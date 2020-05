Goop fikser jackpotcashen på Färjestad

En fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en rikholdig meny mandag som byr internasjonal V5 og V4 på Bergen travpark med spillestopp kl 16.20 i V5. Leangen hadde travløp i går og i kveld er det på'an igjen. Her er det internasjonal V65 med spillestopp kl 18.55. Og sist, men ikke minst er det STOR JACKPOTOMGANG i V64 fra Färjestad med hele 1 524 377 SEK ekstra i sekserpotten.

Og det er nettopp Färjestad det heretter skal handle om i denne artikkelen. Spillestopp i V64 er kl 19.30 og det venter altså hele 1 524 377 SEK ekstra i sekserpotten. Snoken byr på to bankere i kveld, og de skal kuskes av toppkuskene Bjrøn Goop og Ørjan Kihlstrøm. Hovedbankeren dukker opp allerede i V64-1.

Goop misser sjelden med storfavoritter

4 Mellby Happy blir kveldens største favoritt i V64-spillet på Färjestad og det det skal også være toppsjanse for fireårshoppa. Som har innledet karrieren på beste vis og vært blant de tre i sine tre første løp. Møter brukbar motstand i kveld, men heller ikke mer. Fra et flott fjerdespor bak bilen, skal det være gode muligheter for tet. 4 Mellby Happy blir den ene av våre to V64-bankere på Färjestad i kveld.

Reden/Kihlstrøm med topp sjanse i V64-6

2 Dwayne Zet er fortsatt uten seier på fire starter i år, men har levert gode prestasjoner. Fireårshoppa har en meget passende oppgave foran seg i kveld og det skal være ypperlig seiersmulighet fra et flott startspor. Motstanden er helt på det jevne. Vi spiller Dwayne Zet som vår andre V64-banker i kveld og bruker henne også som banker i DD-spillet.



Storfavoritten kan ryke

Firma Reden/Kihlstrøm har også en blytung favoritt i V64-3 i form av 3 Fleet Admiral. Han fungerte ikke som favoritt i V75 sist og rotet seg bort på galopp. Var heller ikke perfekt i aksjonen i seiersløpet sist. Vi synes det er verd å gardere denne storfavoritten i kveld.

Åpent i V64-2

Kveldens soleklare spillenøtt kommer i V64-2. Det er et kaldblodsløp helt uten de store profilene. Fra 60 meter tillegg blir 13 Stilig Karl en knepen spillefavoritt. Det vrimler imidlertid av outsidere i løpet og på det største V64-forslaget, markerer vi for samtlige 15 deltagere.