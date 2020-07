Gundersen gjør ingen feil med V65-bankeren

Bankeren er i en egen klasse! Frekkis med superform! Mulig skrell fra toppkusk! Våre oppdaterte V65-vurderinger er klare! Du går vel ikke glipp av dem?

Lerum sitt toppobjekt lekte seg i V64-finalen 6. juli - tok du rygg på 4-valget Xanthis Brazil?



V64-6 : 6 Xanthis Brazil – Er svært grunnkapabel, og leverte et bunnsolid comeback sist. Satt da sist, det ble ikke kjørt i front, men via en råsterk sisterunde rakk den frem til tredje. Vi hadde 12,8 s 1000m på klokken uten at den ble kjørt i kjelleren. Er normalt mye forbedret med det løpet i kroppen, og klaffer det bare litt bedre underveis så skal denne duge svært godt. Klar ide i et løp hvor det skiller litt på de beste målt opp mot de nest beste.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Vi elsker denne banen, og det er en bane vi ofte gjør det bra på. Kveldens omgang på Momarken kan se noe favorittbetont ut på forhånd, men vi skal prøve å felle flere av favorittene med mulige godbiter! Dagens beste favoritt kan vi dog ikke gå i mot, og går ALL IN på 12 Failern i V65-2. Ta rygg på følgende:

V65-1 : 7 Spang Emblan – Spurtet meget sterkt på Leangen sist, og da viste klokken 23,4 s 500m med krefter igjen. Gangen før fullførte den fint mot klart bedre hester enn hva den møter nå, og er altså i en helt fantastisk form. Et lite felt er kun et stort pluss, og leverer den som de siste gangene så er vi inne på at den kan utfordrer storfavoritten, 6 Ramstad Kristian.

V65-2 : 12 Failern – Skal være helt klink her om alt går riktig for seg. Så ekstremt bra ut i prøveløpet på Bjerke nest sist, og i debuten for Team Gundersen sist så den enda bedre ut. Åpnet i 07-fart bak bilen, og avsluttet med 08,5 s 300m… Vi er klart inne på at dette kan være noe for Derby, og dette er en traver som er MILEVIS bedre enn grunnlaget sitt. ALL IN!

V65-3 : 4 I.D. Derrier Pas – Kostet altså 500 000 på klasseløpsauksjonen, og vi tror ALDRI at «Oleg» hadde dradd denne ut, uten at han var fornøyd med den i jobbene. Eierne bak denne har dessuten mer enn nok cash å vente med å starte en hest til den er klar for å levere… Gikk et OK prøveløp på 19-tallet, og vil nok senke den tiden MYE i kveld. Settes først direkte, men vi avstår fra et bankerspill da den trossalt skal ut fra et trangt spor i volten, og det er alltid litt uggent med ferske hester.

V65-4 : 3 The Noble One – Ble kjørt ned i kjelleren sist, og det er klart at slikt kan sette sine spor. Gikk fullt godkjent mot tøff motstand gangen før. Er en ganske bra hest i grunnlaget, og på ren kapasitet er neppe noen bedre. Vår ide i et ellers ganske jevnt oppgjør.

V65-5 : 8 Myhreng Jerker – Avsluttet bra etter hinder sist (21,4 s 300m), og varslet litt form etter pause. Hadde vi fått Høitomt opp på denne, ja, da kunne vi anbefalt et bankerspill. Olav Mikkelborg (2 seire på de 24 siste) kjører dog såpass mye galopp at vi ikke tør å gå ALL IN på feltes beste hest. Motivert, men… 7 Bråtnes Faks (denne ble strøket tirsdag) – Er noe bedre enn raden, og veldig på riktig vei etter pause. Sliter med at den er litt skjev, men fungerer den opp mot sitt beste så er den alt annet enn ueffen. Bra spurt nest sist, mens den fikk sene luker sist. Motbudet! 5 Stensvik Martin – Var ikke mye slått av Myhreng Jerker fra likestart tredje sist, den er billigere ute nå, og med en kusk i superform er den selvskreven.

V65-6 : 6 Allaway G.T. – Må trolig vinne dette løpet fra dødens på 2 Blueridge Sun, og det trenger ikke å bli veldig enkelt. Det vil dessuten åpne opp løpet, og vi prøver derfor å spekulere litt. 4 Flirtin Beach kan være sjokket for dem som spekulerer. Vi føler nemlig at denne ligger litt i skorpen, og den gikk fullt godkjent til tredje etter en lengre pause nest sist. Sist feilet den direkte, men viste 10,0/1000m etter galoppen, og virker i det hele tatt å være på vei mot formen. Høitomt er giftig som skrellkusk, og vi velger altså å varsle for denne luringen.