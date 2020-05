Gundersen har V65-bankeren på Bjerke

Magnus Teien Gundersen og fireårshoppa Isabel B.R. blir vår V65-banker på Bjerke onsdag ettermiddag.

Vi er vel i gang med en en ny herlig trav- og galoppuke med Super Saturday som ukens soleklare høydepunkt. Internasjonal V75 med jackpot i Gävle med 29 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld med norsk V75 fra Bergen travpark. Kommende søndag er det også jackpot i V75 fra Lindesberg med 4 116 231 SEK ekstra i premiepotten. Før den tid skal vi blant annet gjennom gjennom en innholdsrik onsdag. Den innledes med galopp og lunsj på Bro Park der det både er V4 og V5 på menyen. Onsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65-omgang på Bjerke og onsdag kveld er det igjen klart for V65 Xpress fra Sverige.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke og onsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4 som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Storfavoritten 8 High Into The Sky er strøket i V65-6, jeg velger min banker i V65-5.

Solid sist - vinner nå?

Det handler om fireårshoppa 11 Isabel B.R. og Magnus Teien Gundersen. Gundersen-hoppa måtte tåle en tøff innledning i V75-2 på Biri i sin siste start, men kom seg til tet etter 600-700 meter. Måtte åpne i 11-fart første 500 og dermed ble det litt stive bein til slutt. Holdt uansett flott til andre og har helt sikkert hatt godt av de løpet. I dag er det bakspor, og det trenger ikke være noen ulempe. Mot overkommelig motstand, skal det være bra vinnersjanse. Jeg tror på seier og bankerspiller 11 Isabel B.R. i V65 og DD-spillet.



Strålende debut - blir storfavoritt nå

En god del treåringer er med i V65-2 som er et varmblodsløp i grunnlag under 7 000 kr. Treårshoppa 7 Only Be Kind To Me var veldig lite betrodd i samløp med dunderfavoritten Elegant Ima på Jarlsberg 29. april. Hang imidlertid fantastisk godt på denne i rygg underveis og ble toer på knallsterke 15.4/2140 meter. Kjørte på innerfila hele veien da, i dag er det sjuendespor i volta. Blir veldig tungt betrodd på bakgrunn av debutløpet, men hoppa er fersk og jeg dobler opp med nestfavoritten 1 Donato Frecel som det er gode rapporter på foran debuten. Jeg velger dobbeltbanker i V65-2, vel vitende om at flere andre 3-åringer med brukbare rapporter debuterer i løpet.

Kanongod i Killingmo-debuten

V65-1 er et hoppeløp for kaldblodshester over tre distanser, der jeg tror vinneren finnes på 40 meter tillegg. Høykapable 10 Tin Indi galopperte dobbelt i førsterunden i debuten for Erik Killingmo på Momarken 12. mai. Likevel var hoppa først i mål. Det var en sterk prestasjon. Støter på gode 12 Stjerna Mi og fartsfylte 11 G.G. Anna i dag, men feilfritt tror Tin Indi er en vinner igjen og hun settes ganske klart først på ranken.

Nå biter det for Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen stod med kun en seier på de fire første månedene i år, men på sine 14 siste kjørte løp i mai, har 25-åringen vunnet seks løp. Det ble to seire på Forus tirsdag og en flott seire med stortalentet Balder Odin på Bjerke forrige onsdag. I V65-3/V4-1 i dag setter han seg opp bak den kapable fireårshoppa 11 Dronning Af Sola. Etter at hun hadde skuffet litt i årets to første starter, tok hun en meget sterk seier på Forus sist. Det er jevnt blant flere i V65-3/V4-1, mitt objekt heter uansett Dronning Af Sola.

Se opp for Andersen

4 Aner Ikke kommer til å pådra seg et klart favorittstempel i V65-4/V4-2 og Tengsareid-hoppa er en motivert favoritt. Men det er bra motstand og 1 Åse Marit må være litt spennende i dette løpet. Debuterte i regi Anders Andersen på Jarlsberg for tre uker siden og ble sittende bom fast over mål som fjerde, med krefter spart. Fra førstespor bak bilen i dag. blir det normalt et optimalt løpsopplegg. Jeg tar med 1 Åse Marit på samtlige V65 og V4-forslag.

Malmin er på tetjakt

I og med at storfavoritten 8 High Into The Sky er strøket fra V65-6/V4-4, blir dette plutselig et vidåpent løp. Det er kvikke hester i første rekke og kan hende er sjettespor vel langt ute for 6 Magic Tile. Men Malmin-hesten er bra fra start og det er ikke umulig at Malmin sitter i tet ut av den første svingen. Uansett gir jeg hesten et knepent tips i et løp der jeg betaler for åtte hester på det største V65-forslaget.