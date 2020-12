Godbiter til lunsj

Halmstad sparker i gang en ny uke, og gjør det med en spennende V4-omgang til lunsj. Vi har jobbet frem frekke objekter, og jakter V4-suksess direkte!

Lerum med V75-systemfullklaff på Umåker 25. desember

Undertegnede kom ikke til mål på de flate bongene denne fredagen, men ALT av systemer satt (fire andeler a Kr.1 495, fire andeler a Kr.1 000, ti andeler a Kr.400, tyve andeler a Kr.200, og 20 andeler a Kr.300). Disse systemene betalte ut fra Kr.11 913 til Kr.12 057,-. En siste info bong (fire andeler a Kr.750 ) satt også som den skulle, og den betalte ut Kr.12 864,-.

I V4-spillet til samme bane suste de fleste V4-bongene inn, og prisene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Disse betalte ut Kr.4 243 hver seg.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Halmstad står for mandagens lunsjomgang, og dette er en meget fin lunsjomgang med flere gode hester i grunnlaget. Det er ikke en veldig enkel omgang, og vi er derfor inne på at det kan gi meget bra betalt. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 11 Catch Me A Winner – Ligger veldig i skorpen, og nå kommer vel seieren? Havnet ordentlig på vingel innledningsvis sist, og ble etter hvert bakket ned i køen. Hadde langt frem, men avslutningen var bunnsolid, og den hadde vunnet det løpet med litt mer klaff. Slår til i billige omgivelser?

V4-2 : 7 Nice And Quick – Gjorde comeback etter et lengre avbrekk sist, og den var ordentlig god direkte. Løste bra fra start, og havnet utvendig leder. Første 1000m ble passert på svært raske 13,8. Fikk så tet ca 1100m fra mål, og fullførte veldig oppløftende. Var litt tjukk, så det løpet har nok kun gjort godt. MÅ BARE PRØVES MOT EN SVÆRT OVERKOMMELIG GJENG!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 7 Enge Kevin – Var nyklippet, og veldig fin sist, men hva hjelper det når den aldri fikk sjansen? Ble sittende bom fast, og møtte da klart bedre hester enn dette. Vant to løp i fjor, men ikke fått vinne i år. Vi likte dog forminntrykket sist, og med flyt kan den overraske nå. PASSES!

V4-4 : 6 Stand By Ken – Har fått to løp i kroppen etter pause, og er på riktig vei. Spurtet ganske fint nedover oppløpet sist, og var ikke tom over mål. Dukker her opp i en ganske jevn finale, og burde ha en bra sjanse om det bare klaffer litt på veien. Vår ide.