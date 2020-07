Herlig galoppkveld på Klampenborg

Klampenborg byr på V4 og V5 lørdag kveld og spillemessig er det som vanlig høyinteressant.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppweekend nærmer seg og det er store jackpotter i vente i helgens to V75-omganger. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lørdagen inneholder dog mer enn den gigantiske jackpotomgangen i Årjäng. Lørdag ettermiddag/kveld er det både galopp fra Klampenborg og V65 fra Forus.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klampenborg, og her er det både V4 og V5- V4 er først ute med spillestopp kl 17.00, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 18.15.

Våre galoppekspertet traff skikkelig under søndagens V4-galopp i Gøteborg og de fulgte opp med nye strålende v4-gevinster på Bro Park onsdag.

Tre overraskelser og en banker som innfridde onsdag 8. juli på Bro Park

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

"Overkommelig V4" - vrien V5

Løpene på Klampenborg lørdag starter altså kl 17.00. Vi tror at det går an å gå litt ned i de to midterste avdelingene av V4. Dermed får vi mulighet til å gå helt ut i V4-1 og V4-4 (som også er V5-1). V4-1 er et toårsløp, hvor de fleste er debutanter. Her kan det alltid dukke opp noen man ikke har kontroll på. Derimot tror vi at V4-2 kan være et lås på 4 Good Look og 2 Starlight Runner.

Trio i V4-3

I V4-3 møtes gode sprintere, hvor trioen 3 Nom De Plume, 2 Shady Lady og 7 Prime Red skiller seg ut. 8 Ambiance er like god, men formen lyser med sitt fravær. Dessuten har han aldri hatt Klampenborg som sin favorittbane.

Banker i V5-2

V5-spillet er meget vrient. For å få med litt i de mest åpne løpene, har vi valgt å bruke 2 Sir Churchill som banker i V5-2. Han var knallgod til seier i årsdebuten. Sist i Århus fikk han et uhell og hesten ble tatt opp. På sitt beste tror vi han vinner V5-2.

