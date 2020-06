Goop har V64-bankeren på Åby

Bankeren har perfekte betingelser! Flere bortglemte objekter! Åby byr på en herlig V64-omgang i kveld, og dette er en omgang vi virkelig liker! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Åby byr på en jevn og spennende V64-omgang i kveld, og ingen skal bli overrasket om dette betaler ut veldig bra til de med riktig rekke. Vi sparte bankeren til finalen, og går altså ALL IN på Goop og 1 Night Hall. Varslet form i debuten for Goop sist, står langt bedre til nå, og på en kjapp bane må vi bare tro på en stor sjanse.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Zecchinodoro F.K.S. – Debuterte i Sverige sist, og havnet etter hvert utvendig leder. Fullførte meget solid på en knallgod tid, og da skal man huske på at den gikk med treningsbalanse (sko på alle fire). I kveld rykker man skoene rundt, og da vil den nok heve seg ytterligere. En kjapp sprint burde dessuten passe, og fra et nydelig spor må den bare prøves. Vår klare ide i et flott løp.

V64-2 : 3 He Is In – Ble det for tøft for sist, og det løpet setter vi bare en strek over. Gangen før feilet den som trolig vinner, og er altså ikke så verst på sitt beste. Etter å ha stått i dårlige spor over en lengre periode har den endelig trukket et bra spor, og det er aldri feil når en fersk kusk sitter seg opp. Settes knepent først, men en relativt bred gardering trenger ikke å være feil her.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 2 Vinci I.M. – Ser ut til å gå litt under radaren her, men vi er inne på at den kan skrelle. Har fått to løp i kroppen etter pause, og var merkbart forbedret sist. Var med på en relativt hard åpning før det ble rygg leder. Fant ingen luker på oppløpet, og ble sittende bom fast som absolutt fulltanket. Fra tet/rygg leder her, og om den kanskje skulle være ytterligere forbedret, ja, da er den absolutt ikke ueffen. OBS!

V64-4 : 5 Tyra Palema – Innledet lovende som 3-åring, men gikk så på en smell, og hadde vært lenge borte før den dukket opp sist. Kom da ut i ny regi, og varslet form direkte. Løste veldig bra fra start, fikk rygg leder, og spurtet solid når luken kom på oppløpet. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, kusken er en av de beste i feltet, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Slår til som en godbit?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 9 Iwan Boko – Skal det visst ikke lykkes for? Spurtet ordentlig bra sist, og var hakk i hel på vinneren da. Til denne starten fester man på en BIKE (har gått med vanlig vogn fem ganger på rad), den står i et perfekt smygspor, og blir det bare litt tempo så kan dette bli dønn riktig. Er verdt et forsøk altfor lite spilt. OBS!

V64-6 : 1 Night Hall – Debuterte for Björn Goop sist, og gjorde et meget sterkt løp direkte. Kom via tredjespor vel 800m fra mål, gikk 10,3 s 800m, og vi gav den et stort pluss i kanten. Står i et langt bedre spor nå, man fester på en BIKE, og vi vil dessuten tro at den er ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause. Lar seg rett og slett ikke stoppe i kveld?