Gnistrende V75-omgang hvor du kan vinne 13 millioner

Fantastisk omgang! Høy vanskelighetsgrad! Bankeren er bare best? Hete objekter som du vil elske infoen på! Går det kanskje mot en SOLID V75-SUKSESS for våre kunder?

Sendingen starter klokken 12.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



Forus disker opp med en PRAKTFULL V75-OMGANG lørdag, og her kan du altså vinne voldsomme 13 millioner! Omgangen som venter er alt annet enn lettløst, og ingen skal bli overrasket om det går mot store kroner til de med riktig V75-rekke. Lørdagens beste V75-banker kommer ut i V75-4, og her står 10 Failern alene. Er svært grunnkapabel, og leverer den som den skal, ja, da er det normalt ikke snakk om saken! Ellers vrimler det med herlige objekter i denne omgangen, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V75-1 : 3 Vestpol Kongen – Var innom en kort galopp på startsiden sist, og når den fant travet så var den kun en lengde foran 12 Langlands Odin. Gikk siden et bedre løp enn Langlands Odin, men greide ikke å stå i mot den tilslutt. Viste da 23,8 s 1000m. Er normalt kjapp i vei, og klaffer det bare bedre så kan det være duket for revansje. 12 Langlands Odin – Avgjorde sikkert i det nevnte løpet sist, og det etter en avslutning i 21-fart. Her volter dem tre + tre, og fra andre omvendt vil normalt Langlands Odin komme flott av gårde. Vi dobler opp a-gruppen!



5 V.G. Prinsen – Er i en veldig bra form, men har vært direkte uheldig på slutten. Ble dradd sjakk sist, men kom sterkt tilbake. Gangen før ble den sittende bom fast. Er kjapp ut, distansen nå er et pluss, og V.G. Prinsen får stå som en klar outsider. 11 Professor Ø.K. – Har hatt sine problemer, men er nå klar for å starte igjen. Vi er usikre på om en oppjaget sprint vil passe for denne da også galopprisikoen vil øke. Vi ranker derfor Professor Ø.K. noe ut, og for oss er den kun en liten gardering.



6 Verdals Torden – Med SUPERFORM kunne denne ledet dette fra start til mål. Feilet i angrep sist, og kom OK tilbake. Er nok noe på gang, men må opp på sitt beste om den skal vinne et løp som dette. Bør kanskje bli kjørt i rygg på Vestpol Kongen?

Vår rangering : A : 3-12 B : 5-11-6 C : 7-1-2-8-13-9-4-10



V75-2 : 6 Escape A P – Dette er et HØYINTERESSANT løp som vi virkelig gleder oss til. Først plasserer vi en 4-åring som har vært ute mot flere av de beste i årgangen i Danmark, og da skal man huske på at årets årgang er KNALLSTERK. Den fullførte knallbra i Derby-trøsten nest sist, mens den spurtet sterkt etter et passivt opplegg sist. Havner den bare ikke helt feil på det så duger den alle dager i uken i et løp som dette. Det skal også bli svært spennende å se den i hendene på «MESTER» Høitomt.



4 Kissmymuscles – Dundret til tet sist, slapp, og spurtet deretter knallbra til et knepent nederlag. Spinner til tet, og vil lede dette løpet svært lenge. Skulle banen bli lynrask så blir den alt annet enn enkel å fange. DOBBELT A-VALG! 10 Jeffrey B.R. – Har Tjomsland gjort en meget god jobb med, og den har tatt solide steg i hans regi. I Kriterie-kvalen nest sist feilet den fra seg en plass på pallen, og hadde travet på 14-tallet uten galoppen. Sist blåste den inn til seier, og på klokken stod det 10 s 300m. Er under en kraftig utvikling, den har stor fart i kroppen sin, og er alt annet enn ueffen her.



9 Dynamic Dancer – Spurtet sterkt etter et passivt opplegg sist, mens den var god fra dødens nest sist. Er en god 5-åring som trolig har for lite penger på konto, og fra et perfekt smygspor plasseres den på outsiderplassen. 12 Canali – Har aldri tapt i Norge, og står altså med syv seire. Vant sist, men imponerte vel ikke akkurat mye da. Iskald utgangsposisjon gjør til at vi ranker den litt ut. Trenger nemlig tempo for å vinne dette.

Vår rangering : A : 6-4 B : 10-9-12 C : 1-3-8-7-11-5-2

V75-3 : 1 Glans Tider – Stod 40m bak Brenne Brage sist, og hadde en aldeles iskald oppgave. Gikk uansett en fin sluttrunde, og på klokken stod det 26,0 s 1000m. Fra tet går nok denne 27,5, og vi er litt inne på at Kolle kan overraske med såpass spennende betingelser. OBS! 6 Tako Ø.K. – Er blitt veldig god i regi Heisholt, og vår feeling er at den fortsatt er bedre enn grunnlaget sitt. Viste faktisk 22,8 i sluttrunden sist (800m), og tok en solid seier. Står fint inne i dette løpet, distansen er intet problem, og den må naturligvis tidlig på bongen. Vi dobler også her opp a-gruppen!



3 Grude Elling – Vant enkelt til gaveodds sist, mens den fikk maks i Kriteriet nest sist. Er en bra hest under utvikling, og skulle den gå en 27-tid så dukker den opp i fremste rekke. Outsideren. 11 Sambo Ø.K. – Er nok en av de mer stabile ØK-hestene som Øksnevad har fått frem, og også denne er meget god. Vant enkelt etter en sluttrunde i 26-fart sist, og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Oppgaven er ikke optimal, men feilfritt dukker den nok opp på foto. 12 Tangen Frikk - Tok en svært solid seier sist, og holder for tiden toppform. På ren kapasitet er den en av de beste hestene i feltet, og må med på en tidlig gardering.



4 G. Sola – Er en grunnkapabel hoppe, men den er variabel, og svinger litt fra gang til gang. På sitt beste er den såpass god at den fakta kan overraske.

Vår rangering : A : 1-6 B : 3-11-12-4 C : 10-14-8-13-15-9-2-7-5

V75-4 : 10 Failern – Ble svært passivt kjørt i årets Derby, og var nok ikke helt bunnskrapt etter sene luker. I forsøket nest sist kom den til mål med litt krefter igjen bak Iggy B.R. Har en skyhøy toppfart i kroppen sin, og selv om den møter gode hester i grunnlaget så er vår feeling at den har en stor sjanse i et løp som dette. Står i en god rygg fra start, og vil fort gli fint gjennom på startsiden. Speeder ned alt? VI TROR DET!



5 Gonzales B.R. – Var god i nederlaget sist, og tapte kun knepent da. På lørdag ønsker Frode å feste på et helstengt hodelag, og skulle denne greie å komme seg foran så vil den lede lenge. Motbudet. 3 Welcome Malcolm – Har funnet superformen, og var sensasjonelt god sist. Her er det tøft i mot, men Høitomt makser den utstyrsmessig, og fra et perfekt spor bak bilen får den stå som en aldri så liten outsider. 8 Orlando G.M. – Var utrolig bra til seier sist, og utvikler seg hele tiden. Sporet på lørdag trekker ned, og fra dette sporet trenger den litt flyt om det skal rekke til seier. Vinner nemlig ikke fra dødens mot en såpass hard motstand. Må dog med om man bruker noen hester. 1 New Yankee – Ble sjenert fra en plass helt der fremme sist, og er stadig bedre enn raden. Utgangsposisjonen er interessant, og med maks flyt kan den overraske.



2 Anders U.S. – Hadde vi tro på i Bergen sist, men da hadde den et billig løp. Her er det tøffere i mot, men den er såpass god at den ikke er helt borte om noen av de beste skulle være litt under pari.

Vår rangering : A : 10 B : 5-3-8-1-2 C : 12-11-6-9-7-4

V75-5 : 5 Myamazingdream – Er vi veldig inne på at bare vinner dette. Høitomt fikk kjenne på den sist, og da gjorde den et fullt godkjent løp etter tidlig galopp. Til denne starten gjør fort Høitomt litt endringer, og da vil den vise seg frem i en enda bedre utgave. Er feltes beste hest, vi tror den får tet (er kjapp ut), og fra den posisjonen burde dette løpet være over. MÅ BARE PRØVES NÅ!



9 Mr. Malando – Holder vi høyt på kapasitet, og her er den billig ute. Spurtet bra sist, og formen virker å være i anmarsj. Er helt klart aktuell om man garderer Myamazingdream. Motbudet. 1 Watchdog – Blir et av de store skrikene på lørdag, og den var meget god i nederlaget sist. På Sørlandet nest sist stod denne til 70x flesket, mens da stod Myamazingdream til 12x flesket med Johan Kringeland Eriksen. Vi kjøper derfor ikke at Watchdog plutselig skal være mye mer spilt nå, og spesielt ikke når vi bestemt mener at vår tipsener er en langt bedre hest. For oss blir Watchdog kun en liten outsider.



2 Muito Obrigada – Er veldig ustabil, men trippelaktuell fra rygg leder på vår ide. Kjøres den i tet så tror vi ikke den er blant de tre. 4 Charlie Skovsende – Var svak sist, og selv om den leverer på sitt beste så tror vi ikke den blir bedre enn 3-4.

Vår rangering : A : 5 B : 9-1 C : 2-4-6-7-8-3

V75-6 : 5 Søndre Jerkeld – Holder superform, og på lørdag har den helt perfekte betingelser foran seg. Gikk enormt etter 50m galopp sist, og hadde kjempet om seieren uten feiltrinn da. Husk også på at den i NM fjerde sist var bunnsolid mot Odd Herakles/Troll Solen. MÅ BARE PRØVES!



6 Valle Mattis – Viste 20,5 s 700m i Sverige sist, og holder toppform. Rader ikke opp, men duger i et løp som dette, og er selvskreven om man garderer vår favoritt. Motbudet. 7 G. Jerken – Virker å være på vei mot formen, og kom til mål med litt krefter igjen sist. Drar stor fordel av et lite felt, er vass på speed, og kan vinne dette med litt flyt.



2 Brenne Banker – Kommer ut etter et avbrekk, men det er knallgode rapporter på den, og Frode Hamre mener den kan vinne direkte. Når Frode er såpass opp på sin springer så er den naturligvis med på vår bong. Åsbjørn Tengsareid får kuskeoppdraget. Disse fire kan vinne løpet, og det skal være et solid lås.

Vår rangering : A : 5 B : 6-7-2 C : 4-8-3

V75-7 : 9 I Am The Tiger – Hadde en feil oppgave sist, men galopperte likevel som skummel i angrep mot oppløpet. Var ikke helt optimal i aksjonen, og er ganske sikkert behandlet før denne oppgaven på hjemmebanen. Er steinhard i skallen sin, og med tempo skal den bli svært vrien å ha med å gjøre. SPILLES! 7 Something Fishy – Har egentlig vi alltid hold for å være en «LUS», men den har altså løftet seg noe kolossalt, og vært brenngod på slutten. Er lynrask fra start, og vi blir ikke overrasket om Høitomt tester mot tet. Motbudet.



1 Red Shankly R.S. – Avgjorde etter en strålende avslutning sist, og har funnet sin beste form. Er veldig kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så duger den om den leverer som på slutten. Må tas på alvor fra et nydelig spor. 3 Allaway G.T. – Fullførte bra i et tøft løp i Sverige sist, og holder sin flotte form. Har en helt riktig oppgave foran seg i finalen, og den skal naturligvis med på gardering.

2 Royal Baby – Er egentlig noe tøffere ute nå, og dette er ingen enkel oppgave for den formtoppede hoppen. Blir hardt spilt i finalen, men for oss er dette kun en i mengden, men som skal med på gardering. 4 Gogo Hall – Skal være på vei mot superformen i følge Frode Hamre, og på lørdag fester man dessuten på et helstengt hodelag. Kan vinne om det bare klaffer litt underveis.

Vår rangering : A : 9-7 B : 1-3-2-4 C : 10-6-5