Hamre kusker årets første V75-banker på Bjerke

Frode Hamre sender ut fireårshoppa Devious i årsdebut på Bjerke i kveld. Hoppa blir vår første V75-banker i 2021.

Tirsdag kveld er det klart for årets første V75-omgang på Bjerke. Løpene bærer litt preg av at det er vinterstid og preges av litt tynne felt. Sportslig er det dog svært bra klasse på de fleste av løpene. Jeg nøyer meg med en banker i kveldens omgang og det er ei meget talentfull fireårshoppe som årsdebuterer.

Straffespark for V75-bankeren

Det handler om fireårshoppa 4 Devious og Frode Hamre i V75-2. Den nyss blivne fireårshoppa vant fire av seks løp i treårssesongen, men misset i de to mest pengestinne løpene og har derfor "kun" 121 444 kr i grunnlag. Var blant outsiderne til å vinne Hoppekriteriet i sin siste start tidlig i september, men leverte under pari den dagen og endte i de slagnes rekker. Imponerte i alle seiersløpene og Frode Hamre er stor optimist foran kveldens løp. Normalt er det tet og slutt og jeg har ingen betenkeligheter med å lansere 4 Devious som min V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-2: A: 4 B: 7 C: 3-8-5-1-2

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kun sju hester stiller til start i V75-1, der tre hester skiller seg klart ut. 6 Mjølner Loke blir min klare favoritt. Mjølnerød-hesten klarte ikke helt å følge opp sin gode treårssesong som fireåring i fjor, men avsluttet året med to meget sterke løp. Solid tetvinner på Momarken nest sist og knallgod toer bak Prins C.K. i et V75-løp på Momarken i romjula. Har en flott oppgave foran seg i V75-1 i kveld.

5 Aner Ikke blir trolig spillefavoritt og avsluttet fjoråret med tre strake seire, men det var billig motstand i alle de seiersløpene. Er den sannsynlige tethesten i løpet og kommer til å lede lenge, og Åsbjørn Tengsareid vant klart flest løp på Bjerke i 2020. Så er det 7 Malala. Et lite felt favoriserer normalt denne kapable hoppa og kommer hun seg feilfritt rundt, er hun med i seierskampen. De tre hestene føles som et sikkert lås i V75-1.

Rangering V75-1: A: 6 B: 4-7 C: 1-2-3-4

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Det er flere store favoritter på farten på Bjerke i kveld og 2 Stein Frøy i V75-3 er blant dem. Bork Odin-sønnen står med tre strake seire, de to siste i regi Frode Hamre. Kanongod vinner nest sist og selv med to galopper kom hesten alene til mål som storfavoritt i V65-6 på Jarlsberg 1. nyttårsdag. Han tåler nok en galopp i kveld også for å vinne, og kanskje er det nytteløst å gardere. Men jeg gjør et forsøk.

Først og fremst med flinke og stabile 4 Solan Troll. Hesten til Ine Elisabeth Dahl var flink fjerde i seiersløpet til Stormjerven like før jul og hevet seg flere hakk de siste månedene. Er dog ikke i nærheten av kapasiteten til Stein Frøy, men roter storfavoritten det til, er det Solan Troll som står nærmest til å vinne. Flinke 8 Birk Rapp tas med på de to største V75-forslagene. Er blant de bedre i dette feltet og en seierskandidat ved favorittfall.

På det aller største V75-forslaget tar jeg også med kapable 3 H.G. Odne. Var klart slått av Stein Frøy i sin siste start, men stod på flott til tredjeplass i det løpet og feilfritt er vallaken til Johnny Nilsen aktuell ved favorittfall.

Rangering V75-3: A: 2 B: 4-8-3 C: 1-6-5-7

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kaldblodshester i lavt grunnlag og på forhånd det mest strekkrevende løpet i kveldens V75-omgang. Jeg tar med åtte hester på de største forslagene.

Favoritten heter 7 Kompis og får Eirik Høitomt denne feilfritt avgårde og til tet, er det "fare" for at løpet er kjørt. Vallaken har flott kapasitet og er en meget motivert favoritt i dette løpet. 9 Føynland Oda har vært litt variabel i stridsmoralen i sine seks løp i karrieren, men viste klar fremgang på det området i seiersløpet sist på Bjerke. Selv fra 20 meter tillegg synes jeg hun står nærmest favoritten. 5 Birk Lila har fått fikk dårlig betalt i fjor, men har vist veldig fart mellom galoppene. Lykkes Lars Anvar Kolle å få denne feilfritt rundt, kan det bli seier.

8 Åsaguten blir mye spilt, men jeg synes han må opp ett hakk fra seiersløpet sist på Leangen. 12 Arne Martin var godtgående da han galopperte runden fra mål på Momarken sist. Garderingsobjekt. 11 Solan Gutt vant kun ett løp i fjorårets debutsesong som fireåring, men har bra kapasitet og hører også med på gardering. 4 Smygens Maja duger godt feilfritt og helt ute på kanten tar jeg også med 1 Sogns Basse på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-1: A: 7 B: 9-5-8-12-11-4-1 C: 2-6-3-10

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. Stallansatte. 2100 meter autostart.

Kun sju hester i årets første løp for stallansatte der de to mestvinnende kuskene blant stallpersonell i fjor, Magnus Teien Gundersen og Bjørn Steine, sitter bak de to største favorittene.

2 Z. Boko var sjanseløs mot 7 Outcome i V75-løpet på Bjerke like før jul. Men da satt Outcome i tet. Slik sportrekningen er i kveld, setter jeg 2 Z. Boko og Magnus Teien Gundersen først på min rangering. Men 7 Outcome er ikke ueffen i tetkampene selv fra sjuendespor og lykkes dyktige Bjørn Steine med å overfly Z. Boko, er trolig løpet kjørt. Outcome var rett og slett uforskammet god vinner fra tet i V75 sist.

De to hestene skiller seg ut på kryssene, men jeg vil ha med Frode Hamre-trente 6 Hat Trick også, ihvertfall på de to største V75-forslagene. Denne har ikke gjort mye feil i Hamre-regi. Jeg velger også å betale for 3 N.Y. Maaemo på det største V75-forslaget. Vallaken til Jens Kristian Brenne spurtet strålende til andre bak meget gode Canali sist og med gjentagelse av den prestasjonen, er det ikke helt usannsynlig med seier i kveld.

Rangering V75-5/V5-2: A: 2 B: 7-6-3 C: 4-5

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et fint kaldblodsløp venter i V75-6, selv om det er kun åtte hester til start. Jeg tar med fem hester på de fleste forslagene.

5 Rolf Martin står til for å få tet og det er en posisjon hesten trives ekstra godt i. Van fra tilsvarende posisjon femte sist og vant også nest sist, men da startet hesten på tillegg. Er litt variabel i prestasjonsnivået, men skal ha bra sjanse til å lede dette løpet fra start til mål. 2 Tangen Frikk blir spillefavoritt og får igjen Eirik Høitomt opp som kusk. Høitomt vant sist han kjørte hesten, tredje sist på Bjerke. Solid tredje i V75-finalen på Bjerke i sin siste start og den Geir Mikkelsen-trente vallaken kommer til Bjerke med dokumentert form.

7 T.B.'S Trøllgutt leverte strålende stort sett gjennom hele fjoråret, men manglet kanskje det siste lille i sine siste løp i fjor. Mer passende oppgave i kveld og løpets klare outsider. Kapasitetshesten 3 Smedpål har ikke startet siden i fjor sommer og ble strøket fra en tiltenkt start på Bjerke for en måned siden grunnet høy feber. Trener og eier Torbjørn Smedsrud melder som gode treningsjobb og på sitt beste, er Smedpål mer enn god nok til å vinne et slikt løp. 6 Spang Express speedet forbi storfavoritten Trø Loke i seiersløpet sist på Sørlandet. Jeg tar også med denne på de fleste V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 2-7-3-6 C: 4-8-1

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et herlig varmblodsløp avrunder kveldens V75-omgang på Bjerke, der to hester skiller seg klart ut.

3 Red Bar var en av fjorårets store slagere og etter den overbevisende V75-seieren på Momarken i romjula, endte Wolden-traveren opp med ni seire og hele 428 500 kr innkjørt. Fra tredjespor er det teten som gjelder også i kveld og Revenue-sønnen er en motivert favoritt. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 3 Red Bar.



Motbudet heter 2 Marvellous Toooma. Også denne hadde en kanonsesong i fjor og rundet halvmillionen innkjørt. Klarte ikke å ta ned Code Bon i et skikkelig bløffløp i sin siste start, men kneblet Red Bar enkelt i en V75-finale på Bjerke i sin nest siste start. Nå var kanskje ikke Red Bar helt på topp den dagen, men ingen tvil om at Hamre-traveren kan utfordre om seieren også i kveld.

Jeg låser V75-7 på disse to hestene og de blir også min dobbeltbanker i V5-spillet.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 2 C: 10-9-7-5-8-1-4-6

