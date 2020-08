GV fikser lunsjkronene

Vår banker i lunsjen på Bjerke mandag er på jakt etter sin femte strake seier og stolpe i programraden.

Her er noe av det vi har å by på i lunsjen på Bjerke mandag. Husk at V5-1 starter allerede klokka 11:40.

V5-1: 7 Chocolate Box er trolig feltets beste hest, men vi velger å gardere nå som det nærmer seg Kriterie-kvalifisering for den spennende 3-åringen som trenes av Anders L. Wolden på Bjerke. Fra spor sju så signaliseres det et passivt opplegg, så vi dekker opp Maharajah-sønnen som var veldig god til seier i sin siste start på Biri.

V5-2: 11 Rock Bottom er en 3-åring i utvikling som vi mener skal være langt bedre enn raden. Sist på Biri feilet han fra seg en plass langt framme. Feilfritt bør han hevde seg i toppen i dette selskapet. Opplagt kryss.

V5-3: 9 Montego Bay trodde vi hardt på sist - og da innfridde også 4-åringen her på Bjerke. Nest sist galopperte han vekk en plass helt i toppen i løpet Thai Eros vant i sin JGP-kvalifisering. For de som vil ha en støttebanker eller går for samlebonger, så kan dette være et alenekryss mandag. Vi tror hardt igjen!



V5-4: 9 Vincent vil vi varsle litt ekstra for i dag. Kolnes-traveren fullførte flott etter store deler av løpet utvendig for lederen sist. Med litt klaff på veien, kjemper han om seieren. Må med på alle bonger!

V5-5: Dagens hovedbanker kommer til slutt. 9 Ramstad Kristian kommer fra en enkel og imponerende V75-seier på samme bane for tolv dager siden og har nå fire strake seire. Starter riktignok fra bakspor, men motstanden er overkommelig og formen helt på topp! Vi tror han runder til ny seier og fikser stolpe i programmet! En topp vinnersjanse.