så er dette en riktig oppgave for Staro Leonardo. 10 Mr. Perfection – Dette kan være skrellen i løpet, og det er med garanti en av de hestene med best form. Spurtet meget sterkt sist, og var da hakk i hel på Staro Leonardo. Gangen før spurtet den også bra, og tapte kun for knallgode Hawk Cliff. Tredje sist spurtet den sterkt etter å ha feilet på startsiden. Takler distansen, trives med sko på alle fire, og den skal helt klart passes litt i et løp som dette.



3 Fortune Mearas – Avgjorde sikkert sist, mens den vant enkelt fra tet nest sist. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er naturligvis en tidlig gardering fra et bra spor bak bilen.

Vår rangering : A : 1 B : 9-10-3-4-5-7-2 C : 6-11-8-12

V75-6 : 10 Lyx Håleryd – Har vært nede i en bølgedal, men føler at den er på riktig vei igjen. I finalen sist på Solvalla fullførte den meget fint på en knallgod tid. Står i drømmesporet på tillegget nå, og finner bare Rikard N. Skoglund noen OK rygger å gå i, ja, da kan det komme en etterlengtet seier igjen. 15 Ultra Bright – Havnet i dårlige rygger sist, og ble heller aldri skikkelig kjørt med. Kom dermed til mål med krefter igjen på tanken. Har denne en av sine bedre dager, ja, da kan hun fort jogge rundt en gjeng som dette. DOBBELT A-VALG.

4 Orlando – Fullførte fint sist, og var på linje med Lyx Håleryd over mål da. Er best når den får smyge med, og det gjør den fra sitt flotte innerspor. Blir skummel med luker, og den er en selvskreven gardering. 7 Beluga West – Var uheldig sist, og spurtet bra etter hinder på veien da. Det var mot vel så gode hester som dette, og Beluga West ligger litt i skorpen. 11 Ofelia O.E. – Gikk på det jevne sist, og den kan bedre enn det. Er god nok i et løp som dette, og glem heller ikke at hopper ofte er noe variable i prestasjonene. Er skrellaktuell, og skal med på gardering.

Vår rangering : A : 10-15 B : 4-7-11-8 C : 1-5-14-2-13-6-12-9-3

V75-7 : 11 Global Tailwind – Meget spennende finale, og her vil det nok gå en kule varmt fra start. Vi tror på et høyt oppdrevet utgangstempo, og det vil passe perfekt for vår tipsener. Global Tailwind er i en helt spinnvill form, og klaffer det bare litt underveis så må sjansene være gode. Havnet på vingel i finalen på Solvalla sist, og ble bakket ned i køen. Spurtet meget sterkt via drøye spor, og hentet lengder helt inn til mål. Gangen før feilet den seg bort på startsiden, og tapte mye. Kom voldsomt tilbake, og passerte mål med krefter igjen. Står perfekt inne i Bronsedivisjonen, motstanden skremmer ikke, og vi iler til med tipsnikken.



9 Payet D.E. – Har gjort to løp for sin nye trener, og vært god ved begge anledninger. Spurtet meget solid etter at det ikke klaffet helt underveis sist, og var ikke tom over mål. Har trukket drømmesporet nå, den er sikret et bra opplegg, og må passes. 6 Inertial – Er en brennkvikk sprinter som kan «ALT» på en god dag. Vant over stayerdistanse sist, og selv om den fikk det sydd opp da så var den et lekkert skue. Vi hadde 12,2 s 800m med krefter igjen. Er lynrask fra start, og unngår den bare dødens så duger den i et løp som dette. OBS.

Vår rangering : A : 11 B : 9-6-3-1-2-5 C : 12-10-7-4-8