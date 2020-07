Helgrønt på Odd Herakles i lørdagens V75 på Jarlsberg.

Odd Herakles blir den ene av våre to bankere i lørdagens flotte V75-omgang på Jarlsberg.

En fantastisk flott Jarlsberg-helg står foran oss. Tre dager til ende skal Vestfold-banen i sving og både lørdag og søndag er det V75. Søndag endog internasjonal V75 med Ulf Thoresen Grand International som den største godbiten. Lørdag er det finale i Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling med 150 000 kr til vinneren, mens Odd Herakles blir omgangens i særklasse største favoritt i V75-5. Det er flere bankerkandidater i omgangen og jeg velger å spille med to bankere og den ene av disse blir naturligvis Odd Herakles.

Har aldri vært bedre

I en alder av 10 år har Odd Herakles funnet enda et nytt gir. Og imponert enormt hver gang på slutten. Sju starter i 2020 har gitt sju seire og i de siste løpene har Romtveit-hesten vært rett og slett outstanding. 18.4 fra dødens på OGP-søndagen og knusenden overlegen i svensk V75 sist. Møter den vante Hamre-trioen lørdag og jeg kan ikke spekulere mot. 5 Odd Herakles blir den ene av mine to V75-bankere lørdag og bankerspilles også i V4-spillet.

Rangering V75-5/V4-2: A: 5 B: 3 C: 1-2-4-6

Kun galopp imot

Min andre V75-banker kommer ut i V75-2/V5-4 som er Thor Tholfsens minneløp. Dette løpet er for stallansatte og et gjevt løp å vinne. 6 Strong Pepper har sett lysende ut på slutten og lekt med gode hester som Jackson Avery og Admiral Knick. Åpnet som en vind bak bilen nest sist og uten galopp ligner dette en klink vinner. Stødige Adrian Solberg Akselsen får gleden av å kuske fireåringen. Jeg tror på seier og bruker 6 Strong Pepper som min andre V75-banker.

Rangering V75-2/V5-4: A: 9-3 C: 8-2-4-7-5-1

Storfavoritten er motivert i JGP-hoppeavdeling

Det er ingen tvil om at 1 Another Creation er en motivert storfavoritt i V75-6 som altså er finalen i Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling. Fireårshoppa til Trond Anderssen var kanongod toer bak elitehoppa Madelen L.T.C. nest sist på sterke 11.4/2140 meter og lekte hjem seieren etter tet hele veien i sin kvalifisering til JGP-hoppeavdeling. Er veldig kjapp i vei og ingen tvil om at 1 Another Creation er en bankerkandidat. Jeg bruker henne banker i DD-spillet.



Men all den tid jeg allerede har brukt to andre storfavoritter som banker i V75, tar jeg med nestfavoritten 2 Lucky Queen Soa på samtlige V75-forslag. Også denne har vært strålende i år og står med fem strake seire. Er kvikk i vei, men skal nok få trøbbel med å ta en lengde på favoritten. Men skulle det klaffe underveis, er det ikke helt utenkelig at Lucky Queen Soa kan vinne løpet. De to hestene skiller seg ganske klart ut.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 2 C: 4-9-3-10-5-7-6-8

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 1600 meter voltestart.

Åpent sprintløp for kaldblodshopper innleder lørdagens V75-omgang og her står jeg på seks hester på samtlige V75-forslag.

Sist lørdag på Momarken lanserte jeg 5 Lome Perla som min tipsener i V75-2, da vant hoppa enkelt som fjerdevalg. Lørdag kan det være hun blir knepen favoritt når løpene starter, men jeg setter henne uansett først igjen. Sprint er garantert ikke noe minus og hun står flott til på strek. 14 Lykkje May dro fordel av forhåndsfavorittene Osen Expressa og Tangen Elvira var i galopphumør sist på Bjerke, men hun imponerte likevel med sin andre strake V75-seier. 20 meter tillegg lørdag, men fra springspor kan hun komme flott i vei. Andrevalget.

2 Tenk Nå Dina holder strålende form og har en flott oppgave på papiret. Treffer Simen Bjørbæk Jessen fra start, blir hun farlig på yndlingsdistansen. 4 Trø Yr var god i seiersløpet sist på Klosterskogen og med lignende innsats her, kan hun vinne igjen. 10 Finnskog Oda har møtt klart bedre hester enn dette i sinee to siste løp, men fra 20 meter tillegg må det klaffe i startfasen. Siste hest på forslagene blir 12 Sundby Søss. Hun holder kanonform og får hun litt hjelp underveis, kan hun speede inn til seier.

De seks blir mine utvalgte i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 5 B: 14-2-4-10-12 C: 6-15-1-11-9-7-3-13-8

V75-3/V5-5 - Grunncupen. Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

På forhånd ser dette ut som lørdagens garderingsløp, selv om jeg kun spiller fire hester på de to minste V75-forslagene. På det største tar jeg med ni i "håp" om en smell.

11 Sambo Ø.K. er garantert best på kapasitet. Bernt Øksnevads flotte fireåring får opp Åsbjørn Tengsareid som kusk. Han har kusket en gang før. Det var i et V75-løp på Jarlsberg i februar. Da galopperte Sambo Ø.K. i kamp om seieren, men kom nedpå igjen til andreplass. Bakspor på 20 meter tillegg betyr ikke allverden for denne kapasitetshesten, det er galoppene som må unngås. 10 Helten så ut som en vinner i det lengste på Momarken forrige lørdag, men falt litt av taktene rett før mål og tapte i de siste stegene. Klar vinnerkandidat her.

5 Smedheim Staut og 12 Kleppe Vesten er ytterligere to Forus-hester med flott kapasitet som skal regnes tidlig. 7 Nårje vant med halve oppløpet på Momarken sist,men møter betydelig tøffere motstand her. Jeg tar med Steinseth-hesten på de to største V75-forslagene. 4 Gompens Hønk har vært strålende på slutten, men i likhet med Nårje er det mye tøffere motstand lørdag.

På det største V75-forslaget tar jeg også med lite spilte 14 Birk Støvern (har kanonfor, kan gå med maks klaff) og 8 Myr Tøtta (strålende tilbake etter galopp sist).

V75-3/V5-5: A: 11 B: 10-5-12-7-4 C: 14-8-1-6-3-2-13-15-9

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. Hoppedivisjonen. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp venter i denne hoppedivisjonen, der jeg markerer for seks hester på de to største V75-forslagene.

Det er vanskelig å ikke i tipset til favoritten 8 Mega Classic. Har vist strålende form i det siste og var også sterk tredje i finaleløpet på Bjerke sist. Råsterk seier fra dødens nest sist og delt seier med Orlando G.M. nest sist. Andrevalget går til outsideren 5 New Action. Hun er bedre enn raden og ikke minst er hun rask fra start. Kan kanskje komme tidlig foran her og bortsett fra favoritten (som står i et dårlig spor), er ikke motstanden avskrekkende.

4 Norah As holder flott form og møter kanskje litt enklere motstand lørdag enn i sine foregående starter. Fra et bra startspor, skal hun tidlig på. 11 Diablo Simoni vant enkelt via siste indre på Klosterskogen i debuten for Åsbjørn Tengsareid sist. Fra spor i første rekke hadde jeg satt henne lenger opp på ranken. Fra ellevtespor blir det mer sjanseartet.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for mye spilte 7 World Peace (må heve seg fra seiersløpet sist og sjanseartet spor her) og lite spilte 12 Catch A Volo (klart bedre enn raden og med noenlunde klaff fra tolvtespor er hun ikke sjanseløs).

Rangering V75-4/V4-1: A: 8 B: 5-4-11-7-12 C: 9-6-1-10-3-2

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Frode Hamre har uvanlig nok ikke allverdens til vinnersjanser i lørdagens V75, men i V75-7 tror jeg mest på 12 Magic Talisman til tross for en vanskelig utgangsposisjon. Treåringen gjorde nok karrierebeste sist, når han tross dødens hele veien utfordret seiersmaskinen Moen Thor som satt i tet, mot mål sist. Måtte nøye seg med andre, men gjorde et pangløp.

6 Wishmaster har blitt disket for galopp i tre av sine fire siste løp. Uten galopp er naturligvis Mikkelborg-traveren en het vinnerkandidat her. 4 Gliding Sun fikk maks som toer bak Key To Happen på Momarken sist. Må være bedre enn det for å vinne her, men kanskje han yter bedre om han kommer seg foran. Tredjevalget. 9 Duchess Frecel gikk i nærkamp med Pegasus B.R. nest sist. En lignende prestasjon her, rekker langt.

7 Icarus B.R. har ikke fått klaff i årets tre første løp og er klart bedre enn raden. Sjanseartet startspor her, men løser det seg noenlunde kan det bli seier. Jeg tar med Icarus B.R. på samtlige V75-forslag.

11 Starstrucked imponerte i seiersløpet nest sist, men var ikke like bra sist. Er grunnkapabel og jeg tar denne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 12 B: 6-3-9-7-11 C: 10-1-3-2-8-5