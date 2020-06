Herlig galopplunsj på Jägersro

Onsdagens galopplunsj på Jägersro byr på både V4 og V5-spill.

Vi er vel i gang med en ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Momarken. Her er det dobbel jackpot i V75 og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Jackpot er det også i onsdagens V75 Bonus på Biri, her venter det 884 287 kr ekstra i sjuerpotten.

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj. Denne onsdagen skal vi til Malmö og Jägersro, der det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det igjen klart for V75 Bonus, denne onsdagen er Biri travbane gjestearrangør.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Jägersro. Her er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.32. Våre galoppeksperter høstet gevinster jevnt og trutt. Søndag ble det flott V4-klaff i Gøteborg.

Alt satt i V4 på Gøteborg søndag 21. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent på Gøteborg galoppbane søndag. V4-utbetaligen stoppet på pene 2 402 kroner.

Det ble ikke lettløst i den doble jackpotomgangen i V64 på Bro Park for halvannen uke siden og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette. n

Oversiktlig på Jägersro?

Onsdagens løp i Malmø ser oversiktlige ut på forhånd. Men noen usikkerhetsmomenter på favorittene er det.

I V4-2 kommer Wido Neuroth ut med 3 Coucou Bella. Motstanden skremmer ikke, men hun har aldri startet på Jägersro. Fungerer 3 Coucou Bella på underlaget lar hun seg neppe slå og vi spiller 3 Coucou Bella banker på de to minste V4-forslagene. På de to største dekker vi opp med 4 Mr Bono.

I V4-1 kan vi vente oss et oppgjør mellom 2 Frompariswhitlove og 8 Joker Face. Disse to har hatt flere nappetak, men kanskje kan det dukke opp en tredjehest som det gjorde sist. Så vi tar med et par hester til på samtlige V4-forslag.

4 Deep Direction er en treåring i fin utvikling i V4-3/ DD-1. Den møter eldre hester, men vi tror på ungdommens mot og bruker 4 Deep Direction som vår DD-banker.



Soleklar V5-banker

I V5-spillet kommer Skandinavias beste sprinter på sand I Kirk ut i V5-4. I Kirk har ikke tapt på Jägersro på godt over to år, og vi tror ikke den gjør det nå heller. 2 I Kirk blir vår soleklare V5-banker i V5-4.

Ellers inneholder V5-spillet to 3-årsløp. Spesielt i V5-3 blir det spennende å se 3 Reine De Vega fra Neurothstallen og 4 Ugotthelook fra Niels Petersen teste Jägersrobanen før en eventuell derbystart.