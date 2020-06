Hamre-show i V5-lunsjen på Jarlsberg

Hamre-stallen har vinnerkandidater i samtlige løp i mandagens V5-lunsj på Jarlsberg.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. Det er tilbake til gamle starttider for de norske V65-omgangene denne uken. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT førstkommende lørdag og ikke minst søndagens storejackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Også denne mandagen innledes med tidlig V5-lunsj her hjemme. Bjerke hviler ut etter OGP- helgen og Jarlsberg er vertskap med V5-stopp allerede kl 11.40. I Sverige er det V4-lunsj på Mantorp. Mandag kveld venter internasjonal V65-omgang på Klosterskogen, mens Ørebro er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På mine V75-forslag på Nettavisen bankerspilte jeg både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så jeg måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet jeg bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte jeg Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Jarlsberg. Her er det spillestopp allerede kl 11.40 og bankeren den kommer nær sagt som vanlig fra Frode Hamres kvalitetsfylte stall.

Vinner direkte i norgesebuten

Frode Hamres stallhester tok godt for seg på Bjerke søndag og Ble Du Gers vant som kjent Oslo Grand Prix, mens Gogo Hall vant V75-6. I mandagens lunsj på Jarlsberg har Hamre-stallen vinnersjanse i samtlige V55-løp. Aller størst sjanse tror jeg norgesdebuterende 11 Canali har i V5-2. Hamre er lyrisk i beskrivelsen av denne treårigen fra USA og tror hesten presterer en 14-tid direkte. Selv fra bakspor, skal det være topp vinnersjanse mot svært overkommelig motstand. 11 Canali V5-2 blir min V5-lunsjbanker på Jarlsberg i dag.

"Gamlingen" duger

I V5-1 blir 9 I.D. Ownersdestiny og Glenn Kramer Stenberg tunge favoritter. Innfridde som min V65-banker på Biri sist, og gjorde et bra løp da, men heller ikke mer. I det samme løpet satt 1 Astrifer fast bak lederen med mye spart. Den ni år gamle vallaken var helstri i tet i comebacket på Jarlsberg 16. mai, men så altså mye mer regulerbar ut sist. Flotte forutsetninger i dag med førstespor bak bilen, og blir min frekke favoritt i et løp der jeg værer favorittfall og tar med åtte hester på de fleste V5-forslagene.

Formhesten kan vinnee igjen

Favorittduoen 8 Magic Talisman og 11 Thai Paradise har begge krevende startspor i V5-3 og jeg var aldri i tvil om å sette 2 Moen Thor først på min rangering i V5-3. Fireåringen har hevet seg voldsomt de siste månedene og vuner fire av sine fem siste løp. Det har riktignok vært i enkle omgivelser, men det er bra tæl i denne hesten. Min favoritt i lunsjomgangens beste løp både sportslig og spillemessig.

Favoritt i fare

Frode Hamre og 8 Four on the Floor blir klar favoritt i V5-4/DD-1, men åttendespor er ikke det enkleste å vinne fra på raske sommerbaner. Fireåringen holder bra form, men støter på ganske ok hester i løpet og kommer ikke til dekket bord. Jeg tyr til bred gardering i V5-4.

To hester gjør opp i V5-finalen

Kapasitetshestene 6 Kinge Svarten og 10 Alm Randers skiller seg klart ut i V5-5/DD-2 og på de fleste V5-forslagene står jeg på disse to. Vemund Madsen Drolsum skal kuske 6 Kinge Svarten i dag, og det er nok et minus. Derfor setter jeg heller 10 Alm Randers først. Olav Mikkelborgs seiersmaskin var tilbake som en vinne sist på Bjerke og så lekker ut ved målgang. I DD-spillet prøver jeg 10 Alm Randers som min DD-banker.



