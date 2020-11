Gnistrende millionomgang i V86-spillet fra Sverige

Ekstremt spennende omgang i millionspillet V86! Vi jakter storcashen denne kvelden med en banker som ikke var noen favoritt når vårt tips ble lagt ut...

Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets. Følgende info ble servert på godbiten:

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

Sendingen starter klokken 17.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30

Solvalla og Bergsåker står for kveldens V86-omgang, og dette er en omgang med et gedigent potensial. Vi har jobbet frem MYE snadder i denne omgangen, og bankeren var faktisk ingen favoritt når vi la ut dette tipset. 6 Hambo Transs R. (V86-3) har dog imponert veldig hver gang den har startet i denne stilarten i Sverige (aldri tapt), og tidligere i år lekte den med det som var favoritten når vi la ut våre tips, 2 Galactica. Blir dessuten solid rytterforsterket med Jonathan Carre, og dette ser rett og slett veldig riktig ut. ALL IN!

Ta rygg på vår fyldige V86-tekst til løpene i kveld:



V86-1 : 5 Black And Quick – Satt fast med krefter igjen i årets kriterium, og det er snakk om en meget god 3-åring. Sist fikk den maks, og var ikke mer enn den måtte være da. Er kjapp fra start, den blir solid kuskeplusset med Magnus Djuse, og skal virkelig passes i omgivelser som dette. OBS! 7 Dollar Doc – Har MYE inne, og feelingen er at den kan bli ordentlig bra som 4-åring. Avgjorde lekende lett sist, og det skal bli spennende å se den mot litt bedre motstand. Må med på gardering.



1 Mr Mah Can – Har vel vi aldri vært «solgt» på, og for oss er dette kun en outsider. Sist den hadde innerspor bak bilen så løste den ikke noe, og den må løse betydelig bedre enn det om den skal få tet her. Traver dessuten litt smådårlig, og vi nøyer oss altså med å plassere den som et 3-valg. 6 Comes With Age – Er en ordentlig fin 3-åring med STOR kapasitet. Er noe bedre enn raden, og det skal bli spennende å se den i hendene til Mats Djuse.

Vår rangering : A : 5 B : 7-1-6 C : 2-8-4-3

V86-2 : 3 Busy Doin’ Nothing – Her er det VIDÅPENT, og ingen av disse er sjanseløse. Vår ide har vi jaktet litt på slutten, men uten å lykkes. Ble bortkjørt av Kenneth Haugstad sist, og endte da opp med å bli sittende fast over mål. Er i det hele tatt bedre enn raden, den står veldig riktig til i dette løpet, og kusken har et godt tak på den. Må passes fra et perfekt spor bak bilen. 10 Jasmin Band – Har hatt et meget sterkt år, og er fortsatt i en veldig bra form. Satt bom fast mot tøff motstand i V75’en sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Kan overraske om det bare klaffer på veien.



7 Kaptah – Blir hardt betrodd, men var ikke helt på topp sist, og fra dette sporet er det vingelrisk. Skal dessuten gå med sko bak, og det er normalt ikke et pluss.

Vår rangering : A : 3 B : 10-7-11-12-5-2-1-6-9-4-8 C : -

V86-3 : 6 Hambo Transs R. – Dette er blitt en perle av et monteløp, og for oss er dette et av kveldens soleklare høydepunkter. Vi har STOR tro på at Jonathan Carre sitter bak en vinner her. Hambo Transs R. har imponert veldig i monte når den har startet i Sverige, og har vunnet 3 av 3 under sal i vårt naboland. Leverte en helt spinnvill avslutning når den blåste ned 2 Galactica på Solvalla 31. mai, og vi liker altså denne utrolig godt under sal. Jonathan Carre er en BETYDELIG bedre rytter enn Michelle Mönster som har ridd denne i Sverige, og det skal bli utrolig spennende å se hva han får til på ryggen med denne. Har stått en kort tid hos Björn Goop etter det siste løpet, og vi håper at det ikke har satt den tilbake. Det er nemlig alltid litt skummelt med hester som skifter miljø. Vi håper/tror at det har gått greit, og må bare tro MYE på Hambo Transs R. Garderer man så er det en hest vi virkelig frykter, og det er montedebutanten 4 On Track Piraten.

Vår rangering : A : 6 B : 4-2-5-1 C : 3-9-7-8

V86-4 : 10 Zodiac Dany Grif – Kan være helt overlegen i dette løpet, og den er spillbar direkte ut for Björn Goop. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og vi glemmer ikke så lett det løpet den gjorde på Solvalla 30. mai. Var da med på steinhard kjøring fra start, og trykket seg etter hvert til tet. Passerte altså på 07,5/10,5, og ledet i det lengste. Kommer nå ut etter pause, den debuterer for Goop, og rapportene er fine. Man setter på en forbedret vogn, og velger også å rykke skoene bak. Er feltes i særklasse beste hest, og en hest vi tror mye på i kveld.



9 Iceland Radio – Avgjorde enkelt i tåken sist, og vant med krefter igjen. Nå blir det skoløs på alle fire, og man fester også på en BIKE. Er alt annet enn ueffen, og må med på gardering. 6 Armstrong Louis – Var godkjent minus i debuten for Stig H. sist. Fikk da maks fra rygg leder. Skulle den bli sluppet gratis til tet, og være forbedret, ja, da kan den naturligvis renne unna. Den er dog for mye spilt etter det den viste sist.



11 Kainai Goj – Vant på en utrolig bra måte sist, og har funnet formen. Vi liker ikke at den er meldt med sko på alle fire, og ranker den derfor litt ut. 1 Flavienne Lascaux – Kommer ut etter et lengre avbrekk, men gjorde et OK prøveløp. Kan åpne med volte, og fra dette sporet er den sikret et bra opplegg. Er en av flere som kan vinne om man først begynner å spekulere.

Vår rangering : A : 10 B : 9-6-11-1 C : 8-7-3-4-5-2-12

V86-5 : 2 Bling Bling – Er egentlig VELDIG Bra, og den må være spillbar i et løp som dette. Fjerde sist var den for eksempel ikke veldig langt bak Diana Zet, og da viste klokken 12,4 s 800m med krefter igjen. Femte sist var den toer bak Karamell Hill. Var under pari etter pause sist, men husk på at dette er en hoppe, og de kan svinge litt i prestasjonene. Mats Djuse sitter seg nå opp, og i et felt som dette er han en stjernekusk i forhold til mange andre. Er verdt et forsøk fra drømmesporet bak bilen. 4 Groupie Doll – Spurtet bra mot betydelig bedre hester enn dette sist, og har superform i kroppen sin. Er meldt med baksko i kveld, og det har den kun gått med en gang tidligere. Dette er derfor et minus. Er uansett såpass bra at den plukkes tidlig med på bongen.



10 Global USA – Leverte en TUNG sluttrunde sist, og virker å være på vei mot storformen. Kommer ut skoløs nå, og det er et pluss. Løpets klare outsider. 11 Avantis Red Witch (denne ble strøket onsdag) – Kan være SJOKKET, og en spennende hest om man først spekulerer. Ble sittende bom fast sist, og det gjorde den også nest sist. Er i en fantastisk form, den kan kanskje gå med i ryggen til Global USA i sluttrunden, og dermed kan dette bli riktig. Disse fire skiller seg noe ut i et ellers veldig jevnt oppgjør.

Vår rangering : A : 2-4 B : 10 C : 9-5-7-8-6-12-3-1

V86-6 : 1 Roli Eld – Kan fort være helt klink her, og det er snakk om en soleklar tipsener. Er en av de «kaldingene» som er nærmest Odd Herakles på ren kapasitet, og den gjør en mildt sagt spennende start i regi Daniel Reden. Er blitt behandlet, og rapportene er fine. Blir den bare ikke fast fra innersporet så må vi bare tro MYE på Roli Eld!



9 Tangen Haap – Er hesten i mot, og den må med om man garderer Roli Eld. Har radet opp i stor stil på slutten, men glem ikke at den har vært litt småforkjølet siden det siste løpet, og man velger også å kjøre med sko på alle fire. Dog har den ingen problemer med den balansen. Er denne vi frykter klart mest, men den havner uansett i B-GRUPPEN. 5 Smedheim Solan – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og fikk altså aldri sjansen sist. Kom da til mål med litt krefter igjen. Erik Adielsson sitter seg opp for første gang, og slikt liker vi skarpt. Må med om man først bruker noen hester.

Vår rangering : A : 1 B : 9-5 C : 12-11-2-4-10-3-7-8-6

V86-7 : 9 Makethemark – Var ikke til sin fordel i høst, og kommer altså ut etter en pause i kveld. Er behandlet, og har trent 14/2000m. På ren kapasitet er den BEST, den pleier å levere strålende direkte etter opphold, og vi iler til med tipsnikken. 7 Shocking Superman – Har floppet i år, men har hatt sine problemer med halsen, og et inngrep var nødvendig. Gikk en sterk sluttrunde etter dette avbrekket sist, og vi hadde 11,8 s 1000m i sølen på den. Ble da kjørt med en vanlig vogn, mens man fester på en BIKE i kveld. På ren kapasitet holder vi denne svært høyt, og man må ikke glemme det løpet den gjorde 7. september i fjor. Viste da 07,9 s 800m, og vant på 10,7/2140ma… Så god er denne, og vi dobler derfor opp a-gruppen.



2 From The Mine – Eventyrhesten som «alle» heier på i kveld. Har utviklet seg sensasjonelt, og holdt strålende til en sikker seier sist. Vær dog OBS på at den skal ut i en finale om vel en uke, og meningen er at den ikke skal være helt på topp før det. Vi ranker derfor storfavoritten inn som løpets outsider. 1 Super Nice – Er den siste vi plukker med. Har enda ikke slått til for Jörgen Westholm, men det kan kun være et tidsspørsmål, og med en innvendig smyger og luker til slutt kan den overraske. I kveld fester man på en BIKE, og akkurat det liker vi. Per Linderoth er gjestekusk.

Vår rangering : A : 9-7 B : 2-1 C : 6-3-4-8-5

V86-8 : 6 Magnificent Tooma – Er kommet inn på stallen til Reden, og vi går på den direkte. Reden har kjøpt noen hester av Ivanov tidligere i år, og de har han løftet ENORMT. Her har han altså kjøpt en ny traver fra nevnte Ivanov, og rapportene er meget fine. Har dessuten gjort flere bra løp for Ivanov, og besitter god kapasitet. Nå blir den voldsomt kuskeplusset med Kihlström, man fester på en BIKE direkte, og vi er altså inne på at denne er mer enn god nok til å felle favoritten. SE OPP!



8 Behind Bars – Har stolpe i programmet, og i Sverige tar man bølgen for den. Har vært god, men uansett er ikke vi «solgt» på denne. Har fått det «billig» hver gang på slutten, men i kveld blir det tøffere. Kan vinne, men gjør det neppe fra dødens… 1 Duke Ratzeputz – Har vært tung etter pause, men noe forbedret sist. Ventes forbedret til i kveld, og nå blir det første BIKE, og første skoløs. Dette kan bli helt dynamitt, og den får stå som løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 6 B : 8-1 C : 4-2-9-5-3-12-11-7