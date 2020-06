Herlig fredagsgalopp på Klampenborg

Vi har en stor galopphelg foran oss. Den innledes på danske Klampenborg med V4 og V5 i kveld.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det som kjent DOBBEL JACKPOT i V75 på Momarken og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag kveld byr Øvrevoll på en kanonkveld med flere storløp på menyen og internasjonal V5 og V4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige, Solvalla er vertskap denne fredagen. Fredag kveld byr Momarken på en herlig V65-omgang, og her er det også jackpot og 301 722 kr ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V64-spillet på Bergsåker i kveld. Her venter hele 1 832 334 SEK ekstra i sekserpotten. I Danmark er det galopp på Klampenborg fredag kveld, med både V4 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Klampenborg, der det uvanlig nok er løp på en fredags kveld. Her er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 18.45, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 20.0. Våre galoppeksperter høster gevinster jevnt og trutt. Søndag ble det flott V4-klaff i Gøteborg.

Alt satt i V4 på Gøteborg søndag 21. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent på Gøteborg galoppbane søndag. V4-utbetaligen stoppet på pene 2 402 kroner.

Det ble ikke lettløst i den doble jackpotomgangen i V64 på Bro Park for halvannen uke siden og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette. n

Friskt vorspiel

Det er et flott program på Øvrevoll lørdag ettermiddag/kveld og en utrolig spennende V64 på Bro søndag. Men først skal vi en tur til den danske hovedstaden.

Fredag kveld er det klart for en runde med V4 og V5 på Klampenborg. V4 innleder med et toårsløp, hvor seks av de syv startende er debutanter. Det er ikke så lett å forholde seg til hva trenerne sier, for de unge varierer ofte en hel del fra trening til løp. Vi garderer bredt i løp som etter vår oppfatning ikke burde ha vært med i et V-spill.

I V4-4/V5-1 vinnertipper vi 5 Frankel's Kiss. Faren Frankel ble kjendis for noen år siden, hesten som aldri tapte tross den hardeste motstand. I debuten gikk sønnen "grønt", men viste lovende takter. Normalt har han lært en hel del, og da kan han være god nok til å vinne. Motstanden er dog ikke dårlig, og 4 A Dream Carlras er kanskje den tøffeste utfordreren og disse to spilles på de to minste V4-forslagene.

Banker i V5-3

I V5 har vi valgt å gå på 8 Carino i V5-3. Han lå blant de siste med 400 meter igjen, men da gikk det unna til seier. Motstanden er svak, og dette burde holde til seier.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.