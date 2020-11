Herlig galopplunsj på Bro Park lørdag

Bro Park byr på en knallfin galopplunsj lørdag formiddag og det er både V4 og V5 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en superlørdag vi har foran og naturligvis er det V75-omgangen på Klosterskogen der det også er Gulljackpot, som er lørdagens klare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men det er også en stor jackpotomgang i V65-spillet på Harstad travpark lørdag kveld med hele 570 690 kr ekstra i sekserpotten. Før alt dette er det klart for galopp. Bro Park måtte avlyse sin V64-omgang søndag og dermed er det opprettet en ny løpsdag lørdag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bro Park det skal handle om heretter i denne artikkelen. Det er både V4 og V5 på menyen, og V4 er først ute med spillestopp allerede kl 11.00. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 11.50.

Æresrunde på Bro lørdag

Løpsdagen som ble avlyst på Bro Park sist søndag, går i store trekk lørdag formiddag. Noen hester er blitt borte og noen få er kommet til, men skallet er det samme.

Det lønner seg å komme tidlig i gang lørdag og begge spilleformene er nokså utfordrende.

Mulig banker i V4-2

I V4-2 er 2 Lady of Jazz et mulig holdepunkt. Med et liknende løp som i debuten, snakker vi om en vinner, minuset er at hoppa er urutinert. Vi bankerspiller 2 Lady of Jazz på de to minste V4-forslagene.

V4-3/V5-1og V4-4/V5-2 er begge krevende. Vi helgarderer begge løpene i V4-spillet på tre av fire forslag, men i V5 måtte vi gå litt tynnere i de to løpene.

Dobbeltbanker i V5-3

I V5-3 har vi satt vår lit til 4 Lady Kheleyf og 8 Essere på de flate bongene, ellers er V5 vrien med få hester som kan fremvise stabil form.

