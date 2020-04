Her er torsdagens travmeny

Hver dag oppdaterer vi hvilke spilltilbud som er innen trav- og galoppsporten.

Spill på hest har blitt veldig populært de siste ukene, ettersom alt av fotball er stoppet rundt omkring i verden. I Norge er det som kjent stengt for travløp inntil videre, men i Sverige ruller det på for fullt. I denne artikkelen vil vi hver dag oppdatere om de spillmulighetene som fins i både trav og galopp.

Sportspill vil naturligvis ha eksperttips til både V4, V64, V65 Express og V75, disse blir publisert utover formiddagen på de ulike løpsdagene.

Torsdag 16. april er det stort sett Sverige som gjelder. Til kvelden er det klart for stor jackpotomgang i V64-spillet fra Ørebro. Slik ser torsdagens meny ut:

V64 Ørebro - spillestopp kl 19.30

V4 Ørebro - spillestopp kl 20.14

V65 Express (tre løp fra Ørebro og tre løp fra Åby) - spillestopp kl 18.42

V5 Åby - spillestopp kl 18.53

V4 Åby - spillestopp kl 20.00

V4 Express (to løp på Ørebro og to løp Åby) - spillestopp kl 20.56

V4 Bollnäs - spillestopp kl 12.20

V5 Bollnäs - spillestopp kl 13.47

