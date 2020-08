Harry fikser V65-opptur i Bergen

Bankeren har drømmebetingelser! Storfavoritter i trøbbel? Hete objekter som må med på alt! Du blir vel med på V65-moroa fra Bergen i kveld?

Bergen Travpark byr på en ordentlig BRA V65-OMGANG denne kvelden, og dette er en omgang vi ser frem i mot. Den sikreste bankeren kommer ut i V65-5, og vi spekulerer ikke mot 6 Deep Sea Dream. Følger bilen fra start, fyker normalt til tet, og siden skal løpet være over. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Jon Snow – Blir HARDT betrodd i innledningsløpet, og den har også vært ordentlig god. Risikerer dog svar på startsiden her, og vi avstår derfor fra et bankerspill da vi ikke tror den vinner fra dødens. 2 Fortunata – Fjerde sist stod denne til 2,1 i odds mot KANONEN Oracle Tile, og holdt da OK fra tet. Møter ikke noen i nærheten av Oracle Tile sitt kaliber her, den er nybehandlet, og trener ganske fint. Må ikke glemmes om favoritten garderes. OBS!

V65-2 : 6 Rainman O. – Er det OK rapporter på før denne debuten, men vi er uansett usikre på hvor bra den er når man reiser til Bergen for å debutere. Kan være en vinner direkte, og den plasseres knepent først. Ser dog ut til å bli veldig hardt betrodd, og det er vi ikke veldig glad i på 100% ferske hester. 10 Esau – Holdt OK fra tet i Danmark sist, og har møtt bedre hester enn dette. Debuterer for Ove Wassberg i kveld, og med fine rapporter i ryggen plukkes den med på alt hos oss.

V65-3 : 1 Chris K. – Hadde blitt toer uten galoppen oppunder mål sist, og landet på ca 14,5/2140ma. Sporet i kveld er sjansebetont, men blir den bare ikke fast så duger den i massevis i et løp som dette. Vi liker dessuten å spille på hester som står bra til i amatørløp. Bak denne er det jevnt, og en relativt bred gardering trenger ikke å være feil.

V65-4 : 4 Rigel Øyvind – Var veldig positiv første gang ut i ny regi nest sist, mens den gikk mer på det jevne sist. I kveld sitter Svein Ove Wassberg seg opp, og er den som nest sist, ja, da kan den utmerket godt overraske på sin favorittdistanse. Plasseres helfrekt foran 3 Sylv Odin.

V65-5 : 6 Deep Sea Dream – Ble sjenert i monteløpet i Sverige sist, men gikk uansett fullt godkjent i kulissene etter det uhellet. Kommer her ut i et bittelite felt, den er brennkvikk fra start, og vår feeling er tidlig tet og slutt. Ingen i dette feltet har mot i å trykke opp noen fart, og Harry Søfteland har kun en oppgave her : KJØRT HARDT MOT TET, og siden kan du kose deg! Vi går ALL IN!

V65-6 : 8 Vittoria B. – Stod faktisk til 50x flesket på Biri sist, og det er helt galskap med tanke på hvor bra denne egentlig er. Gikk en sterk sisterunde i det nevnte løpet, og varslet litt ordentlig form igjen. Er ikke helt stabil, men på ren grunnkapasitet så duger den i et løp som dette. Her volter dem 3 + 2, og fra første omvendt bør den få en OK start. MÅ MED PÅ ALT!