Gullkorn i V4-lunsjen fra Sverige

Skrellbanen Bergsåker står for dagens V4-lunsj, og det er en fin omgang vi har foran oss. Vi har jobbet frem et par virkelig HETE objekter, og infoen rundt de vil du like! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene til lunsj?

Travtipset for V4-omgangen til Bergsåker får du med et abonnement på Nettavisen Pluss. KAMPANJEPRIS! Det koster kun 249 for 6 mnd.

Klikk her for å bli abonnent og for å lese dagens KOMPLETTE V4-tips! (Er du allerede abonnent logger du deg bare inn på samme lenke!)

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Dagens GRATISTIPS til V4:



V4-3 : 10 Double Night – Kommer ut fra stallen til meget dyktige Joakim Elving (24% seire i 2020), og skal bli spennende å følge etter en liten pause. Har en ganske bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og det at man også velger å rykke skoene rundt for første gang i hans regi må være spennende. Var klart bra i nederlaget når den travet 15,4/2140ma nest sist, og vi tror ikke at noen i dette feltet er spesielt bedre enn vår ide. Var fakta ute som et 5-valg når vi la ut tipset, og det tar vi i mot med takk. 1 Balder D.K. – Vant direkte i ny regi, og etter et lengre opphold sist. Burde ha gått en god del frem med det løpet i kroppen, og blir den bare ikke fast så duger den. Med på bongen blir naturligvis også 2 Kathedral Zon som årsdebuterer, og blir altså kjørt med sko på alle fire. Er best uten sko bak…

V4-4 : 3 Van Gogh Z.S. – Kjører seg tidlig til tet, og siden er vel dette løpet over? Viste STOR kapasitet i fjor, og plukket altså med seg seks seire på syv forsøk. Vi føler likevel at denne har enda mer inne, og når Robert Bergh etter hvert begynner å rykke skoene, ja, da skal man virkelig få se hvor bra den er. Rapportene går i dur fra stallen, og dette er en motivert favoritt i finalen. Nest best er 12 Tsar Brodde, og også denne kommer ut etter pause. Imponerte ved flere anledninger i fjor, og distansen nå er kun et pluss. Dette er det opplagte motbudet, og hesten som skal med om man spekulerer.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.