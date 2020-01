GV fikser V65-suksess på Biri

Bankeren lar seg ikke stoppe? Helfrekt objekt lyste opp i målgangen sist - Skreller til i billige omgivelser? Biri byr på en flott V65-omgang i kveld, og her skal vi i lukene! Du blir vel med på moroa?

Undertegnede kom ikke i mål med de flate V75-bongene, men de tre systeme som ble levert gikk alle inn. Det største systemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.25 316, mens systemene som var noe billigere (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 730,-. Nøkkelen for å komme i mål med disse systemene var Malkin (3-valg) som var en singel utgang, og solid info ble gitt.

Lerum med flott V5-treff på Momarken 26. januar - Kr.900 ble til Kr.5 868!

Det ble ikke helt lettløst på Momarken denne søndagen, men undertegnede traff bra i V5-spillet på flere av bongene. Bongen på Kr.900 betalte ut fine Kr.5 868, og hovedgrunnen til den fine utbetalingen var Hadeland Uri som overrasket. Vi serverte følgende info på godbiten:

Hadland Uri (V5-1 - 7,7%) -Det store draget i løpet er 5 Hadland Uri (3-valg) som har møtt bedre hester enn dette. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og var svært solid etter et upassende opplegg sist. Sprintet 25 i fjor, og den kan flytte på beina. PASSES!

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Biri står for kveldens V65-omgang, og vi har som vanlig jobbet godt med løpene. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V65-5, og 8 Valle Mattis runder en slik gjeng om den leverer på sitt beste. Vil dra stor fordel av et bittelite felt, og vi spekulerer ikke. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 5 Veggie Hanover – Et veldig dårlig løp innleder, og dette er nesten som en jakt å regne. Vår ide vinner ikke «i hel seg», men vi likte den sist på Bjerke, og den er bedre enn raden. I det nevnte løpet på Bjerke sist ble den sittende bom fast, og så helt ubrukt ut over mål. Kan fort være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den er kuskeplusset med HC Holm, og fra tet/rygg leder er den god nok i et billig løp som dette. MÅ PASSES!

V65-2 : 11 Langlands Balder – Kan være en «SIKKER VINNER» her om den bare skikker seg. Fullførte bra sist, og var positiv i hendene på Eirik Høitomt. Er dog alt annet enn flekkfri i aksjonen sin, og vi regner med at «MESTER» Høitomt har kommet med klare innspill i det som kan endres balansemessig før denne oppgaven. Ingen skal bli overrasket om den fungerer betydelig bedre i kveld, og da har den kapasitet til å leke med en gjeng som dette. SPILLES!

V65-4 : 6 Hof Blesen – Er «UMULIG» å få inn, og den har altså ikke vunnet på 93 starter. Er som vanlig MILEVIS bedre enn raden, og satt bom fast over mål sist. Har form til å vinne et løp som dette, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. Plasseres foran favorittene 8 Tana Faxen og 9 Kolbu Kæsj.

V65-3 : 4 Outcome – Dundret til tet i Sverige sist, og åpnet faktisk første 500m etter 11,9! Lekte siden hjem løpet på en bra tid. Gangen før i Norge var den ikke helt tom over mål etter et passivt opplegg. Skulle Tengsareid finne teten igjen, ja, da er dette hesten å slå. 7 Sunset Valley – Utvikler seg for tiden veldig fint, og den ble sittende bom fast med krefter igjen på tanken sist. Får den ryggløpet så er den ikke ueffen, og skal med på gardering.

V65-5 : 8 Valle Mattis – Har vært matchet mot de beste, og er for full fart på vei inn i eliten. Kommer her ut mot en relativt formløs gjeng, og selv om 40m tillegg ikke er noe pluss så er vår klare feeling at den blåser rundt disse tilslutt. Drar stor fordel av et bittelite felt, og da betyr også tilleggene mindre. Dette er fredagens beste V65-banker på Biri, og den står alene på alt.

V65-6 : 8 Ilenna Bonanza – Er helt ekstrem på startsiden, og vi blir alt annet enn overrasket om denne spinner til tet selv fra et spor lengst ut bak bilens vinger. Vant enkelt fra tet sist, og var meget god etter pause. Kan fort suse til tet med en skrå vinge, og den er motivert. 4 Glazier’s Support – Har gått PIGG i mål to ganger på rappen, og draskylappene er ikke blitt nappet ned. Er i superform, og fra et perfekt spor er den helaktuell i et løp som dette. Motbudet.