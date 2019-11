Gnistrende V75-kveld på Bjerke

Kr.960 ble til Kr.11 599 sist onsdag! I kveld jakter vi på en ny solid opptur med en banker som vi tror hardt på samt flere herlige objekter! Du blir vel med på moroa?

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Kurt Leirvåg serverte meget solide V75-tips på Bjerke onsdag, og det ble en solid opptur for hele tolv av våre andelslag på Eksperten. Nettavisens bong på Kr.960 satt som spikret og betalte tilbake knallfine Kr.11 599,-.

Det ble altså en STRÅLENDE OPPTUR for vår nest største V75-kupong sist onsdag, og vi håper å følge opp med nye topptips denne kvelden. Vi har jobbet frem flere svært interessante objekter, og bankeren taper vel ikke? 5 Solmyr Arvid (V75-3) har smellfine betingelser foran seg, og vi blir veldig overrasket om det ikke dreier seg om tidlig tet og slutt. ALL IN! Her er vår V75-tekst til kveldens løp:



V75-1 : 1 Ingbest – Har gjort meget fine løp på slutten, og den var også fullt godkjent til tredje i Sverige sist. Tapte da for Lome Brage/Troll Solen, og akkurat det er ingen skam. Her er vi klart inne på at det blir tet da 2 Finnskog Sjefen trolig bare kryper direkte ned i rygg leder uten å bli laddet med? Fra tet er normalt dette løpet kjørt, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. 4 Valle Mattis – Glitret det av på Biri etter en liten pause sist, og den vant veldig enkelt med krefter igjen. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og akkurat det blir alt annet enn enkelt. Er dog den som skal stå nærmest favoritten på ranken.



6 Myhreng Jerker – Feilet umotivert sist, og var heller ikke i balanse selv om den avsluttet sterkt nest sist. En kjapp sprint er normalt et stort minus, og galopprisikoen øker veldig. På ren kapasitet er den god nok, men vi er rett og slett veldig usikker på hvordan dette vil gå på en sprint. Bak disse er 2 Finnskog Sjefen trippelaktuell fra rygg leder, men den var svak etter pause sist.

Vår rangering : A : 1 B : 4-6 C : 2-3-7-5-8

V75-2 : 2 Bullshana T.T. – Vidar Hop var ikke helt fornøyd med innsatsen til denne sist, men det var vi, og den var veldig tapper etter å ha vært med på HARD kjøring underveis. Tapte kun for to gode, og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Står i et perfekt spor nå, den er veldig kjapp i vei, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. SPILLES!



3 Milles Standpoint – Er en hoppe under utvikling, og den spurtet meget bra etter et defensivt opplegg sist. Var også klart bra i nederlaget nest sist. Står spennende til nå, og den kan opplagt vinne om det klaffer med de riktige ryggene underveis.



5 Poetic Dream – Blir hardt betrodd, men vær OBS på at den har vært syk siden sist, og det er ikke sikkert at formen er på topp etter dette oppholdet. Leverer den på sitt beste så dukker den opp på foto, men etter sykdom plasserer vi den kun på outsiderplassen. 1 J.T.’s Kiwi – Har vi ikke blitt veldig imponert av, men den er trippelaktuell fra et fint smygspor.

Vår rangering : A : 2 B : 3-5 C : 1-4-8-6

V75-3 : 5 Solmyr Arvid – Har et gaveløp foran seg i kveld, og dette er den soleklart beste bankeren i omgangen. Fikk seg riktignok en smultring i programmet sist, men møtte da TØFF motstand, og gjorde så godt den kunne. Her renner den til tet, en kjapp sprint er kun et pluss, og den taper ikke dette om den bare leverer noenlunde i nærheten av hva den kan. Kusken er dessuten BEST, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. ALL IN!



9 Hommes Ferrari – Er nok hesten i mot om den skulle oppføre seg. Gikk fullt godkjent etter pause på en elendig bane sist, og selv om den ikke var helt i balanse så var den forbedret etter oppholdet. Blir trolig kun kjørt på sikkerhet, og man er nok fornøyd med en plass blant de tre. 7 Tangen Marte – Er i flott form, og det er dessuten gode rapporter på den. Sporet trekker ned, men mot en ikke veldig tøff gjeng er den helaktuell for en plass blant de tre beste. Bak disse er det ikke veldig mye bra hester, og vi blir svært overrasket om det kommer noen fra «dypet» her.

Vår rangering : A : 5 B : 9-7 C : 2-6-10-3-1-8-4



V75-4 : 10 N.Y. Lovemelikeyoudo – Ble det for tøft for sist, og når banen heller ikke var noen fordel, ja, da ble det stumt nedover oppløpet. Var meget god til seier fra dødens gangen før, og dette er en hoppe med bra tøffhet i seg. Er med garanti en av de beste på ren kapasitet her, den tåler å bli brukt underveis, og uten noe tull på veien så skal sjansene være fine. PASSES! 4 New Action – Er en jevn/flink hoppe, og den spurtet sterkt sist. Var ikke langt bak i mål, og den holder sin flotte form. Kan muligens få gratis tet nå, og holder den seg bare rolig underveis så vil den lede dette lenge. Motbudet.

6 Hepburn B.R. – Fullførte greit sist, men var kanskje ikke helt på topp for dagen? Gjør nesten bare fine løp, og den skal med om man bruker noen hester. 8 Corona – Fikk vinne sist etter flere gode innsatser mot ganske tøff motstand før det. Sporet nå trekker ned, men form slår klasse, og vi tør ikke å «sage» denne fra bongene. 2 Difficult To Catch – Blåste rundt en billig gjeng sist, men var uansett solid til seier. Står fint til her, den kan fort få det nødvendige ryggløpet igjen, og er ikke borte med flyt.

Vår rangering : A : 10-4 B : 6-8-2 C : 1-9-5-3

V75-5 : 9 Nelson Sandra – Her er det veldig jevnt/åpent, og svært lite skiller disse. Vår ide kom ut etter et lengre avbrekk sist, og vi likte det vi fikk se. Kom til mål med litt krefter igjen da, men var noe TUNG, og hadde garantert veldig godt av det løpet i kroppen. Dette er en hoppe med bra kapasitet, og den er en bra bit bedre enn det grunnlaget den har på konto. SPILLES!



11 Odin Ø.K. – Kan være supersjokket her. Var enormt bra tidligere i år, og radet da opp med toppinnsatser. Mistet så formen, men virker nå å være på riktig vei igjen. Tapte MYE på galopp sist, men kom sterkt tilbake, og var altså ikke langt bak 12 Brødsjø Brisa over mål. Står i et bra spor på tillegget nå, og det burde bety en fin start. PASSES! 3 Per B. – Er vel en hest som vi ikke liker veldig godt, men den er bra når den går feilfritt. Gjorde det sist, og var stor i nederlaget etter pause. Er dog ikke å stole på, og den plasseres derfor på outsiderplassen. 12 Brødsjø Brisa – Fikk vinne igjen sist, etter at det ble feil for den nest sist. Står i et perfekt spor på tillegget nå, og klaffer det bare med de riktige ryggene underveis så er den med helt i fremste rekke.



4 T.B.’S Trøll Tyr – Var det OK rapporter på etter et lengre avbrekk sist, og den fungerte finere aksjonsmessig enn tidligere. Ble stum tilslutt, men var uansett ganske positiv i comebacket. Er en av flere som kan vinne dette. 6 Tønder Ø.K. – Er det fine rapporter på etter en liten pause, og er selvskreven på bongen om man bruker noen hester. 2 Nattbris – Gikk klart bra sist, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Skal med om man går utover noen av de vi tror mest på. 15 Haugestad Gabrielle – Har en tøff oppgave her, og det er mange å runde. Er kun en liten gardering ute på kanten.

Vår rangering : A : 9-11-3 B : 12-4-5-6-2-15 C : 1-13-10-14-7-8

V75-6 : 3 Eldorado Gracieux – Har imponert, men sist fikk den altså virkelig smake det. Ble kjørt dønn ned i kjelleren, og det er klart at slikt kan sette sine spor. Gunnar Austevoll opp i kveld er et solid pluss, og skulle denne bli vinket til tet, ja, da er nok løpet over. En hest vi ikke vil ryke på, og spesielt ikke på de større bongene er



12 Frankel. På ren kapasitet er nok dette den beste hesten i feltet, og husk på at den var SVÆRT lovende i fjor. Var for eksempel hakk i hel på Gretzky BR/Handsome Hank fra dødens over en 2600ma (29.08.2018), og var imponerende god da. Har i år slitt med problemer, men den har fått god tid på seg hos sin nye trener, og virker å være på riktig vei i regi Stian Eilefsen. Gikk fullt godkjent i comebacket sist, og den ble ikke kjørt ned i kjelleren da. Kan fort være MYE forbedret, og med tempo er den spennende. Vi låser de litt større bongene på kun to hester.



10 Primero Greentown – Fullførte fint sist, og den har funnet storformen. Vi føler uansett at den er mer trippel enn veldig seiersaktuell. Skal dog med om man bruker tre hester. 6 Glazier’s Vici – Fullførte solid sist, og er på riktig vei i ny regi. Kan være skrellen, og den skal med om man spekulerer litt. 11 Royal Unibrew – Blåste rundt feltet sist, viste 14,2 s 500m, og var bedre enn noen gang. Er igjen trippelaktuell, og den kan vinne om noen av de vi tror mest på skulle prestere under pari.

Vår rangering : A : 3 B : 12-10-6-11 C : 9-5-4-1-2-7-8

V75-7 : 4 L’amour Bonanza – Har et gaveløp foran seg i kveld, og sjansene for seier skal være meget gode. Den hadde en tøff oppgave sist, havnet opp i dårlige rygger, og var ikke helt bunnskrapt i målgangen. Møtte da hester som er mange «mil» bedre enn de den møter nå. Gangen før havnet den også opp i dårlige rygger, og igjen kom den til mål med krefter igjen. Her er vi klart inne på at Sven Olav Weberg kjører seg til tet, og siden er dette løpet over. Motivert favoritt som også vi tror mye på.



6 Fabian B.R. – Har fått to løp i kroppen etter pause, og etter at den var aldeles for hissig i monteløpet nest sist så var den forbedret med vogn sist. Er kjapp i vei, og skulle Magnus Teien Gundersen finne ryggen til favoritten, ja, da er den en HET trippelkandidat som også kan vinne. 1 Harley D.E. – Er bedre enn raden, og den feilet i kamp om seieren sist. Innersporet er ikke optimalt, men løser det seg så er den ikke borte. Til denne starten vil Frode Hamre sette på et helstengt hodelag (har gått med det før). Outsideren.



5 In Håleryd – Spurtet sterkt sist, og var positiv etter pause. Har ingen fordel av sølebane, men det blir vel det i kveld? Er aldri helt ueffen når den får smyge med i rygger, og den er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. 9 Make Me – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet bra sist. Er behandlet etter det løpet, og fra et spennende smygspor er den skrellaktuell. 8 Mira Prawo – Var smellfin sist, og fikk uttelling for flott form. Sporet nå trekker ned, men skulle det løse seg så er den nok ikke helt borte. 11 Ganyboy – Har aldri imponert oss, og den trenger flyt fra et dårlig spor. 12 Kamperhaugs Dina – Står «kaldt» til nå, og er kun en bitteliten outsider.

Vår rangering : A : 4 B : 6-1-5-9-8-11-12 C : 10-3-2-13-7