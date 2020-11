Helene rir V65-bankeren på Jarlsberg

Meget dyktige Helene Kolle styrer mot et nytt landschampionat i monte. I kveld rir hun vår V65-banker på Jarlsberg.

Vi nærmer oss lørdagens praktfulle V75-omgang på Bjerke der det er topp sport, Axel Jensens minneløp og ikke minst Gulljackpot i V75. Før vi kommer dit skal vi gjennom en spennende fredag, som blant annet byr på en flott V65-omgang på Jarlsberg i kveld. I tillegg er det V64-omgang fra Umåker der Tor Ørjan Johansens elitehoppe Åsrud Vilja jakter en ny seier. Fredagen innledes med V65-lunsj på Østersund.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Jarlsberg. Spillestopp i V65 er som vanlig kl 18.55, mens V5-spillet (som har internasjonalt spill) innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05.

Det er er bra sportslig klasse på fredagens V65-omgang og jeg finner min banker i omgangens monteløp, der regjerende landschampion Helene Kolle igjen sitter opp bak formsterke Match Queen.

Kun galopp imot?

Kveldens monteløp går som V65-3 og det er 13 hester med i løpet, fordelt på tre distanser. Det betyr voltestart, og storfavoritten 9 Match Queen starter fra 20 meter tillegg. Det betyr neppe allverden, og dersom Fredrik Solbergs tøffe hoppe, holder seg unna galoppen, er det normalt ikke snakk om saken. Helene Kolle styrer mot nok et landschampionat og står med knallsterke 16 seire på kun 39 starter i år. 9 Match Queen blir min V65-banker på Jarlsberg i kveld.

Hat Trick jakter hattrick

Frode Hamre har hatt en fenomenal sesong både som kusk og som travtrener og det fylles stadig på med nye topphester på stallen hans. Treårige Hat Trick er blant dem og vallaken innfridde meget lett som storfavoritt i V75-7 på Bjerke for drøye to uker siden. I kveld har Hamre-traveren trukket et flott sjettespor bak bilen og den klare hovedopponenten Maquavit E. står i tolvtespor. Det lukter tidlig tet og den tredje strake seieren. Jeg bankerspiller 6 Hat Trick på de to minste V65-forslagene, i V5-spillet og i DD-spillet.



Hamre har mer på lager

Frode Hamre kusker tre favoritter i kveldens V65-omgang og i den første avdelingen, skal han ut med treårshoppa 5 Hotesse Darling i norgesdebut. Den franskfødte hoppa har allerede nesten en halv million på konto og Frode er veldig fornøyd med det hun har vist i trening. En motivert favoritt direkte i norgesdebuten, men møter noen gode konkurrenter og jeg nøyer meg med å sette Hotesse Darling først på min rangering.

En klink vinner feilfritt?

Frode Hamre har også en meget bra vinnersjanse med 4 Fightforfreedom Ås i V65-2. Fireårsvallaken har vunnet tre av ti starter i år, og er overlegen sine konkurrenter på kapasitet i V65-2. Men har også galoppert seg bort i flere løp i år og sist på Bjerke var det tilbake til gamle galoppsynder. Jeg tar med fire og fem hester på de litt større V65-forslagene i dette løpet.

Poengjakt med seiersløse hester

V65-4/V5-1 er stengt på 300 startpoeng og de 12 hestene som stiller til start kan skilte med en seier på 118 starter i 2020. Den seieren er det hyperkapable 4 Modig Ripa som har tatt og hun blir også mitt førstevalg i løpet. Fireåringen til Merete Viksås er dog meget vrien å få feilfritt rundt, men skulle Ole Johan Østre lykkes med å kjøre feilfritt, er det en trolig vinner i V65-4/V5-1.

Leder hele veien?

Flott klasse er det på V65-6/V5-3/DD-2 og jeg betaler for hele åtte hester på det største V65-forslaget. 3 Tangen Braute er den svært sannsynlige tethesten i løpet og med de antatt tøffeste konkurrentene i dårligere spor, er det ikke usannsynlig at formkusk Hans Chr. Holm kan styre dette løpet fra start til mål.