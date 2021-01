Godbiter til lunsj

Åpen omgang med bra potensial! Vi spiller bankerfritt, og jakter flotte kroner med et småfrekt lås...

Lerum med V4-systemfullklaff til Ålborg 4. januar

Undertegnede kom ikke i mål på de flate V4-bongene til Ålborg 4. januar, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som det skulle, og betalte ut Kr.6 802,-. Vi spilte nemlig med faktor på 4-valget Express Shadow, og fikk den dermed to ganger.

Sjekk ut følgende:

V4-3 : 2 Express Shadow – Interessant løp med flere aktuelle objekter. Hesten vi prøver oss med ligger veldig i skorpen, og snart må vel denne få vinne? Den gikk enormt sterkt etter startgalopp (volte) nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som helpigg i seiersløpet til 11 Formidable Vincent. Står nå i et nydelig spor, og klaffer det bare litt underveis så skal sjansene være gode. OBS!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Eskilstuna byr på en åpen og spennende lunsjomgang tirsdag. Vi har jobbet godt i arkivet, og skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 11 Star’s Fighter – Her vil det bli mye spill på 9 Juncio Boko/12 Cobbys Nana, men favorittene holder usikker form, og vi velger derfor å spekulere. Vår ide blir neppe mye spilt, men var oppløftende etter pause sist, og gjør seg ikke bort her om favorittene ikke er på topp. I det nevnte løpet sist var den med på en tøff førsterunde i 13-fart før det ble rygg leder. Ble siden sittende bom fast med krefter igjen på oppløpet. Til denne starten fester man på en BIKE, og vi liker også at den er kuskeplusset med Mats Djuse. KAN SKRELLE!

V4-2 : 14 Gloria Sisu – Har en dårlig rad, men har hatt en god del uttur, og opplagt ikke hatt marginene med seg. Nå får den opp Jorma Kontio, og det er et solid pluss. Motstanden er dessuten den riktige, og den skal passes mot en overkommelig gjeng. Slår til som en ordentlig godbit?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 12 Deliver – Dukker opp etter pause, men husk på at Svante Ericsson pleier å ha sine springere klar etter opphold. Det viste han igjen på lørdag hvor Phonix Photo kammet med seg over 300 000 direkte etter et lengre opphold. Når det gjelder Deliver så er dette en BRA HEST i grunnlaget, og den duger normalt svært godt i et vanlig lunsjløp. Sko på alle fire er ikke et problem, og den har vunnet løp på den balansen tidligere. Prøves mot storfavoritten, 2 Uakari.

V4-4 : 10 G.R.J.’s Wolverine – Gikk et enormt løp etter tidlig galopp nest sist, og ble derfor et aldri så lite skrik i V75’en sist. Gikk da et OK løp, men var ikke like god som nest sist. Vi føler uansett at denne har vinnerform i kroppen, og mot riktig motstand kan det være duket. PASSES!