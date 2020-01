Hegdal fikser V65-suksess på Forus

Herlig V65-omgang på Forus! Interessant banker! Supersjokk med storform! Frekkis utfordrer storfavoritten? Du blir vel med på moroa i kveld?

Lerum med V75-systemfullklaff fra Sverige 26. januar!

Undertegnede kom ikke i mål med de flate V75-bongene, men de tre systeme som ble levert gikk alle inn. Det største systemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.25 316, mens systemene som var noe billigere (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 730,-. Nøkkelen for å komme i mål med disse systemene var Malkin (3-valg) som var en singel utgang, og følgende info ble gitt:

Malkin (V75-1 - 16,8%) – Er det «gode» spillet i innledningsløpet. Så helsemessig fin ut etter et lengre avbrekk på Solvalla onsdag, og gikk da fullt godkjent i kulissene. Er garantert en god del forbedret til denne starten, kusken har et meget godt tak på sin egen springer, og fra drømmesporet må sjansene være knallgode. Dette er en banker for de virkelig frekke!

Lerum med flott V5-treff på Momarken 26. januar - Kr.900 ble til Kr.5 868!

Det ble ikke helt lettløst på Momarken denne søndagen, men undertegnede traff bra i V5-spillet på flere av bongene. Bongen på Kr.900 betalte ut fine Kr.5 868, og hovedgrunnen til den fine utbetalingen var Hadeland Uri som overrasket. Vi serverte følgende info på godbiten:

Hadland Uri (V5-1 - 7,7%) -Det store draget i løpet er 5 Hadland Uri (3-valg) som har møtt bedre hester enn dette. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og var svært solid etter et upassende opplegg sist. Sprintet 25 i fjor, og den kan flytte på beina. PASSES!

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

Leirvåg bankerspilte både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 på forslagene på Nettavisen, og Alm Randers galopperte i seierskampen.

På Eksperten laget Leirvåg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte Leirvåg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte Leirvåg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Forus byr på en meget fin V65-omgang i kveld, og det er altså en INTERNASJONAL omgang hvor også våre venner fra Sverige er med å spiller. Det betyr litt ekstra stor omsetning i alle løp. Når det gjelder dagens beste banker så sparte vi den til finalen, og her tror vi MYE på tet og slutt for 1 Pøylefanten som var bunnsolid i nederlaget sist. Er nå 20m billigere ute, distansen vil passe perfekt, og går den opp mot sitt beste så blir vi overrasket om den lar seg fange. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 7 Kleppe Slauren – Var under pari sist, men har fått seg en pause etter det løpet. Var god til seier nest sist, mens den feilet fra seg seieren i billige omgivelser tredjesist. Er den helt overlegent beste hesten i feltet, men er ikke like hard i skallen som tidligere, og vi tør derfor ikke å gå ALL IN på den. 4 Art Miklagard – Virker å være på vei mot superformen, og den gikk et voldsomt løp etter en grov galopp sist. Er et helaktuelt motbud mot den store favoritten.

V65-2 : 4 Daddy’s Cool – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide gikk helt OK uten at det klaffet helt etter pause sist. Hadde garantert godt av det løpet, og kan ventes ytterligere forbedret. Her er det SVÆRT billig i mot, og vi blir fakta overrasket om denne ikke dukker opp på foto. Settes frekt foran 11 Muscles Else/1 Trusty Wizard.

V65-3 : 3 Mr. Malando – Gikk helt OK i debuten for Wiig sist, men hadde garantert godt av det løpet i kroppen, og kan ventes forbedret til kveldens oppgave. Er tøft ute grunnlagsmessig, men motstanden skremmer uansett ikke. Distansen er dessuten kun et pluss, og fra et perfekt spor er i hvertfall vi på vakt. Plasseres foran 6 Hades Håleryd som spurtet fint etter pause sist, og som møter en særdeles overkommelig gjeng.

V65-4 : 10 Victorius – Avgjorde sikkert sist, og har i det hele tatt en del inne i forhold til sitt magre grunnlag. Geir Gudmestad har fin sving på stallen for tiden, og blir det bare litt kjøring her, ja, da blir i hvertfall ikke vi overrasket om det kommer en ny seier. OBS! Plasseres foran 3 Holy Talisman/6 Prado.

V65-5 : 8 Sajama – Interessant løp, og her er det jevnt. Hesten vi prøver oss med var fakta ute som et 9-valg når vi la ut tipset, og det er ikke sikkert den blir så mye spilt. Vær dog OBS på at denne er i knallform, og betydelig bedre enn raden. Den fikk aldri helt sjansen nest sist, og ble da sittende fast med krefter igjen. Nå sist spurtet den enormt bra, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Har form til å skrelle, og den er HET her om det bare løser seg litt fra et dårlig spor.

V65-6 : 1 Pøylefanten – Var tapper i nederlaget mot 9 Verdals Torden sist, og da stod disse likt. Nå står Pøylefanten 20m foran, og med stigende form så kan den umulig bli enkel å fange på en kjapp sprint. Verdals Torden vil nok komme fykende fra tillegget sitt om den løser feilfritt ut, og Hegdal må derfor være våken på startsiden så han ikke tar for enkelt på å få teten. Hegdal pleier dog å være våken, og her er vi altså klart inne på at dette dreier seg om tet og slutt for vår banker!