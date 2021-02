Herlig internasjonal V65-omgang på Leangen

Noralf P. Brækken kusker vår banker i kveldens internasjonale V65-omgang på Leangen.

En ny travuke spekket med jackpotomganger står foran oss den siste uken i februar. Onsdag er det jackpot i V86 fra Solvalla/Jägersro med drøye 7,1 mill SEK ekstra i potten på 8 rette. Torsdag er det internasjonal V65 på Bergen travpark med jackpot og 427 022 SEK ekstra i sekserpotten. Fredag er det dobbel jackpot i V65-lunsjen på Solvalla med 1 573 897 SEK ekstra. Lørdag er det ny GULLJACKPOT i V75 på Bjerke. Søndag er det dobbel jackpot i V75 på Halmstad med 4 630 722 SEK som fordeles ekstra i sekserpotten.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj på Bergsåker. Mandag kveld byr så Leangen på en flott internasjonal V65-omgang, mens det er Åby travbane i Gøteborg som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen og kveldens V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. V5-spillet som innledes i V5-4 har spillestopp kl 20.05. Jeg finner min V65-banker i den siste avdelingen.

Brækken har bankeren

Det handler om toppstammede 4 Juliana Rags og Noralf P. Brækken i V65-6/V5-3/DD-2. Hoppa årsdebuterte på Leangen forrige mandag og imponerte direkte. Tok seg lett forbi ledende Kiss Me og vant enkelt. Juliano Star-datteren er blitt sju år nå og var tidlig fremme som et stortalent som treåring. Men ble satt i avlen som fireåring etter skadeproblemer og gjorde comeback etter morsplikter for vel ett år siden. Vant fire løp i fjor og fulgte altså opp med seier i årsdebuten. Møter billig motstand i kveld og fra et perfekt fjerdespor bak bilen, skal det normalt ikke være snakk om saken. 4 Juliana Rags blir min banker i V65-spillet og bankerspilles også i både V5 og DD.



Bra klasse på V65-1

Kun åtte hester stiller bak bilen i V65-1, men det er bra klasse på løpet. 7 L.J.'s Musclemadness imponerte med sterk tetseier nest sist og holdt lett unna for elitehesten The Last Ticket fra 20 meter tillegg da. Ikke like god sist, da han måtte gi tapt for samme The Last Ticket med de samme forutsetningene, men var uansett solid toer. Har et fint løp på papiret her og Blekkan trolig til fra start. Skal stå som et klart førstevalg i V65-1, men jeg dekker opp da det er noen formsterke konkurrenter med i løpet.

Hvor god er fireårshoppa?

Bra klasse er det også på V65-2, der 8 Fightforfreedom As trolig ender opp som spillefavoritt når vi nærmer oss spillestopp i kveld. Var bra i seiersløpet sist, men da forsvant hovedkonkurrentene tidlig i galopp. Fireårshoppa 4 Way To Go utviklet seg veldig fint på slutten av fjoråret, og var helt nede på 16.4/2140 meter i seiersløpet i romjulen. Er bra fra start og sitter trolig tidlig i tet. Er en tidlig strek for meg i V65-2.

Brækken har mer på lager

Det ser uoversiktlig ut på forhånd i V65-3 som er et lavgrunnlagsløp for varmblodshester. Noralf P. Brækken blir min favoritt med treårige 11 Belfort Rags. Sterk toer i debutløpet på Leangen tidlig i januar, men ble passivt kjørt sist og fikk ikke luken før det var for sent. Møter svært billig motstand i kveld og jeg setter hesten ganske klart først.

Imponerte sist - vinner igjen?

Ingen tvil om at 9 Il Jerven er en motivert favoritt i V65-4/V5-1. Vallaken hadde en skuffende fjorårssesong og vant ingen løp på 17 starter. Sist var det gamle takter over Il Jerven da han regelret plukket ned storfavoritten Myr Tøtta mot mål. Møter knapt tøffere motstand i kveld og er han like bra som sist, må det være stor vinnersjanse også i kveld.

Bankerkandidat fra Solhus

Til tross for at det med 14 hester over tre distanser i V65-5/V5-2/DD-1, synes jeg tre hester skiller seg klart ut i løpet. 10 S.K.s' Nordstjerne aller mest og kjører Atle Solhus i trav, blir hoppa til Karl Einar Stubsjøen lei å stå imot. Galopperte seg bort runden fra mål med Stubsjøen selv i sulkyen nest sist, men hadde Atle Solhus tilbake som kusk sist og da ble det tet nærmest fra start til mål. Står på 40 meter tillegg i kveld, men uten galopp skal det være solid vinnersjanse.