Gnistrende V65-kveld fra Sverige

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Sendingen begynner klokken 15.30 / V65-1 begynner klokken 20.30:







Sendingen begynner klokken 15.30 / V65-1 begynner klokken 20.30:

Solvalla og Bergsåker står for kveldens V65-XPRESS, og her venter altså en V65-omgang hvor moroa blir avgjort på ca en time. Fra klokken 20.30 til 21.30 blir det full fart, og nonstop action. Når det gjelder kveldens omgang så er det igjen solid kvalitet på løpene, og det vrimler også med vinnerkandidater. Vi er inne på at dette gir bra betalt, og byr på flere meget spennende objekter som du vil like infoen rundt. På de flate bongene banker vi 2 Amiral i finalen. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Fighter Mearas – Det er et soleklart skille på hestene i innledningsløpet, og her gjelder det å ikke sløse med kryssene. Vår ide vant enkelt sist, mens den nest sist lagde hakkemat av en såpass god hest som Radetzky. Viste da 12,5 s 1300m… Greide ikke å forsvare sitt innerspor sist, men har faktisk med enkelhet greid å forsvare innersporet på Bergsåker tidligere. Skulle Magnus Djuse greie å holde sporet, ja, da tror vi fakta dette løpet er over. 3 Västerbo Lexington – Fullførte bra i betydelig tøffere omgivelser enn dette sist, og virker å være på vei mot formen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og skulle Fighter Mearas rote det til for seg, ja, da taper normalt ikke Västerbo Lexington et løp som dette. Motbudet, og et dobbelt a-valg.

Bak der ranker vi 12 Angel Ovea som stadig sliter med aksjonen sin, samt en formtoppet 9 Digital Flash som kan være på trippelen fra et nydelig smygspor.

Vår rangering : A : 1-3 B : 12-9 C : 7-5-8-6-4-11-10-2

V65-2 : 5 Tiny Rocket – Er en FREKK BANKER for de som ønsker å gå etter de helt store kronene denne onsdagen. Spurtet enormt sist, og vi hadde 12,9 s 800m på klokken med krefter igjen. Kom også til mål med krefter igjen i årsdebuten nest sist, og da viste klokken 13,6 s 800m. Er LYNRASK fra start, og fyker til tet om den ikke feiler. Vi tror ikke mange er interessert i å ofre seg i dødens såpass tidlig i sesongen, og spesielt ikke når man tenker de litt større løpene senere på året… Tiny Rocket er spillet, og vi roper et stort varsko for denne godbiten!



8 Florist – Trakk seg fra tet sist, og det løpet kostet nok litt. Blir normalt kjørt bakfra nå, og med tempo er den veldig giftig. Motbudet. 3 Ester Wibb – Spurtet bra sist, kom til mål med krefter igjen, og på klokken stod det 12,5 s 800m. Kjøres normalt litt passivt igjen, og må ha tur med luker tilslutt. Kan vinne om det løser seg. 1 Global Brexit – Kan bedre enn vist, men sliter litt med kroppen sin, og dermed får den ikke ut hele sitt potensial. 4 Quantal Quetzal – Var ikke på topp sist, mens den nest sist spurtet gedigent bra mot Florist. Kan overraske om den er tilbake på sitt beste!

Vår rangering : A : 5 B : 8-3-1-4-7-2-6 C : -

V65-3 : 8 Divina – Spurtet ordentlig bra tilslutt sist, og da skal man huske på at den hentet lengder på såpass gode hester som Betting Ace/Digital Dominance. Travet 13,0 s 800m, og den fikk et pluss i kanten av oss. I kveld blir det skorykk på alle fire for første gang i karrieren, og treneren mener at dette vil slå svært heldig ut. Blir neppe mye spilt, men her må man være på vakt! 9 Global World News – Fungerte ikke som best i debuten for Robert Bergh sist. Vi har dog en klar mistanke om at den ble felt av banen på Dannero, og man skal derfor være forsiktig med å vektlegge den innsatsen for hardt. Det var ganske fine rapporter på den, og her kan det være duket for revansje. Husk også på at hestene fra Robert Bergh ofte er mye forbedret når de starter tett…



4 Idun A’Lir – Har kommet strålende tilbake etter et lengre avbrekk, og sist ble det en svært sikker seier via 12,5 s 700m. Er nå kuskeplusset, og selvskreven på bongen. 2 Loveya Fashion – Debuterte for Katja Melkko sist, og det var gode rapporter på den direkte. Skuffet da stort, men kan ha blitt felt av en elendig bane da. Rapportene var såpass gode på den at vi ikke tør å ranke den for langt ut nå. På en god bane kan den nemlig komme ut som en «NY HEST». OBS! 1 Mission Beach – Har tent til i ny regi, og virkelig levert varene. Vant sikkert etter å ha vist 13,5 s 800m sist. Er kjapp fra start, og blir kjørt foran igjen? 11 Edrica – Smøg fint med uten å fungere helt optimalt sist. Gikk da uten sko, mens det blir sko på alle fire i kveld. Nøyer seg med en trippelplass?

Vår rangering : A : 8-9 B : 4-2-1 C : 11-3-7-12-6-10-5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-4 : 9 Imagine Boko – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og er på riktig vei. Gikk OK i kulissene sist, og på klokken stod det 12,7 s 1500m. Disse løpene har normalt gjort veldig godt, den får opp Goop i kveld, og skal passes i et løp som dette. 10 Cyrano De B. – Vant enkelt sist, og kom til mål med krefter igjen. Distansen i kveld ELSKER den, og nå fester man også på en BIKE. Dobbelt a-valg! 5 Terminator Face – Adielsson på hester fra Stall Kolgjini = seier. Ja, det har ofte vært slik, og her kan det komme en ny seier. Var unnskyldt med 10,9 f 1000m i dødens sist, og det løpet glemmer vi. Gangen før var den knallgod, og formen skal være bra. Er kjapp fra start, og her kjører Adielsson til direkte? Leder normalt lenge.



1 Wrongdoer – Gikk fullt godkjent i kulissene sist, og vår klokke viste 12,3 s 800m med litt krefter igjen. Er slett ikke verst på sitt beste, og fra rygg leder/tredje innvendig kan den skrelle med luker tilslutt. 2 Sigel Garline – Er god nok, men fungerte altså dårlig sist. Kan ikke ha blitt sprøytet etter det løpet, og det gjør oss usikre. Er kun en liten outsider nå. 12 Euklid A.T. – Normalt er denne distansen litt i lengste laget, men hesten er i form, og kom til mål med mye krefter i stengt posisjon sist. Blir tempoet for stort i teten så trenger det ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter. Vi liker dessuten å ha formhester på bongen.



4 Crash Axe – Kom til mål med krefter igjen sist, men hvordan er egentlig skallen på denne? Rader ikke akkurat opp… Nøyer seg med rygg leder, og maks en trippel? 8 Eicas – Er noe bedre enn raden, men står sjansebetont til nå, og vi ranker derfor en bra bit ut.

Vår rangering : A : 9-10 B : 5-1-2-12-4-8 C : 11-6-7

V65-5 : 11 Harper Seabrook – Holder vi VELDIG HØYT på ren kapasitet, og den var fin direkte i årsdebuten sist. Avgjorde da lekende lett fra dødens. Er trolig ytterligere noen hakk forbedret til denne starten, den tåler å bli brukt underveis, og vi setter den småfrekt først. 3 Borin T.N. – Tet, og slutt? Var meget god sist, og fullførte også fint bak gode Four Guys Dream nest sist. Debuterer for Katja Melkko i kveld, og er formen som før pausen har den en stor sjanse. Kusken i mot da han har en tendens til å være litt i overkant offensiv i løpene.

6 Gazoline Mearas – Fullførte klart bra i årsdebuten sist, og tapte altså kun for en overlegen Hail Mary da. Svante Båth forventer den noen hakk forbedret til denne starten, og den får stå som en klar outsider. 5 Pretty Boyd Floyd – Årsdebuterer, og Svante Båth ligger litt lavt. Er dog god nok på kapasitet, og vi plukker den derfor tidlig med på våre bonger.



12 Timorol – Gikk helt greit sist, men da ble det rett og slett for tøft. Har skiftet trener siden den starten, og kommet inn på stallen til Rauno Pöllänen. Det er bra grunnkapasitet i denne, og den skal ikke dømmes bort selv om sporet er elendig. 8 Gun De Chanlecy – Er ikke til å stole på, men nest sist gikk den et svett løp etter grov galopp, og den har en meget fin kapasitet. Skal endelig bli kjørt av en solid kusk, og det skal bli spennende å se Claes Sjöström bak denne. Ingen i dette feltet løper fra denne tøffingen, og feilfritt kan den skrelle. 4 Jamaica Boko – Fikk maks i steintøffe omgivelser sist. Hadde nok også godt av et løp i kroppen etter pause, den er bra på sitt beste, og en naturlig gardering om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 11-3 B : 6-5-12-8-4 C : 1-9-10-2-7

V65-6 : 2 Amiral – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var SOLID i nederlaget bak 8 Go West Young Man sist. De to løpene skal kun ha gjort godt, og i kveld rykker man skoene bak. Det burde også gi et ekstra kick. Kihlström opp er dessuten intet minus, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne.



1 Brandy Flame – Er bedre enn raden, kjapp fra start, og kan lede dette lenge. Vi er dog noe usikker på om den er hard nok i skallen til å svare Amiral når den kommer tungt i sluttrunden. 8 Go West Young Man – Slo altså Amiral sist, men fikk også en bedre reise. Står kaldt til spormessig nå, og på en lynrask bane blir det ikke enkelt å vinne herfra. Er derfor mer trippel enn veldig seiersaktuell. Garderer man dog Amiral så er den naturligvis aktuell. 4 Grevin Sisu – Har vært bra etter pause, og var tapper til seier sist. Utvikler seg fint, og i kveld rykker man også skoene bak. Outsideren.

6 Choco Lane – Er kanskje den beste hesten på ren kapasitet, men kommer ut etter pause, og skal gå på treningsbalansen sin. Er dessuten blitt kastrert, og med tanke på at Björn Goop sliter veldig med stallformen så ranker vi den litt ut. 11 Mr Marvelous – Tapte ikke med veldig mye fra tet i comebacket sist, og var klart bra. Står langt verre til nå, og er derfor ikke en veldig het seierskandidat.

Vår rangering : A : 2 B : 1-8-4-6-11 C : 3-5-10-9-12-7