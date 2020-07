Godiva krydrer herlig lunsjomgang fra Umåker

Vår banker i lunsjen fredag har normalt en topp vinnersjanse. Vi tror han sitter tidlig i tet og derfra skal vinnermuligheten være veldig god. Innsatsen sist var av beste merke.

Vi har en herlig travhelg i vente både fra Sverige og Norge der Axevalla og Sørlandet er vertskap for helgens storløp.

Fredagens V65-lunsj fra Sverige kjøres på Umåker. Her er noe av det vi har å by på:

V65-1: 7 Brida venter fortsatt på karrierens første seier. Hoppa har vært jevn og flink i prestasjonene hele veien og en seier er like rundt hjørnet. Må på alle bonger!



V65-3: 2 Dante Godiva er en kapabel type som var veldig god da han vant fra dødens i sin siste start i Boden. Vi snakker om en 4-åring som vant seks løp på ti starter som 3-åring i fjor og som allerede har tjent over èn halv million kroner. Fra et perfekt annetspor bak startbilen ligger det an til tidlig tet, og dersom han er på noenlunde samme nivå som sist så skal det være snakk om en topp vinnersjanse. Motivert favoritt og vår hovedbanker for dagen.

V65-4: 5 Laxfaks er ikke av de mest stabile, men feilfritt er han høyaktuell i et løp som dette. Den tolv år gamle vallaken leverte en sterk innsats etter galopp i sin siste start i Boden sist og er spennende med Ove A. Lindqvist i sulkyen denne gang. Vår vinner i løpet.



V65-5 kan fort bli en duell mellom 1 Selmer I.H. og den ferske V75-vinneren 7 From The Mine som var i toppform også på samme tid i fjor. Førstnevnte var knallgod som toer i sitt comeback i Finland nest sist. Sist ble det tidlig galopp og da var den dagen spolert. From The Mine vant en V75-finale fra tet på Bergsåker sist og er herdet i tøffe lag hele veien. Vi spiller to hester i V65-5.

