Gudmestad har V5-bankeren på Forus

Bankeren likte vi skarpt sist! Dagens beste objekt virker å gå under radaren... Et herlig V5-spill venter på Forus i kveld! Du blir vel med på moroa?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Vi skal prøve å felle et par av kveldens virkelig TUNGE FAVORITTER, og er på jakt etter en solid V5-opptur. Som hjelp på veien byr vi på vår beste banker samt vårt beste objekt. Ta rygg på følgende:



Dagens beste banker:

V5-4 : 12 G. Jerken – Gikk et meget sterkt løp etter pause sist, og det var kun en god Ulsrud Tea som greide å plukke ned G. Jerken oppunder mål. Har normalt gått mye frem med det løpet i kroppen, distansen passer bedre i kveld, og her er det heller ikke med noen Ulsrud Tea. Jogger rundt en overkommelig gjeng? MÅ BARE SPILLES HER!

Dagens beste objekt:

V5-1 : 2 Grude Elling – Gikk OK i debuten, men heller ikke noe mer enn det. Djøseland har hele tiden uttalt at Grude Elling og 1 Kavaleren er jevn på ren kapasitet, og da er det for oss en gåte at Kavaleren blir såpass mye mer spilt. Grude Elling vil smyge med i ryggen på storfavoritten i kveld, og få alt sydd opp. Vi er derfor inne på at Grude Elling er det spennende objektet, og hesten som skal med på alt!