Hans Christian Holm har lunsjbankeren på Bjerke

Bjerke innleder uken med tidlig V5-lunsj. Vi lanserer banker allerede i V5-1.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss og det er store jackpotter i vente i helgens V75. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men allerede mandag er det V64-jackpot i Rättvik og her ligger det 1 264 170 SEK ekstra i sekserpotten. Mandagen innledes med V5-lunsj på Bjerke, før Kalmar byr på V4-lunsj i Sverige. I tillegg til mandagskveldens V64-jackpot fra Rättvik, byr også Leangen på en flott V65-omgang.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Nå retter vi blikket mot mandagens V5-lunsj på Bjerke. Her er det spillestopp allerede kl 11.40 og jeg lanserer min banker allerede i V5-1.

Leder hele veien for HC?

Det handler om 1 Unblemished Record som har en meget fin oppgave foran seg. Fjerde sist fulgte han veldig godt med storfavoritten Selma's Revenge til andreplass og nest sist ledet hestene i det aller lengste, men ble tatt ned av gode Easy Winner oppunder mål. Møter svært så overkommelig motstand i V5-1 og normalt skal hesten forsvare sitt innerspor. Litt galopprisiko er det nok, men ikke veldig stor. Jeg tror HC Holm leder rundt om med 1 Ublemished Record i V5-1 og bruker denne som min V5-banker.

Mer suksess for Kristine

Kristine Kvasnes har lagt en flott Jarlsberg-helg bak seg med monteseire både fredag og lørdag. I V5-2 tar hun ut stallhesten 7 Mangas Coloradas i det som er meget jevnt felt. Treåringen gjorde et flott løp til tredje sist og viser fin utvikling. Jeg gir hesten et meget knepent vinnertips i V5-2 der jeg garderer bredt.

Storfavoritten garderes

Normalt er sprint og femtespor bak bilen helt perfekte forutsetninger for 5 Cool Canadian som også blir veldig stor favoritt i V5-3. Men vallaken har agert veldig ujevnt den siste tiden og jeg synes han blir i overkant stor favoritt. 4 Fox Dragon er et klart motbud. Denne er på vei mot formen igjen og duger normalt alle dager i uken mot denne gjengen.

Får tipset tross førstespor

15 bak bilen i V5-4/DD-1 og et veldig fint spilleløp. 1 Malala er garantert beste hesten og selv om hesten helt sikkert blir overflydd fra sitt førstespor, synes jeg han fortjenere førstetipset. Det er flere av de mest betrodde som ikke er blant de tøffeste i sluttfasen, det gjelder ikke for Malala som går hele veien inn i mål.

V75-klasse på V5-finalen

Kun sju hester stiller opp bak startbilen i V5-5/DD-2, fire av dem holder solid V75-standard. Den yngste av dem blir min favoritt. 3 High Flyer har imponert med to seire og en andreplass i sine tre første løp, alle er gjort i Sverige. Bra motstand venter mandag, men jeg gir 3 High Flyer tillit som min DD-banker.

