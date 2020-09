Gulljackpot i V75 på Leangen

Dag-Sveinung Dalen kusker begge våre V75-bankere når Leangen byr på Gulljackpot i en feiende flott V75-omgang lørdag.

Leangen byr opp til V75-fest lørdag og Rikstoto byr i tillegg på Gulljackpot. Det innebærer at førstepremierpotten dobles ved spillestopp og at spillerne har flott forutsetninger i lørdagens V75-omgang. Dag-Sveiung Dalen står med formidable 53 seire hittil i år på Leangen og han blir uten tvil lørdagens nøkkelkusk. Han kusker begge mine V75-bankere og har i tillegg flere andre meget gode vinnersjanser. Begge bankerne trenes forøvrig av Trond Anderssen.

Derbyfinalisten gjør kort prosess

Min første banker lørdag kommer ut i V75-4/V4-1. 11 Olympic Tile var solid toer bak Strong Pepper i sitt forsøksheat til Derby. I selve finalen ble hesten sittende fast over mål. Har levert en rekke flotte løp i år og selv fra bakspor, må det være topp mulighet for seier. Jeg bruker 11 Olympic Tile som den ene av mine to V75-bankere og hesten blir også min banker i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 11 B: 4-10 C: 3-8-7-5-1-2-6-9

Lørdagens største favoritt innfrir?

Dag-Sveinung Dalen får også tilliten bak "Bullern's" elitehest 2 Floris Baldwin i V75-6 og Dalen har også en klar bankerkandidat i V75-7 med 1 Looking Sharp. Jeg kunne valgt begge, men endte opp med 2 Floris Baldwin. Hesten har hatt en kanonsesong og allerede sprunget inn over 642 000 kr. Var enorm i seiersløpet sist på Sørlandets travpark og er ikke tetavhengig for å vinne lørdagens løp. Møter noen gode konkurrenter, men er en klart motivert favoritt. Jeg velger å bruke 2 Floris Baldwin som min andre V75-banker lørdag.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 1-5-9-3 C: 6-7-10-4-8

All-inn på Dalen i DD

Som nevnt over, så har jeg også veldig god tro på Dag-Sveinung Dalen i V75-7/DD-2 med 1 Looking Sharp. Ble bortkjørt av Dalen sist på Bjerke som hardt betrodd, da han valgte å sette seg til innvendig i dårlige rygger. Kom fulltanket til mål og jakter sin ellevte årsseier lørdag. På Eksperten vil jeg garantert bruke 1 Looking Sharp som banker på den andelslag. Men i mine eksperttips her på Sportspill/Nettavisen garderer jeg.

Når det gjelder DD-spillet, går jeg derimot all inn på rekken 2 Floris Baldwin i DD-1 og 1 Looking Sharp i DD-2.



I V75-spillet tar jeg med ytterligere fire hester på gardering. Første motbud er 5 Abrakadabra. Wolden-traveren innfridde helenkelt som min V75-banker på Bjerke nest sist, men var helt under båten som en del spilt i V75 på Färjestad forrige lørdag. 4 Exploitmyday endte uten penger i et tøft V75-løp sist, men gjorde ikke noen dårlig figur. Noe enklere imot her og et klart garderingsobjekt.

10 Rushlight Face er i form og tåler å bli brukt underveis. Sammen med den formsterke fireårshoppa 2 R.M.G. Lady In Red blir det mine to siste hester på gardering i V75-7.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 5-4-10-2 C: 3-9-6-12-7-11-8

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2640 meter voltestart.

Kun åtte hester stiller til start i V75-1, men det likevel åpent. Og jeg tar med fem hester på de fleste forslagene.

7 Lukas Rauen blir min favoritt. Frode Isdahsl seiersmaskin er tilbake på sitt beste og tok en vanntett seier sist tross dødens store deler av veien. 2640 meter er ikke noe minus for denne tøffingen. 6 Vill Jerven er en annen seiersmaskin. Jakter sin tiende årsseier lørdag og har i likhet med Lukas Rauen vunnet 20 løp i karrieren.

9 Alma Prins er på høyde med begge de to forannevnte, men Blekkan-traveren sliter med å trave feilfritt. Lite felt lørdag er nok et pluss. 8 Sprett Odin har startet hyppig i år og vunnet V75-løp to ganger. Kan ta årets tredje V75-seier lørdag.

4 Rofstad Odin viste klar fremgang sist og er kanskje på vei mot gamle høyder. Distansen er ikke noe problem, jeg tar med Garberg-hesten på de fleste V75-forslagene.

Rangering V75-1/V5-3: A: 7 B: 6-9-8-4 C: 1-5-3

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Et noe ujevnt løp i grunndivisjonen venter i V75-2, der jeg står på fire hester på de fleste V75-forslagene.

Den minste spilte av dem, setter jeg først. 6 Mama's Real Deal har levert to strålende løp i regi Knut Arne Ødegaard og feelingen er at denne også favoriseres av Leangens lange oppløp. Femåringen kan sørge for en sjelden V75-seier for Knut Arne Ødegaard.

4 Outcome blir klar spillefavoritt. Fireårsvallaken som trenes av Jens Kristian Brenne ledet hele veien sist i V75 på Sørlandet og kan gjøre dacapo her. Er dog alt annet enn travsikker og kan være borte i første sving. 10 Classic Sun er en treåring i flott utvikling. Det er verd å merke seg at kusk Dalen er optimist. Outsideren. 5 Mia Vince er "alltid" med der fremme, men vinnerinstinktet er ikke like fremtredende. Kan kanskje ta karrierens første seier lørdag.

Helt ute på kanten og på det største V75-forslaget, betaler jeg også for lite spilte 2 Magic Of Joy. Strakk ikke til i Derbykvalifisering, men er tilbake i sitt vante grunnlag her og står fordelaktig til spormessig.

Rangering V75-2/V5-4: A: 6 B: 4-10-5-2 C: 1-3-7-8-11-9

V75-3/V5-5 - Hoppecupen. Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et uoversiktlig hoppeløp der hestene på lengst tillegg, ikke er det tøffeste sporklatrerne slik vi gjerne er vant til fra denne type løp.

2 Jatsy står svært så spennende til på strek og blir spillefavoritt. Det er nok helt riktig. Det ser ut som en perfekt oppgave for den formsterke hoppa som trenes av Nadja Jansen og kuskes av Andre H. Stensen. Fra 20 meter tillegg jakter kapable 4 Myr Tøtta. Jomar Blekkan får sjansen som kusk lørdag og går denne feilfritt, må det være veldig bra vinnersjanse.

Dag-Sveinung Dalen var meldt på fire hester i dette løpet. Blant annet 4 Myr Tøtta, men valgte litt overraskende 10 Sirikit. Det kan likevel vise seg at han valgte rett. Havnet i dødens sist og holdt koken flott til tredje. Får hun rygger nå, er hun speedig og i form. Tredjevalget. 13 Mine møter egentlig passende motstand, men skal altså hente 60 meter på 2 Jatsy. Da må det klaffe underveis. 1 Martemi er en av tre strekhester og garantert et fint løp. Spennende med formkusk Veronika Bugge opp på den Roar Walsøe-trente hoppa.

12 Finnskog Oda er ikke like glad i å springe i sporene lenger, men lykkes Henrik Kulblik med de rette ryggene underveis, er hun ikke helt ueffen. Oda blir min sjette og siste hest på V75-forslagene.

V75-3/V5-5: A: 2 B: 4-10-13-1-12 C: 5-14-11-3-6-7-8-9

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

Merk at dette løpet kun har en førstepremie på 15 000 kroner og da forringes også den sportslige kvaliteten. Det er skrellfare i dette løpet. Jeg velger likevel å stå på kun tre hester på de fleste V75-forslagene.

Ingen tvil om at 10 L.J.s Musclemadness er den beste hesten. Men Blekkan-traveren sliter med å komme seg feilfritt rundt. Galopperte med seiersgrep utvendig for lederparet i et V65-løp i Østersund i den siste starten. Solid toer bak Derby D'Estino nest sist. Kjører Blekkan i trav lørdag, må dette være en meget stor vinnersjanse.

3 Acers Fantasy blir spillefavoritt. Står 20 meter foran min favoritt. Har dog ikke levert på samme nivå som i fjorårssesongen, men viste bedring sist og motstandsmessig er det klart overkommelig. 4 Locamotion har levert en rekke fine løp i år og har et flott løp på papiret.

2 Florentin står spennende til på strek for Dag-Sveiung Dalen. Fireårsvallaken er klart bedre enn raden og kan dersom Dalen vil, få lure unna i tet. Ikke helt umulig at det kan bli seier. Hedershesten 9 Hambler's Amigo står på 40 meter tillegg, men er i form og kanskje kan årets første seier komme lørdag. De fem hestene tas med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V4-2: A: 10 B: 3-4-1-9 C: 6-111-7-8-1-5