Gulljackpot i en av årets fineste V75-omganger

Utrolig flott V75-omgang med GULLJACKPOT! Bankerne holder lekestue? Hett objekt som går under radaren! Du blir vel med oss i jakten på jackpotkronene lørdag?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Jarlsberg på Eksperten



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Jarlsberg Travbane byr på en UTROLIG FLOTT V75-OMGANG lørdag, og det altså GULLJACKPOT I V75-SPILLET! Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V75-3, og vi spekulerer ikke mot verdens beste kaldblodshest. 2 Odd Herakles har vært helt overlegen sine konkurrenter, og om den ikke er syk for dagen så kommer det en ny seier. På de flate bongene velger vi også å banke 6 Madelen L.T.C. i finalen.

Her er vår fyldige V75-tekst til lørdag:



V75-1 : 4 Mellem Tyr – Har en knallfin oppgave her, og er altså 40m billigere kontra 8 Havglimt/9 Voje Piril fra sist disse møttes. Når den møtte Havglimt fra likestart (13. juni) så stod den altså til kun 7x i totoen… Mellem Tyr har utviklet seg flott, og var helt fantastisk når den jogget 22,1 på Bjerke sist. Får Benedicte Bjørnestad til styringen her så har hun en meget fin sjanse i V75-innledningen, og vi iler til med tipsnikken. 8 Havglimt – Er altså toeren fra årets Derby, og den har tatt store steg i 2020. Tjomsland har igjen utviklet en hest helt strålende, og mange tror på denne i V75-innledningen. Vær dog litt OBS på at sesongen har vært lang, og det er ikke optimalt å stå på lange tillegg når hestene kanskje begynner å bli litt «lei». Skal naturligvis på bongen, men den blir kun et 2-valg for oss.



9 Voje Piril – Er i full form, og satt altså fast sist. Da viste klokken 20,3 s 300m… Heller ikke denne har en perfekt oppgave, men et lite felt å runde hjelper på. Vår outsider. 7 Kinge Svarten – Var fin i Bergen sist, og det ble enkelt da. Står riktig inne i dette løpet, men det er likevel ikke enkelt for Dolshum å kjøre dette løpet da Havglimt/Voje Piril vil få gratis kontakt. Vi er derfor inne på at Kinge Svarten må nøye seg med en 3-4 plass.

Vår rangering : A : 4-8 B : 9-7 C : 2-6-5-1-3

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Jarlsberg på Eksperten

V75-2 : 12 Z. Boko – Har sett helt uslagbar ut, og i Bergen sist var den fantastisk etter en tøff reise. Distansen er normalt ikke et problem, og mot en ikke veldig hard motstand så har favoritten en bra sjanse å runde samtlige. Skal stå først på ranken. 5 Golden Vici – Var knallgod på Biri sist, og suste da inn til en enkel seier på ny bestetid. Er kun middels fra start, og vi er derfor noe usikre på hvor den vil havne. På ren kapasitet holder vi denne høyt, og det er den vi frykter mest mot favoritten.



11 Mia Vince – Fortjener virkelig en seier etter flere meget gode løp på slutten. Fullførte bra bak «umulige» Z. Boko i Bergen sist, og formen er helt på topp. Distansen på lørdag burde kun være et pluss, og skulle noen av de beste være noe under pari, ja, da kan fort Mia Vince komme. 2 Oz – Har vært en snakkhest i hele karrieren, men har vel enda til gode å imponere oss. På lørdag skal den lettes i balansen, så får vi se om det kan løfte den litt skikkelig. Skal med på gardering fra drømmesporet.



9 Aksel Pedro – Er en hest som Terje Pedersen har hatt tro på, og den har gjort flere fine løp. Fullførte OK sist, og møtte da tøff motstand. Kan muligens få det sydd opp fra et ypperlig smygspor, og den må med om løpet garderes. Disse fem skiller seg litt ut.

Vår rangering : A : 12 B : 5-11-2-9-6-3-10 C : 4-1-7-8

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Jarlsberg på Eksperten

V75-3 : 2 Odd Herakles – Virker helt uslagbar, og taper naturligvis ikke dette om alt går riktig for seg. Vant veldig enkelt i Bergen sist, og kom til mål med krefter igjen etter en avslutning i 18-fart. Dirigerer dette enkelt hjem fra tet, så får de andre kjempe om andreplassen. Den er trossalt verdt 30 000… 6 Ulsrud Tea – Fullførte fint i løpet som Odd Herakles vant sist, holder toppform, og har en bra sjanse å bli nummer to. 9 Søndre Jerkeld – Fikk maks på en oppjaget sprint sist, og distansen på lørdag passer nok bedre. Er veldig spurtsterk, og vi blir ikke overrasket om den faktisk kan bli toer fra dette fine smygsporet. 4 Troll Solen – Er vel ikke i samme superform som før i år, men gjør det uansett bra. Kjemper om en trippeplass med riktig reise.

Vår rangering : A : 2 B : 6-9-4 C : 1-8-3-5-10-7

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Jarlsberg på Eksperten

V75-4 : 2 Kræsj – Var syk i Kriteriet tredje sist, men har ellers ikke gjort noen feil. Har imponert veldig, og nest sist jogget den altså 12,8/2040ma på et helt imponerende sett. Vant også sist, men fikk det da billig. Suser til tet fra et nydelig spor, og da skal det en enormt bra hest for å plukke den ned. Vinner om den leverer på sitt beste, og vi må bare tro MYE på denne favoritten. Velger man først å gardere dette løpet så er det flere lovende hester som man kan plukke med.



8 High Flyer – Imponerte når den vant Kriteriet, men vær litt OBS på at den da var maksimalt satt opp, og har dessuten vært i Frankrike etter det. Vi blir litt overrasket om Erlend Rennesvik ønsker å tømme denne i dødens i ett av de siste løpene for året, og tror heller at man velger et mer defensivt opplegg. Er dog den klart nest beste hesten i feltet. 6 Jonathan Bank A.B. – Er løpets outsider. Var uheldig i Kriteriet, men gikk uansett OK. Er lynrask fra start, det er gode rapporter på den etter pause, og med klaff er den alt annet enn borte om favoritten skulle være under pari. 4 Maquavit E. – Var elendig i Kriteriet, og den må har vært syk der. Har vært forbedret i jobb etter Kriteriet, men etter det som skjedde sist så velger nok Høitomt et svært defensivt opplegg på lørdag.

Vår rangering : A : 2 B : 8-6-4-10-7 C : 3-9-5-1

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 11 V.G. Prinsen – Et helskummelt løp venter, og her må vi ha med oss halvparten av hestene for å føle oss noenlunde trygge. V.G. Prinsen som vi setter først ser ut til å gå litt under radaren, men husk på at dette er en hest som er herdet i denne klassen, og når den først har dagen er den meget god. Var ikke helt på topp sist, men det er slik denne kan være. Fra et perfekt spor i volten vil den få en fin start, den er vass på speed, og må passes i et løp som dette. 12 Sambo Ø.K. – Er noe bedre enn raden, og det skal bli interessant å se den med Tengsareid på lørdag. Er mer enn god nok feilfri, og vi dobler opp a-gruppen.

5 Løv Teddy – Forsvant inn til en overlegen seier sist, og er muligens på vei mot en ny formtopp. Er brenngod når den er som best, den får opp Oleg, og er for oss løpets klare outsider. 4 Smedheim Staut – Er vi noe usikre på da den ikke har vært som best etter pause. På sitt beste duger den, og den skal med om man bruker noen hester. 13 Kolbu Kæsj – Har vært litt uheldig to ganger på rappen, og ergo noe bedre enn raden. Står perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, og er en av mange som kan vinne.



9 Birk Faks – Har tidligere vært DUM med volte, og det er en klar risiko for tidlig galopp. Fullførte bra sist, og formen virker å være fin. Er en naturlig gardering selv om startmetoden trekker ned. 3 Nelson Sandra – Har gjort to fine løp etter pause, og spurtet positivt etter et passivt opplegg sist (23,9 s 300m). Står riktig til på strek, og trenger ikke være helt sjanseløs om noen av favorittene skulle prestere under pari.

Vår rangering : A : 11-12 B : 5-4-13-9-3-8-7-1 C : 6-10-14-2-15

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 8 Gigant Invalley – Har blitt strøket inn ett spor, og vi er fakta litt inne på at det igjen kan bli tidlig tet. Gjorde sin plikt i Bergen etter tidlig tet sist, men vil trolig være enda bedre på Jarlsberg lørdag da man vurderer å rykke fremskoene. Når den vant på 12,0/2140m tredje sist så var den helt fantastisk etter en avslutning i 09-fart. SPILLES! 9 Hickothepooh – Fikk et upassende opplegg etter pause sist, og trakk seg da noe til slutt. Det løpet har garantert gjort godt, den står riktig til for å smyge med, og med tempo burde den være HET. PASSES!



1 Bel Avis – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, men vi vil gjerne se hvordan den fungerer på en 1000m bane i Norge før vi går hardere til på den. I fjor løp den inn 5,3 millioner, mens den i år kun har løpt inn 172 000. Har hatt sine problemer, og selv med gode rapporter i ryggen vil vi gjerne se den i noen løp. Er kjapp ut, og sporet burde passe. Outsideren. 11 Ghazi B.R. – Gikk noen ordentlig fra løp for Christoffer Eriksson i Sverige, og dette er en knallgod hest som er kommet inn på stallen til Tjomsland. Får stå som en soleklar outsider direkte.



3 Max Brady – Har vi aldri vært noen stor tilhenger av, og den har ikke imponert oss veldig i år. Er dog noe bedre enn raden, og med et optimalt smygløp trenger den ikke å være helt borte. 10 Code Bon – Ble snill i Sverige sist, og vi er noe usikre på om den er hard nok i skallen til å kjempe mot de beste elitehestene. Skal dog med om man velger å gå bredt ut.

Vår rangering : A : 8 B : 9-1-11-3-10 C : 5-4-7-12-2

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 6 Madelen L.T.C. – Dukker opp etter at sommerferien er over, og den kan vel neppe få en bedre oppgave enn dette. Rapportene på den er fine, konkurrentene har STOR respekt for både kusk/hest, og det meste ligger til rette for tidlig tet og slutt. Eneste minuset er at den av og til har vært litt i tyngste laget etter opphold, men normalt tar den seg altså av et løp som dette.



3 Ibra Boko – Har vært noe uheldig på slutten, og den er betydelig bedre enn raden. Suser til tet, og trenger ikke å være helt borte om favoritten ikke er på topp. Kim Pedersen varsler at man trolig velger ryggen på favoritten. 11 Red Shankly R.S. – Liker vi bedre og bedre, og den er for alvor på vei til å vokse seg inn i denne klassen. Vant sprettlett på en god tid på Sørlandet sist, og skulle det bli kjøring her, ja, da er Red Shankly R.S. litt spennende.



1 Allaway G.T. – Er stadig noe bedre enn raden, men hvor havner den egentlig fra dette sporet? Kan overraske om det løser seg, og skal med om man velger å gardere favoritten. 4 Gogo Hall – Gjør jevne solide innsatser, og er en av flere som ikke er borte ved favorittfall. Bak der ranker vi 2 Massive Speed som holder toppform.

Vår rangering : A : 6 B : 3-11-1-4-2 C : 10-5-9-7-8