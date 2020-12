Godbiter blir servert til lunsj

Östersund byr på en fin V4-omgang i lunsjen torsdag. Vi har naturligvis gjort jobben for deg, og her skal vi i lukene! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Östersund sparker i gang torsdagen med en FLOTT V4-LUNSJ! Et par av løpene er svært åpne, og ingen skal bli overrasket om dette gir OK betalt.

Ta rygg på følgende:

V4-1 : 1 Drängens Pöjk – Har fått fire løp i kroppen etter pause/regibytte, og er VELDIG på riktig vei. Har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen, og sist ble den sittende bom fast på 29,5/2660mv. Kusken er ikke den beste, men selv ikke han kan få bedre betingelser enn dette. Prøves som en frekkis mot en overkommelig gjeng.

V4-2 : 10 Bang Boomerang – Småskummelt løp hvor det kan være smart å gardere ganske så bredt. Vår ide er BEST på kapasitet, og har dessuten fordel av distansen samt at den får gå med sko på alle fire. Formen er helt OK, og den har gjort godkjente løp på slutten. SPILLES!

V4-3 : 2 Höstbo Wille – Blir stadig bedre, og den spurtet bra på en svært krevende bane sist. Kommer ut i et ganske billig løp nå, den står spennende til på strek, og her kan det fort være duket for karrierens første seier. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 14 S.G. Charpentier – Har virkelig levert varene på slutten, og var enorm i finalen sist. Avviste da Selmer I.H. nedover oppløpet, og var rett og slett utrolig bra til seier. Kommer nå ut etter en liten pause, den trives med sko på alle fire, og favoritten har en bra sjanse å runde om alt går riktig for seg.