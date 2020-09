Gnistrende millionomgang i V75 på Sørlandet

Åpent og spennende! Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Stjernesmell fra hjemmehåp? Vi byr på fyldige V75-vurderinger, og husk også at du kan se løpene GRATIS hos oss.

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Du kan kjøpe deg inn i våre bonger/systemer på EKSPERTEN HER



Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



Du kan kjøpe deg inn i våre bonger/systemer på EKSPERTEN HER

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Sørlandet byr på en utfordrende V75-omgang lørdag, og det vil overraske oss om ikke dette gir meget bra betalt. Flere av løpene er VIDÅPNE, og det burde skrelle noen ganger i denne omgangen. Vi har som vanlig jobbet frem MYE interessant, og spesielt ideen i finalen får du neppe servert andre steder. Når det gjelder lørdagens beste banker så kommer den ut i V75-5, og det løpet taper ikke 9 Ramstad Balder om alt går riktig for seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Lome Perla – Innledningsløpet er veldig jevn/åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår knepne favoritt er på riktig vei etter en liten pause, og gikk relativt pigg i mål etter sene luker sist (24,0 s 300m). Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og om det bare klaffer litt på veien burde den være HET. 9 Dale Anne – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var fullt godkjent etter galopp sist. Står gunstig inne dette løpet grunnlagsmessig (tidsløp), men husk på at den tjente 750 000 i Hoppe Derby i fjor. Har uansett en OK oppgave foran seg her, og med stigende form er den tidlig på vår rank.



2 Rokne Bliss – Dette kan være skrellen, og det er en hoppe vi vil advare litt for. Kom ut i ny regi sist, og etter galopp på startsiden kom den sterkt tilbake. Er 20m billigere ute kontra flere hester som den har stått likt med tidligere, og ventes dessuten forbedret med en blåser i kroppen. Gjør seg ikke bort om den får løpet. 6 Kleppe Spødå – Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og er alltid skummel når den får gå med i rygger. Er hardt ute grunnlagsmessig, men på fart er neppe noen bedre. Er en naturlig gardering. Bak disse er det bare å krysse av for så mange du har råd til, for dette er altså ikke helt lettløst.

Vår rangering : A : 3-9 B : 2-6-10-12-13-14 C : 15-7-11-8-5-4-1

V75-2 : 8 Z. Boko – Var utrolig bra i noen løp i vinter, men ble så tatt ut av løpene, og slitt litt med formen. I Derby-kval sist var den dog tilbake på sitt beste, og vi likte den skarpt der. Spurtet råsterkt til slutt, og hentet på betydelig bedre hester enn dette. Vi hadde faktisk 11,7 s 300m på klokken. Kan fort være enda litt bedre her, den er altså MYE billigere ute, og må virkelig passes i et løp som dette.



3 Diamond Are Forever – Er noe bedre enn raden, og var ikke helt kjørt i bunn sist. Er hyggelig fra start, det snakkes om BIKE for første gang, og fra et fint spor skal den tas på alvor. 2 Outcome – Feilet fra seg en fin premie i Derby-kval sist, og det gjorde den mot tøff motstand. Hadde travet en 15-tid uten galoppen i siste sving. Er ikke å stole på, men har fin kapasitet, og får stå som en stor outsider i omgivelser som dette. 4 Lobster’s Ace – Har avslørt kapasitet, men det ble altså galopp sist. Mikkelsen er veldig opp på sin springer, den står i et perfekt spor, og kan helt klart vinne dette om den leverer på sitt beste. Også her er det veldig jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg en del hester på bongen.

Vår rangering : A : 8 B : 3-2-4-10-9-1-5 C : 6-7-11-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 9 Langlands Odin – Er den beste hesten her, og leverer den på sitt beste, ja, da tror vi den bare vinner. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og sist var den bedre enn noen gang. Lekte altså med G. Jerken, og etter en sluttrunde i 22-fart vant den svært lett. Her står den ypperlig til for å smyge med, og når Vidar Tjomsland kommer i et tungt angrep på siste bortre, ja, da tror vi at noen og enhver skal få slite. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 6 Frier Birk – Har blitt som en ny hest etter at man festet på en BIKE, og den har imponert noe kolossalt på slutten. Sist spurtet den ned knallgode hester, og viser den igjen slike takter her så er den naturligvis med å kjemper om det. Det soleklare motbudet.



10 Komnes Bork – Har en råtten rad, men er utrolig bra på sitt beste, og trenger ikke å være helt borte om favorittene skulle være noe under pari.

Vår rangering : A : 9 B : 6-10 C : 4-7-1-2-8-3-5-11

V75-4 : 10 S.M.K. Silvousplait – Var helt fantastisk på samme tid i fjor, og da var den omtrent uslåelig. Kammet med seg tre seire og en andreplass, og imponerte noe kolossalt. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært veldig god i begge løpene. Leverte en enorm avslutning til en enkel seier nest sist, mens den fullførte solid med krefter igjen mot en tøff gjeng sist. Vi tror rett og slett at S.M.K. Silvousplait er den beste hesten for dagen, og er klart inne på at den har en flott sjanse. SPILLES!



9 Rebella Matters (denne ble strøket fredag) – Har vært helt OK på slutten, men uten å sprudle. Er nok ikke i sin beste form, men er uansett såpass god på ren kapasitet at den skal med på gardering. 8 Come Vacation – Er i toppform, og fullførte bra bak gode hester som I AM The Tiger/Outstanding O. sist. Er sylvass på speed, og aldri helt ueffen når det klaffer underveis. 11 Royal Baby – Skuffet sist, men er fikset på etter det løpet. Duger når den leverer på sitt beste, og er en av flere som må med om man først begynner å spekulere. 12 Windy Ammik – Skuffet sist, men var fin i hendene til Dalen nest sist. Kommer nå ut etter pause, den er grunnkapabel, og aldri helt ufarlig i omgivelser som dette.

5 Happy Dragon – Har varslet form ved flere anledninger på slutten, og blir fort et aldri så lite skrik på lørdag. Nå er den ute på «dypt vann», og vi blir fakta overrasket om den vinner i omgivelser som dette. Er normalt mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 10 B : 8-11-12 C : 5-13-4-3-15-14-1-7-6-2

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 9 Ramstad Balder – Har et tilnærmet gaveløp foran seg her, og normalt skyller den rundt en gjeng som dette. Har riktignok kun vært OK de to siste gangene, men vi tror bestemt at et løp bakfra vil gjøre godt, og med tanke på at motstanden her er SVÆRT billig så vil vi bli overrasket om den taper et løp som dette. I en ellers VRIEN V75-omgang er dette lørdagens beste banker.

7 Rådim Faksen – Var god i nederlaget sist, og tapte altså kun mot Frier Birk da. Er lørdag 20m billigere ute kontra Ramstad Kristian, og burde ha en fin sjanse å bli nummer to om den går som sist. Bak der ranker vi nevnte 10 Ramstad Kristian som var helt OK i monteløpet i Bergen sist, og som holder sin fine form. Har dog ingen enkel oppgave foran seg her, og vi tror derfor at den maks er trippelaktuell.

Vår rangering : A : 9 B : 7-10-4-3 C : 5-6-11-2-1-8

V75-6 : 2 Floris Baldwin – Ble det feil for sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Er dessuten blitt matchet i beintøffe omgivelser på slutten, og det ser langt «bedre» ut på lørdag. Er lynrask fra start, vil dårligst få rygg leder på 6 Always On Time, og dette kan fort bli dønn riktig. En kjapp sprint er heller intet minus, og den er verdt et forsøk med slike betingelser. 3 Ferrari B.R. – Var indisponert sist, men ventes forbedret til lørdagens oppgave. Er best på ren kapasitet, og tilbake på sitt beste er den HET. Det vi ikke liker er at den trolig må vinne dette fra dødens, og slikt er ikke enkelt i V75.



10 M.S. Triple J. – Fullførte meget fint i storløpet på Solvalla sist, og gikk altså en knallgod tid. Det er aldri lett å vinne løp som dette fra bakspor, og selv om man makser den utstyrsmessig så trenger den et høyt oppdrevet tempo for å rekke frem. Er uansett løpets klare outsider. 9 Hickothepooh – Fullførte greit sist, og holder fin form. Kan komme perfekt gjennom på startsiden nå, og med tempo trenger den ikke å være ueffen.



6 Always On Time – Har fått to løp i kroppen etter pause, og leverte et oppløftende løp i Sverige sist. Fyker til tet, og skulle det bli «nedoverbakkeforhold», ja, da trenger den ikke bli enkel å fange.

Vår rangering : A : 2-3 B : 10-9-6-7 C : 8-4-5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 2 Myamazingdream – Prøvde å kvale til Derby sist, men det gikk altså ikke. Feilet når den ble tatt i på startsiden, og feilet også som godtgående når draskylappene ble nappet ned i angrep på siste bortre. Kom styggfort tilbake i kulissene, og nå virket den å være tilbake på sitt beste igjen. Har altfor lite penger på konto målt opp mot kapasitet, den står dønn riktig til på strek, og MÅ passes i finalen! 1 Moen Thor – Har vært som en ny hest i år, og den har utviklet seg MYE. Sist feilet den, og det slo ikke helt heldig ut at den da travet skoløs. Leder fort dette lenge om den leverer på sitt beste, og Høitomt er også opp på sin springer.



5 Vitro Diablo – Har Killingmo gjort en strålende jobb med, og sist leverte den et svett løp etter tidlig galopp. Viste 09,9 s 300m, og vi likte den skarpt. Distansen har den ikke problemer med, den står fint inne i dette løpet, og er løpets klare outsider. 11 Red Shankly R.S. – Burde ha avgjort for å få fullt godkjent sist. Var uansett OK i nederlaget, og formen er meget fin. Er behandlet før dette løpet, distansen passer midt i blinken, og den må ikke undervurderes.



10 Tsar Brodde – Har møtt tøff motstand i Sverige, og gjør en spennende start i ny regi. Kan opplagt vinne dette om den har fått en ytterligere nytenning etter miljøskiftet, og den må med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2-1 B : 5-11-10 C : 9-6-14-12-7-15-8-3-4-13