Gnistrende V86-omgang klokken 20.30

Ekstremt spennende V86-omgang fra Sverige! Gedigent potensial! Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og bankeren tror vi MYE på! V86-suksess i vente?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Sendingen begynner klokken 20.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30







V86 er et NYTT SUPERSPILL fra Sverige, og i vårt naboland har dette slått enormt bra til. Hver onsdag ligger omsetningen på pluss/minus 30 millioner, og betydelig høyere når det er JACKPOT. Rekkeprisen for V86 er kun 25 øre, og det betales ut premier for 8, 7, og 6 riktige. Vi i Norge skal spille V86 tre ganger til denne uken, og på onsdag krones det hele med en GEDIGEN MULTIJACKPOT som akkurat nå er på hele 13,7 millioner. Den vil øke om det skulle bli JACKPOT i dag eller i morgen. Når det gjelder kveldens omgang så er den svært spennende, og vi er inne på at dette vil gi solid betalt. Kveldens beste banker kommer ut i V86-6, og der kan vi ikke gjøre annet enn å tro HARDT på 13 Electrical Storm som så fin ut etter pause sist. Møtte da hester som er flere klasser bedre enn hva den gjør i kveld, og dette ser rett og slett veldig riktig ut på forhånd.

Gå ikke glipp av følgende:



V86-1 : 2 Key Mom – Så ut som «ren dynamitt» i målgangen sist, og ble altså sittende bom fast som fulltanket. Vi likte virkelig hvordan denne så ut i hendene til Jepson, og i kveld blir nok ikke Jepson sittende fast. Spurtet også fantastisk bra nest sist, og er i det hele tatt i en ordentlig bra form. SPILLES! 1 Amour A Belle – Denne har vi sett i Italia, og det er snakk om en talentfull hoppe. Avgjorde sikkert med krefter igjen sist, og fungerte fint. Vant fra tet på 12,5 femte sist, og løste da veldig bra fra start. Debuterer for Paal i kveld, og det er nok full bøtt som gjelder. Motbudet. Fisker man på dypet så glem ikke 12 Hasty Helene som gikk HELPIGG i mål etter sene luker sist. Så veldig morsk ut, og den fikk to pluss i kanten av oss. Står dog i spor 12 på en oppjaget sprint, og det pleier ikke å gå med Fredrik Persson i «jolla».

V86-2 : 2 Chapuy – Blir KNALLHARDT betrodd i kveld, og det kan naturligvis dreie seg om tet og slutt. Vær dog litt OBS på at stallformen til Lindblom ikke er veldig bra, og at den på tre besøk på denne banen har tjent Kr.0. Leder lenge, men vi avstår fra et bankerspill. 5 Deede Star – Kammet med seg over 600 000 i fjor, og var meget god. Kommer her ut etter et lengre avbrekk, men Nurmos pleier å ha de i orden etter opphold, og rapportene er også sterke. Det blir skoløs direkte, den tåler å bli brukt underveis, og den skal passes! 9 Fonda Boko – Har vært tøft matchet på slutten, og virkelig levert solide innsatser. Den ble sittende fast nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Står i et spennende smygspor, og kan fort få det sydd opp om det skulle bli tempo. OBS!

V86-3 : 6 First One In – Ble testet skoløs bak for første gang sist, og det slo heldig ut. Havnet dog opp i dårlige rygger, men avslutningen via siste indre likte vi. Kom til mål med mye krefter igjen, og på klokken stod det 12,2 s 800m. Har håndtert trange spor i volten tidligere, og gjør normalt det igjen. SPILLES! 8 Paulino – Trengte en pause, og vi forventer en forbedret utgave i kveld. Har kun fått det fint i trening, og vi regner med en hest som bobler av overskudd. Vi liker at Jepson får teste den, og denne er tidlig på vår bong. 11 Enge Kevin – Trives på denne distansen, og med stigende form skal man være litt på vakt. Avsluttet positivt sist, og kom da til mål med litt krefter igjen. Sporet passer perfekt, og for oss er dette løpets klare outsider.

V86-4 : 11 Uruguay Broline – Er en hoppe under en rivende utvikling, og har altså sett helt fantastisk bra ut de siste gangene. Spesielt sist på Visby var den utrolig fin når den vant med 40-50m uten at den ble kjørt med. Har MYE inne, og kommer å senke rekorden sin i kveld. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 10 Quite A Barbara – Har kommet inn på stallen til svært dyktige Jasmine Ising (27% seire i 2020). Dette er en hoppe med fin kapasitet, og som har møtt bedre hester enn dette. Det blir første gang skoløs rundt og bike, og det skal bli svært spennende å se den slikt utstyrt. Det soleklare motbudet, og hesten som MÅ med om Uruguay Broline garderes. Bak der ranker vi 2 Titania I.S. som står med en fin rad, og som blir tungt betrodd. Vi har dog ikke blitt veldig imponert av denne.

V86-5 : 4 Look Håleryd – Har en svært passende oppgave i kveld, og vi tror på en STOR sjanse for favoritten. Den spurtet bra fra køen på en oppjaget sprint sist, mens den også spurtet meget bra via siste indre i finalen nest sist. Er formtoppet, sporet passer perfekt, og vi tror på seier! Velger man å gardere så er det flere som kan vinne, og da må 11 Il Duce Boko, 10 Maggie Cash, 7 Zizou, og 1 Callmesally med.

V86-6 : 13 Electrical Storm – Var ute i steintøffe omgivelser sist, og kom da til mål med litt krefter igjen. Vi hadde 12,8 s 1000m på klokken, og vi likte det vi fikk se. Her går den ned mange klasser når det gjelder motstand, Mats Djuse kusker, og selv fra et langt tillegg så er vi klart inne på at denne runder alt til seier. Vil trolig også være forbedret med et løp i kroppen etter oppholdet. VI BANKER!

V86-7 : 4 Global Takeover – Har en passende oppgave foran seg i kveld, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Har vært positiv over normalt for lange distanser på slutten, og spurtet riktig så fint sist. Var da ute mot hester som Eldorado B. og Usain Henna… Nå har den en veldig riktig oppgave foran seg, kusken er offensiv, og Global Takeover er spillbar med slike betingelser. 7 Niky Flax – Fikk seg en velfortjent pause, men nå er det dags for å starte igjen, og rapportene er fine. Er behandlet i oppholdet, og selv om den sikkert trenger en blåser før formen er på topp så må den naturligvis på bongen direkte. 10 Maze Runner – Vant fra spor 12 i V75’en nest sist, og med tempo er den HET igjen. Står i ryggen til Global Takeover, og kan komme perfekt gjennom på startsiden. PASSES! Disse tre skiller seg litt ut.

V86-8 : 8 Mas Capacity – Er feltes beste hest, og sporet var nesten det beste den kunne få. Nå skal galopprisikoen være mindre enn ellers, og feilfritt skal de andre få kjørt seg. Når den vant fjerde sist så jogget den 12/1900m etter galopp, og den skal ikke ha problemer med å gå en 12-tid på distansen. Pleier å være godt forberedt etter opphold, og vant første gang ut i år med samme kusk. Slår til som en godbit? 5 Hands Down – Har vært eventyr for trener og eier, og den gjør fakta ikke dårlige løp. Dukker garantert opp i fremste rekke igjen, men vi kjøper ikke at den skal være så hardt betrodd. Det er nemlig ikke veldig enkel motstand… 10 El Gumpert – Er ikke enkel å regne på, og det er nesten umulig å vite hvordan den fungerer fra gang til gang. Så vel helt grei ut sist, men uten å fungere som best. Ett løp i kroppen etter pause kan ha gjort godt for en hest som dette, og på ren kapasitet holder vi den HØYT. Løpets klare outsider.